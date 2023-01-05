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Следует начать передислокацию БМП Marder в Украину, - глава оборонного комитета Бундестага Штрак-Циммерман

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

marder

Глава оборонного комитета немецкого Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман поддержала идею передать Украине боевые машины пехоты Marder.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Нам следует сейчас начать передислокацию боевой машины пехоты Marder в Украину и немедленно начать обучение управления ей... Нам точно нужно двигаться сейчас", – отметила Штрак-Циммерман.

Представительница немецкого парламента одобрительно высказалась о решении Франции передать Украине танки на колесах.

"Важно, что наши западные партнеры снова первыми делают шаг, которого они могли ожидать от нас", - заявила депутат.

Она добавила, что Marder есть в достаточном количестве на складах Бундесвера, так же как и запчастей к ним.

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Топ комментарии
+18
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05.01.2023 15:53
+16
Правильный флешмоб намечается...
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05.01.2023 15:54
+10
390 штук.
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05.01.2023 15:54
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05.01.2023 15:47 Ответить
чи погодиться ображена ліверка?
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05.01.2023 15:50 Ответить
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05.01.2023 15:53 Ответить
390 штук.
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05.01.2023 15:54 Ответить
мда это будет самый большой косяк немцев если они не отдадут эти красивые железяки ЗСУ
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06.01.2023 01:01 Ответить
Правильный флешмоб намечается...
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05.01.2023 15:54 Ответить
"Слід розпочати" чи "передислокація почалася"?

У чому сенс новини про те, що хтось сказав, що щось слід зробити?
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05.01.2023 15:54 Ответить
Великий відсоток новин - це про те, що хтось щось сказав. Не знаю, добре це чи погано.
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05.01.2023 16:00 Ответить
Шольц !!! дебил слушай шо говорит женщина, женщина всегда права.
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05.01.2023 16:14 Ответить
Залужний просив 500 - 600 броньовиків. Кілька сотень мардер + кілька сотень бредлі, далі танки і гаубиці, після почнеться двіж
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05.01.2023 16:20 Ответить
Головне - НЕ ЗАФАРБОВУВАТЬ ХРЕСТИ!!!
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05.01.2023 16:28 Ответить
да эти кресты как серпом по яйцам кацапским совкам-насильникам - отомстим и за немок и за украинок..
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06.01.2023 01:03 Ответить
Не починати, а вже закінчити пора...якщо ленд-лізу йок
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05.01.2023 16:36 Ответить
не трынди - лендлиз это запасной вариант
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06.01.2023 01:04 Ответить
Одни обещания
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05.01.2023 17:10 Ответить
не баись кацап скоро на передовой вокруг тебя будут одни кресты
или на земле - или в земле
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06.01.2023 01:05 Ответить
Вечные роды.
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05.01.2023 17:31 Ответить
твоему путлеру капут скоро - так то подожди далеко не уходи
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06.01.2023 01:07 Ответить
Дешевий *******.
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05.01.2023 20:07 Ответить
вам хватит с головой не ссцы
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06.01.2023 01:06 Ответить
 
 