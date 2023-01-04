"Слуги народа" хотят лишить нардепов ОПЗЖ мандатов законным способом, - заявление партии
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Наказание пророссийских сил должно иметь серьезную юридическую основу, не вызывающую сомнений ни в украинских, ни в международных судах.
Об этом говорится в заявлении партии, которое опубликовала ее представитель Юлия Палийчук, сообщает Цензор.НЕТ.
"Фракция политической партии "Слуга Народа" последовательно выступает за привлечение к юридической и политической ответственности всех пророссийских политиков, причастных к разжиганию войны, распространению вражеской пропаганды, коллаборационизму и поддержке государства-агрессора", - говорится в заявлении.
В партии напомнили, что государство уже добилось запрета деятельности пророссийских политических сил, и это произошло в строгом соответствии с законами и Конституцией.
"Мы выступаем за то, что наказание пророссийских сил за совершенные преступления должно иметь серьезную юридическую основу, которая не будет вызывать сомнений ни в украинских, ни в международных судах", - подчеркнули "слуги".
В партии напомнили, что ряд "одиозных предводителей пророссийского движения" уже потеряли мандаты, и исключительно правовым способом.
"Мы поддерживаем и будем поддерживать все законные и конституционные методы лишения остатков политического влияния всех представителей пророссийских сил", – говорится в заявлении.
"Слуги" призвали воздержаться от спекуляций и сосредоточить усилия на поиске правового механизма, "который позволит добиться желаемого законным способом".
Напомним, ранее стало известно, что почти 70 нардепов не согласились ставить свои подписи под обращением к Руслану Стефанчуку о лишении полномочий депутатов, избранных от запрещенных пророссийских партий. Среди них, в частности, представители "Слуг народа" и фракция "Батькивщина" почти в полном составе. Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что ее партия поддержит любой конституционный законопроект о лишении мандатов нардепов ОПЗЖ.
Пожалуйста, подождите...
А що там стосовно обмежень свобод і прав громадян під час воєнного стану (відповідно до Конституції)??? Чи то для "простого наріду", а депутан це не стосується?
"Той, хто хоче - шукає можливості, хто не хоче - шукає причини" (с)
И параллельно вести следствие. Когда эти люди (назовем их так) потеряют связь с миром, они не смогут внести очередной транш в какие-то прокладки или фирмы на третьих лицах, потеряют на ними контроль и тогда всплывут все их связи с коррупцией и кацапами. А пока они на свободе, то они просто подчищают хвосты и уничтожают улики, усложняя следствие в сотни раз. И конечно дают взятки.
Це все, що треба знати про "бажання" СН вигнати з ВР депутатів ОПЗЖ.
Більше відкритих зрадників - лише в ОПЗЖ, які досі засідають у ВР та голосують у коаліції зі слугами. І, до речі, мають другу за величиною, після слуг, фракцію у BP.
Цих зрадників обрала "більшість" українських виборців.
А це дофіга, враховуючи, що з 88% ще повно тих, хто поки просто не спалився або просто мародерів.
Шукайте, шукайте, Юліє, бо скоро розвиднеться. Як тоді шукати?
а кому він хоче "віддати все"? мєнтам і прокурорам? чи дєпутатам зєльоной шобли?
чи "простому наріду" з числа 73% ?
А от викинути той проросійський непотріб із комітетів, де розглядають таємні питання, пов'язані із обороною, можна цілком законно. А Нестор Шуфрич як голова комітету по свободі слова - то що? Чи зняти його такої посади неконституційно?
У нас ніби зняли недоторканість. Але і з тою "знятою" недоторканістю проти багатьох депутатів із колишнього ОПЗЖ можна починати справи. Є за що (корупція, антидержавна діяльність,...), була б воля. Але декому страшно відкривати скриньку Пандори.
Є ще конспірологія, що дехто побоюється наданню золотої акції людям Коломойського. Зараз голосують так, "як треба" ОП ОПЗЖисти. А без них Беня почне вимагати занадто багато.
-- такий спосіб давно інсує - читайте закони та не вигадуйте велосипеда!!