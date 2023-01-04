"Слуги народа" хотят лишить нардепов ОПЗЖ мандатов законным способом, - заявление партии

Наказание пророссийских сил должно иметь серьезную юридическую основу, не вызывающую сомнений ни в украинских, ни в международных судах.

Об этом говорится в заявлении партии, которое опубликовала ее представитель Юлия Палийчук, сообщает Цензор.НЕТ.

"Фракция политической партии "Слуга Народа" последовательно выступает за привлечение к юридической и политической ответственности всех пророссийских политиков, причастных к разжиганию войны, распространению вражеской пропаганды, коллаборационизму и поддержке государства-агрессора", - говорится в заявлении.

В партии напомнили, что государство уже добилось запрета деятельности пророссийских политических сил, и это произошло в строгом соответствии с законами и Конституцией.

"Мы выступаем за то, что наказание пророссийских сил за совершенные преступления должно иметь серьезную юридическую основу, которая не будет вызывать сомнений ни в украинских, ни в международных судах", - подчеркнули "слуги".

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В партии напомнили, что ряд "одиозных предводителей пророссийского движения" уже потеряли мандаты, и исключительно правовым способом.

"Мы поддерживаем и будем поддерживать все законные и конституционные методы лишения остатков политического влияния всех представителей пророссийских сил", – говорится в заявлении.

"Слуги" призвали воздержаться от спекуляций и сосредоточить усилия на поиске правового механизма, "который позволит добиться желаемого законным способом".

Напомним, ранее стало известно, что почти 70 нардепов не согласились ставить свои подписи под обращением к Руслану Стефанчуку о лишении полномочий депутатов, избранных от запрещенных пророссийских партий. Среди них, в частности, представители "Слуг народа" и фракция "Батькивщина" почти в полном составе. Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что ее партия поддержит любой конституционный законопроект о лишении мандатов нардепов ОПЗЖ.