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Жителі Одещини найближчим часом будуть зі світлом, - ОВА
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Жителям Одеської області найближчим часом ввімкнуть електроенергію.
Про це повідомив глава ОВА Максим Марченко, передає Цензор.НЕТ.
"ДТЕК отримав команду від Укренерго підключити усіх побутових споживачів в нашій області. Тому в найближчий час очікуємо на світло. Дякую ППО та енергетикам за їх титанічну працю!" - йдеться в повідомленні.
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Fedor Fedorov bd4348cc
показати весь коментар31.12.2022 19:17 Відповісти Мені подобається 2
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