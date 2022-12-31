Жителі Одещини найближчим часом будуть зі світлом, - ОВА

Жителям Одеської області найближчим часом ввімкнуть електроенергію.

Про це повідомив глава ОВА Максим Марченко, передає Цензор.НЕТ.

"ДТЕК отримав команду від Укренерго підключити усіх побутових споживачів в нашій області. Тому в найближчий час очікуємо на світло. Дякую ППО та енергетикам за їх титанічну працю!" - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві та області скасовано екстрені відключення електроенергії, - ДТЕК