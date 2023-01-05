Слід розпочати передислокацію БМП Marder в Україну, - глава оборонного комітету Бундестагу Штрак-Циммерман
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Очільниця оборонного комітету німецького Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман підтримала ідею передати Україні бойові машини піхоти Marder.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Нам слід зараз почати передислокацію бойової машини піхоти Marder в Україну та негайно розпочати навчання керування нею… Нам точно потрібно рухатися зараз", - зазначила Штрак-Циммерман.
Представниця німецького парламенту схвально висловилася про рішення Франції передати Україні танки на колесах.
"Важливо, що наші західні партнери знову першими роблять крок, якого вони могли очікувати від нас", - заявила депутатка.
Вона додала, що Marder є в достатній кількості на складах Бундесверу, так само як і запчастини до них.
Топ коментарі
+18 Вячеслав Шатров
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+10 Владимир Николенко 123e1460
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