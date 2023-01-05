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Рашисты маскируются под гражданских в оккупированном Мелитополе и ищут партизан, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мелітополь

Российские захватчики во временно оккупированном Мелитополе маскируются под гражданских и ищут партизан.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Во временно занятом Мелитополе рашисты устраивают игры с переодеванием. Росармейцы и спецслужбы России заполонили временно оккупированные территории Запорожской области. При этом они пытаются мимикрировать под местных:

- переодеваются в гражданское,
- ходят по рынкам, дворам и супермаркетам,
- слушают о чем говорят жители", - говорится в сообщении.

По словам главы города, рашисты ищут партизан и тех, кто помогает сопротивлению.

"Захватчики не понимают, что несгибаемые жители временно оккупированных территорий просто будут немного осмотрительнее, но ненавидеть рашистов будут так же сильно", - подытожил Федоров.

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Если они маскируются, то почему лапти не снимут и балалайку не бросят?
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05.01.2023 15:22 Ответить
Интересно, как можно человеку "с раскосыми и жадными очами" сойти за мелитопольца?
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05.01.2023 15:27 Ответить
отож мова важлива ! кацапи української не розуміють , тож хай слухають .
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05.01.2023 15:36 Ответить
Як не маскуйся, а свинособаче рило та IQ 60 не приховати.
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05.01.2023 16:15 Ответить
Скільки років пройшло, а нічого не змінилося. Кацапи переодягаються і шукають мелітопольських партизанів. Так само колись шукали бандерівців
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05.01.2023 16:30 Ответить
 
 