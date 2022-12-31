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Жителі Одещини найближчим часом будуть зі світлом, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

одеса

Жителям Одеської області найближчим часом ввімкнуть електроенергію.

Про це повідомив глава ОВА Максим Марченко, передає Цензор.НЕТ.

"ДТЕК отримав команду від Укренерго підключити усіх побутових споживачів в нашій області. Тому в найближчий час очікуємо на світло. Дякую ППО та енергетикам за їх титанічну працю!" - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві та області скасовано екстрені відключення електроенергії, - ДТЕК

Автор: Богдан Гуньковський
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Пишуть, шо вна Одещині прильотів по енергетиці сьогодні не було. Куди ж тоді поділось світло?
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31.12.2022 19:17 Відповісти
Превентивно відключають. Тоді простіше поремонтувати після прильотів.
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31.12.2022 19:35 Відповісти
У них зі світлом, великі проблеми були ще з минулих обстрілів
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31.12.2022 19:50 Відповісти
 
 