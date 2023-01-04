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"Слуги народа" хотят лишить нардепов ОПЗЖ мандатов законным способом, - заявление партии

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

народа,слуга

Наказание пророссийских сил должно иметь серьезную юридическую основу, не вызывающую сомнений ни в украинских, ни в международных судах.

Об этом говорится в заявлении партии, которое опубликовала ее представитель Юлия Палийчук, сообщает Цензор.НЕТ.

"Фракция политической партии "Слуга Народа" последовательно выступает за привлечение к юридической и политической ответственности всех пророссийских политиков, причастных к разжиганию войны, распространению вражеской пропаганды, коллаборационизму и поддержке государства-агрессора", - говорится в заявлении.

В партии напомнили, что государство уже добилось запрета деятельности пророссийских политических сил, и это произошло в строгом соответствии с законами и Конституцией.

"Мы выступаем за то, что наказание пророссийских сил за совершенные преступления должно иметь серьезную юридическую основу, которая не будет вызывать сомнений ни в украинских, ни в международных судах", - подчеркнули "слуги".

Читайте также: "Батькивщина" поддержит любой конституционный законопроект о лишении мандатов нардепов ОПЗЖ, - Тимошенко

В партии напомнили, что ряд "одиозных предводителей пророссийского движения" уже потеряли мандаты, и исключительно правовым способом.

"Мы поддерживаем и будем поддерживать все законные и конституционные методы лишения остатков политического влияния всех представителей пророссийских сил", – говорится в заявлении.

"Слуги" призвали воздержаться от спекуляций и сосредоточить усилия на поиске правового механизма, "который позволит добиться желаемого законным способом".

Напомним, ранее стало известно, что почти 70 нардепов не согласились ставить свои подписи под обращением к Руслану Стефанчуку о лишении полномочий депутатов, избранных от запрещенных пророссийских партий. Среди них, в частности, представители "Слуг народа" и фракция "Батькивщина" почти в полном составе. Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что ее партия поддержит любой конституционный законопроект о лишении мандатов нардепов ОПЗЖ.
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Топ комментарии
+25
У законний спосіб???? В знущаєтесь?

А що там стосовно обмежень свобод і прав громадян під час воєнного стану (відповідно до Конституції)??? Чи то для "простого наріду", а депутан це не стосується?

"Той, хто хоче - шукає можливості, хто не хоче - шукає причини" (с)
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04.01.2023 21:00
+25
Учитывая синхронное голосование остатков жопоблока и слуг по всем вопросам дальнейшего грабежа Украины, лишение жопоблоковцев их мандатов затянется как раз до следующих выборов в ВР.
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04.01.2023 21:02
+23
Ви гниди продажні хочете, щоб це лайно продовжувало разом з вами голосувати за корупційні закони.
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04.01.2023 21:01
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У законний спосіб???? В знущаєтесь?

А що там стосовно обмежень свобод і прав громадян під час воєнного стану (відповідно до Конституції)??? Чи то для "простого наріду", а депутан це не стосується?

"Той, хто хоче - шукає можливості, хто не хоче - шукає причини" (с)
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04.01.2023 21:00 Ответить
Та да! Пригадую, який "законний спосіб" придумали уЗєлєнскі, щоб розпустити попередній склад Ради - "політична доцільність" і "втрата підтримки". І найцікавішн, що КС спочатку повозив зелениго юриста мордою по Конституції, але рлзпуск таки дозволив. Т чосу щараз ці ж уЗєлєнскі стали такі законослухняні? Напевне тому, що з опезежистами у них "кААліція"? Нє?
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04.01.2023 21:16 Ответить
Просто арестовать и все. Всех. Не обязательно кидать в подвал, можно выделить отдельный санаторий, поставить охрану и полный запрет на все виды коммуникаций. Посидят годик-другой в нем, могут читать книги в библиотеке и работать на деревопроизводстве, главное полный запрет на связь с внешним миром, никто к ним зайти не сможет, адвокату могут писать письма под контролем цензуры. Вдруг окажется, что кто-то невинная жертва, ну получит компенсацию за 1.5 года в санатории, это будут единичные случаи.

И параллельно вести следствие. Когда эти люди (назовем их так) потеряют связь с миром, они не смогут внести очередной транш в какие-то прокладки или фирмы на третьих лицах, потеряют на ними контроль и тогда всплывут все их связи с коррупцией и кацапами. А пока они на свободе, то они просто подчищают хвосты и уничтожают улики, усложняя следствие в сотни раз. И конечно дают взятки.
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04.01.2023 21:01 Ответить
Крематорій їм треба,а не санаторій , ...десь у вирві від прильоту. Далі то бульдозер все оптимально владнає і підготує землю чи до рекультивації, а чи до відновлення ландшафту десь...
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04.01.2023 22:50 Ответить
Ви гниди продажні хочете, щоб це лайно продовжувало разом з вами голосувати за корупційні закони.
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04.01.2023 21:01 Ответить
***** вважають суспільство за дебілів...чи ми не бачимо що без ОПЗШного лайна вже не взмозі свої мутки протягувати
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04.01.2023 21:03 Ответить
Учитывая синхронное голосование остатков жопоблока и слуг по всем вопросам дальнейшего грабежа Украины, лишение жопоблоковцев их мандатов затянется как раз до следующих выборов в ВР.
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04.01.2023 21:02 Ответить
піздьож зелений....за 10 иісяців можна узаконити будь який спосіб, зважаючи на більщість і обставини
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04.01.2023 21:02 Ответить
І вони ж раніше казали, що законного способу для цього не бачать.

Це все, що треба знати про "бажання" СН вигнати з ВР депутатів ОПЗЖ.
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04.01.2023 21:03 Ответить
- а ще хизуються що : "монобільшість" ...
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04.01.2023 21:05 Ответить
Їх не мандатів треба позбавляти, а до стінки ставити. Це ж вони у кацапських пропагандонів на шоу розповідали про укрофашистів та закликали навести тут лад. Вони всю цю русняву зомбопубліку переконали у тому, що бомбас дамбят 8 років.
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04.01.2023 21:06 Ответить
Нікого слуги не збираються позбавлять ОПЗЖ є найбільш нерозлучні друзі СН.
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04.01.2023 21:07 Ответить
та там обох сраним віником гнати треба
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04.01.2023 21:07 Ответить
120 депутатів із партії "Слуга народу" перейшли на бік окупантів і віддано їм служать.
Більше відкритих зрадників - лише в ОПЗЖ, які досі засідають у ВР та голосують у коаліції зі слугами. І, до речі, мають другу за величиною, після слуг, фракцію у BP.

Цих зрадників обрала "більшість" українських виборців.
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04.01.2023 21:07 Ответить
Це приблизно 12% всіх партійців СН.

А це дофіга, враховуючи, що з 88% ще повно тих, хто поки просто не спалився або просто мародерів.
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04.01.2023 21:12 Ответить
І це, слава ЗСУ, тільки на тій терріторії України котра оккупована. А як би не такі генерали, як Марченко та інші - можу собі уявити скіки служок разом з ригами служили ***** - да, всі, як шо прирівнювати терріторію та кількість мразоти.
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04.01.2023 21:23 Ответить
пздить бабки и распускать парламент закон не мешает)
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04.01.2023 21:10 Ответить
Більше трьох років "слуги" Конституцією "підтираються", а зараз про "законність" згадали? От чудасія!!!
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04.01.2023 21:10 Ответить
Без опзж не зможуть голосувати, тому і згадало це лайно про Конституцію!
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04.01.2023 21:15 Ответить
Поганому танцюристу яйця заважають, а слугам урода заважає монобільшість ухвалити закон про позбавлення мандатів депутатів усіх рівнів які сприяли окупації і проштовхували рускій мір в Україні.
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04.01.2023 21:13 Ответить
А чи здатні, так звані, слуги зробити щось законно? Для державності вони становлять не меншу небезпеку, ніж їхні супутники ОПЗЖ!
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04.01.2023 21:13 Ответить
Так в чому була не права Юлька коли казала що зажопників потрібно позбавити мандатів по закону, інакше вони відновляться через суд?
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04.01.2023 21:13 Ответить
Тим, що вона це заявила ранiше вiд збiговиська клованiв...))
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04.01.2023 21:52 Ответить
не только лишить мандатов каждый ***** должен вернуть деньги в казну страны которые им были выплачены как зарплата и прочие плюшки...
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04.01.2023 21:16 Ответить
"Слуги" закликали утриматися від спекуляцій та зосередити зусилля на пошуку правового механізму, "який дозволить добитися бажаного в законний спосіб".
Шукайте, шукайте, Юліє, бо скоро розвиднеться. Як тоді шукати?
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04.01.2023 21:20 Ответить
Тимошенко і Арахамія проти позбавлення нардепів ОПЗЖ повноважень:
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04.01.2023 21:24 Ответить
Судячи по цьому слуги не хочуть позбавляти опзж мандатів
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04.01.2023 22:04 Ответить
.
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04.01.2023 21:27 Ответить
"бізнесменам"? це полєтарій писав?

а кому він хоче "віддати все"? мєнтам і прокурорам? чи дєпутатам зєльоной шобли?

чи "простому наріду" з числа 73% ?
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05.01.2023 02:02 Ответить
втратили мандати? так а чого вони тоді на вихід з них подають до виборчої комісії?
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04.01.2023 21:30 Ответить
Ей, вкраїнчики милі, а ви хоч пам'ятаєте, що була така річ, як люстрація, і що Зеленський перейменував АП у ОП, аби туди можна було люстрованих регіоналів взяти? Пам'ятаєте, чи живчик мізки промив?
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04.01.2023 21:30 Ответить
З0 лет они принимали законы за которыми врагов нельзя было тронуть мизинцем. И сейчас они на голубом глазу, делая всех идиотами, говорят что врагов нельзя тронуть ибо нет такого закона. Выходит, что деятели, типа шуфрича, должны продолжать гадить стране? тимошенки в своем уме?
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04.01.2023 21:36 Ответить
ворона ворону глаз не выклюет
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05.01.2023 02:03 Ответить
Усіх так званих нардепів в окопи під Бахмут - і ось там у перерві від свінособачіх наступів хай і проголосують - виступи з міст на бруствері
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04.01.2023 21:36 Ответить
Слуги уродів брехливі пдри, котрі заодно з ригамиЗАЖОП. А ця триндьож для тупих лохів...
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04.01.2023 21:37 Ответить
А законний той спосіб що народ України в період війни і воєнного стану утримує за рахунок своїх податків депутатів-колаборантів?! Про це "слуги" цього народу забули? Не чекайте що народ нагадає.
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04.01.2023 21:43 Ответить
Під час війни є один закон для всіх, зрадників колобарантів всіх на нари, вони повинні сидіти за свою діяльність особисто до 24 лютого, вони вже тоді стільки нашкодили своїми поїздками до мокшанії переговорами з путлєром.........!!!!!!!!!!!!
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04.01.2023 21:43 Ответить
...тобто після закінчення каденції Так, блаЗЄнські?
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04.01.2023 21:45 Ответить
мудрі люди Закон приймають......а дурні вигадують
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04.01.2023 21:55 Ответить
думаете так просто бабло будете рвать,ми вас пудем вешать твари
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04.01.2023 22:27 Ответить
Я не буду вгрузати у супернчку, чи потрібно дотримуватись Конституції у питанні позбавлення мандатів. То все гра на публіку від пройдисвіта Дунди і інших.

А от викинути той проросійський непотріб із комітетів, де розглядають таємні питання, пов'язані із обороною, можна цілком законно. А Нестор Шуфрич як голова комітету по свободі слова - то що? Чи зняти його такої посади неконституційно?
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05.01.2023 01:15 Ответить
Навздогін до написаного вище.

У нас ніби зняли недоторканість. Але і з тою "знятою" недоторканістю проти багатьох депутатів із колишнього ОПЗЖ можна починати справи. Є за що (корупція, антидержавна діяльність,...), була б воля. Але декому страшно відкривати скриньку Пандори.

Є ще конспірологія, що дехто побоюється наданню золотої акції людям Коломойського. Зараз голосують так, "як треба" ОП ОПЗЖисти. А без них Беня почне вимагати занадто багато.
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05.01.2023 01:53 Ответить
Кто не в курсе то в Украине и в Киеве регионалы имеют вес больше чем у БЮТ и Слуг Народа, например сын завгоспа Януковича Андрея Кравца Владимир Кравец - Постійна комісія Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин Перший заступник голови, как бы ни странно это звучало а слуги Ермак, и Арахамия это обслуга или хотите крыша опезежешников
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05.01.2023 02:26 Ответить
Уверен что одна ночь длинных ножей или св Варфоломея существенно сэкономит бюджет и улучшит полит обстановку в стране.
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05.01.2023 02:35 Ответить
вони одинакові украінофоби
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05.01.2023 06:01 Ответить
"Слуги" закликали утриматися від спекуляцій та зосередити зусилля на пошуку правового механізму, "який дозволить добитися бажаного в законний спосіб".
-- такий спосіб давно інсує - читайте закони та не вигадуйте велосипеда!!
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05.01.2023 08:36 Ответить
як телекана вимикати та санкції вводити то рішення рнбо досить а тут он якими законниками стали!!!
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05.01.2023 10:05 Ответить
 
 