Слід розпочати передислокацію БМП Marder в Україну, - глава оборонного комітету Бундестагу Штрак-Циммерман

Очільниця оборонного комітету німецького Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман підтримала ідею передати Україні бойові машини піхоти Marder.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Нам слід зараз почати передислокацію бойової машини піхоти Marder в Україну та негайно розпочати навчання керування нею… Нам точно потрібно рухатися зараз", - зазначила Штрак-Циммерман.

Представниця німецького парламенту схвально висловилася про рішення Франції передати Україні танки на колесах.

"Важливо, що наші західні партнери знову першими роблять крок, якого вони могли очікувати від нас", - заявила депутатка.

Вона додала, що Marder є в достатній кількості на складах Бундесверу, так само як і запчастини до них.

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