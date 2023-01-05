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Рашисти маскуються під цивільних в окупованому Мелітополі та шукають партизан, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мелітополь

Російські загарбники у тимчасово окупованому Мелітополі маскуються під цивільних та шукають партизан.

Про це повідомив мер Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"У тимчасово зайнятому Мелітополі рашисти влаштовують ігри з переодяганням. Росармійці і спецслужби рф заполонили тимчасово окуповані території Запорізької області. При цьому вони намагаються мімікрувати під місцевих:

- перевдягаються в цивільне,
- ходять по ринках, дворах і супермаркетах,
- слухають про що говорять мешканці", - йдеться в повідомленні.

За словами очільника міста, рашисти шукають партизан і тих хто допомагає спротиву.

"Загарбники не розуміють, що незламні жителі тимчасово окупованих територій просто будуть трохи обачнішими, але ненавидіти рашистів будуть так само сильно",- підсумував Федоров.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Если они маскируются, то почему лапти не снимут и балалайку не бросят?
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05.01.2023 15:22 Відповісти
Интересно, как можно человеку "с раскосыми и жадными очами" сойти за мелитопольца?
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05.01.2023 15:27 Відповісти
отож мова важлива ! кацапи української не розуміють , тож хай слухають .
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05.01.2023 15:36 Відповісти
Як не маскуйся, а свинособаче рило та IQ 60 не приховати.
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05.01.2023 16:15 Відповісти
Скільки років пройшло, а нічого не змінилося. Кацапи переодягаються і шукають мелітопольських партизанів. Так само колись шукали бандерівців
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05.01.2023 16:30 Відповісти
 
 