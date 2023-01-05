Следует начать передислокацию БМП Marder в Украину, - глава оборонного комитета Бундестага Штрак-Циммерман
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Глава оборонного комитета немецкого Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман поддержала идею передать Украине боевые машины пехоты Marder.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Нам следует сейчас начать передислокацию боевой машины пехоты Marder в Украину и немедленно начать обучение управления ей... Нам точно нужно двигаться сейчас", – отметила Штрак-Циммерман.
Представительница немецкого парламента одобрительно высказалась о решении Франции передать Украине танки на колесах.
"Важно, что наши западные партнеры снова первыми делают шаг, которого они могли ожидать от нас", - заявила депутат.
Она добавила, что Marder есть в достаточном количестве на складах Бундесвера, так же как и запчастей к ним.
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