Рашисты маскируются под гражданских в оккупированном Мелитополе и ищут партизан, - Федоров
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Российские захватчики во временно оккупированном Мелитополе маскируются под гражданских и ищут партизан.
Об этом сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Во временно занятом Мелитополе рашисты устраивают игры с переодеванием. Росармейцы и спецслужбы России заполонили временно оккупированные территории Запорожской области. При этом они пытаются мимикрировать под местных:
- переодеваются в гражданское,
- ходят по рынкам, дворам и супермаркетам,
- слушают о чем говорят жители", - говорится в сообщении.
По словам главы города, рашисты ищут партизан и тех, кто помогает сопротивлению.
"Захватчики не понимают, что несгибаемые жители временно оккупированных территорий просто будут немного осмотрительнее, но ненавидеть рашистов будут так же сильно", - подытожил Федоров.
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