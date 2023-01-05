Рашисты маскируются под гражданских в оккупированном Мелитополе и ищут партизан, - Федоров

Российские захватчики во временно оккупированном Мелитополе маскируются под гражданских и ищут партизан.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Во временно занятом Мелитополе рашисты устраивают игры с переодеванием. Росармейцы и спецслужбы России заполонили временно оккупированные территории Запорожской области. При этом они пытаются мимикрировать под местных:

- переодеваются в гражданское,

- ходят по рынкам, дворам и супермаркетам,

- слушают о чем говорят жители", - говорится в сообщении.

По словам главы города, рашисты ищут партизан и тех, кто помогает сопротивлению.

"Захватчики не понимают, что несгибаемые жители временно оккупированных территорий просто будут немного осмотрительнее, но ненавидеть рашистов будут так же сильно", - подытожил Федоров.

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