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Слід розпочати передислокацію БМП Marder в Україну, - глава оборонного комітету Бундестагу Штрак-Циммерман

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

marder

Очільниця оборонного комітету німецького Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман підтримала ідею передати Україні бойові машини піхоти Marder.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Нам слід зараз почати передислокацію бойової машини піхоти Marder в Україну та негайно розпочати навчання керування нею… Нам точно потрібно рухатися зараз", - зазначила Штрак-Циммерман.

Представниця німецького парламенту схвально висловилася про рішення Франції передати Україні танки на колесах.

"Важливо, що наші західні партнери знову першими роблять крок, якого вони могли очікувати від нас", - заявила депутатка.

Вона додала, що Marder є в достатній кількості на складах Бундесверу, так само як і запчастини до них.

Також читайте: Опозиція Німеччини вимагає у Шольца ініціювати з союзниками поставку Україні танків

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+18
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05.01.2023 15:53
+16
Правильный флешмоб намечается...
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05.01.2023 15:54
+10
390 штук.
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05.01.2023 15:54
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05.01.2023 15:47 Відповісти
чи погодиться ображена ліверка?
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05.01.2023 15:50 Відповісти
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05.01.2023 15:53 Відповісти
390 штук.
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05.01.2023 15:54 Відповісти
мда это будет самый большой косяк немцев если они не отдадут эти красивые железяки ЗСУ
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06.01.2023 01:01 Відповісти
Правильный флешмоб намечается...
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05.01.2023 15:54 Відповісти
"Слід розпочати" чи "передислокація почалася"?

У чому сенс новини про те, що хтось сказав, що щось слід зробити?
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05.01.2023 15:54 Відповісти
Великий відсоток новин - це про те, що хтось щось сказав. Не знаю, добре це чи погано.
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05.01.2023 16:00 Відповісти
Шольц !!! дебил слушай шо говорит женщина, женщина всегда права.
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05.01.2023 16:14 Відповісти
Залужний просив 500 - 600 броньовиків. Кілька сотень мардер + кілька сотень бредлі, далі танки і гаубиці, після почнеться двіж
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05.01.2023 16:20 Відповісти
Головне - НЕ ЗАФАРБОВУВАТЬ ХРЕСТИ!!!
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05.01.2023 16:28 Відповісти
да эти кресты как серпом по яйцам кацапским совкам-насильникам - отомстим и за немок и за украинок..
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06.01.2023 01:03 Відповісти
Не починати, а вже закінчити пора...якщо ленд-лізу йок
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05.01.2023 16:36 Відповісти
не трынди - лендлиз это запасной вариант
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06.01.2023 01:04 Відповісти
Одни обещания
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05.01.2023 17:10 Відповісти
не баись кацап скоро на передовой вокруг тебя будут одни кресты
или на земле - или в земле
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06.01.2023 01:05 Відповісти
Вечные роды.
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05.01.2023 17:31 Відповісти
твоему путлеру капут скоро - так то подожди далеко не уходи
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06.01.2023 01:07 Відповісти
Дешевий *******.
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05.01.2023 20:07 Відповісти
вам хватит с головой не ссцы
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06.01.2023 01:06 Відповісти
 
 