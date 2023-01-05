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Российские оккупанты ведут наступательные действия на Бахмутском и Лиманском направлениях, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию относительно российского вторжении по состоянию на 18:00 5 декабря 2023 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба.

В сообщении отмечается: "Продолжаются триста шестнадцатые сутки российского широкомасштабного вторжения.

Для поддержки наступательного потенциала и пополнения потерь враг продолжает осуществлять мероприятия по мобилизации.

В течение суток противник нанес 8 авиационных ударов и произвел более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза вражеских авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры сохраняется на всей территории Украины.

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Основные усилия российские оккупанты сосредоточивают на попытках полного захвата Донецкой области в пределах административной границы. Ведут наступательные действия на Бахмутском и Лиманском направлениях.

Враг безуспешно пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском – обороняется.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено. Вместе с тем захватчики обстреливают позиции наших войск и гражданские объекты вдоль всей линии столкновения.

На Слобожанском направлении обстреляны районы Старицы, Огурцового, Волчанска, Устиновки и Фиголовки Харьковской области.

На Купянском направлении под огневое влияние попали Двуречное, Ольшана, Купянск, Кисловка, Котляровка, Крахмальное и Берестовое в Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

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На Лиманском направлении вражеские обстрелы фиксировались в Макеевке, Площадке, Кузьмином и Диброве Луганской области.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли Спорное, Берестово, Белогоровку, Веселое, Соледар, Красную Гору, Бахмут, Белую Гору, Курдюмовку, Дилиевку, Северное, Майорск и Нью-Йорк в Донецкой области.

На Авдеевском направлении обстреляны Авдеевка, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник обстрелял Никольское, Угледар и Пречистовку Донецкой области.

В Запорожском направлении под огонь вражеской артиллерии попали районы населенных пунктов Зеленое Поле и Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное, Щербаки и Степное Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

В Херсонском направлении противник не прекращает террор мирного населения. От артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура и мирные граждане Чернобаевки и Херсона.

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Военно-политическое руководство Российской Федерации принимает меры по недопущению массового выезда мужчин призывного возраста за границу перед очередной волной мобилизации, которая ожидается в январе текущего года. Не исключается полный запрет на пересечение государственной границы мужчинам призывного возраста.

Продолжается принудительная паспортизация населения на временно оккупированных и занятых территориях Луганской области. Так, банковские учреждения оккупированного региона требуют для оформления платежных карт паспорта Российской Федерации.

Украинская авиация в течение суток нанесла 15 ударов по районам сосредоточения противника, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

В то же время наши защитники сбили вражеский самолет Су-25 и вертолет Ми-8.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины произвели огненное поражение района сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов".

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Топ комментарии
+3
Про "частковий успіх" ворога під Соледаром Генштаб вже не заїкається.
А вчора наші поступились... Соледар нині з трьох сторін оточений ворогом... Та й Бахмут вже з півночі відрізаний від Соледару (попри те, що наші по фронту ворога відкинули).
https://www.youtube.com/watch?v=qnohokwXxhQ
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05.01.2023 19:17
+2
а відосіки, що в рашистів артилерійських снарядів немає.? "Формули миру"? на різдво рашисти будуть обстрілювати так само,можливо навіть з більшою інтенсивністю
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05.01.2023 18:36
+2
Бережи Бог наших захисників
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05.01.2023 19:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та невже??
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05.01.2023 18:32 Ответить
І яке, накуй, припинення вогню7
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05.01.2023 18:32 Ответить
ти тупий якщо з'їв рашистське лайно ...

а взагалі, дуже багато тут коментарів типу "оу, орки обмануть з цим припиненням вогню, але добре якби воно було" ... ви шабовди вже визначтеся або війна до перемоги, або мінськ-3
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05.01.2023 19:39 Ответить
а кто говрит про перемирие? боты на цензоре?
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06.01.2023 02:18 Ответить
а відосіки, що в рашистів артилерійських снарядів немає.? "Формули миру"? на різдво рашисти будуть обстрілювати так само,можливо навіть з більшою інтенсивністю
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05.01.2023 18:36 Ответить
А ми шо? " Главноє перестать стрєлять?
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05.01.2023 18:52 Ответить
кто это мы? что ты несешь бот? зеленое шобло это не "мы"
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06.01.2023 02:19 Ответить
Про "частковий успіх" ворога під Соледаром Генштаб вже не заїкається.
А вчора наші поступились... Соледар нині з трьох сторін оточений ворогом... Та й Бахмут вже з півночі відрізаний від Соледару (попри те, що наші по фронту ворога відкинули).
https://www.youtube.com/watch?v=qnohokwXxhQ
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05.01.2023 19:17 Ответить
Генштаб в курсе..наверное дадут подкрепление....должны дать..
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05.01.2023 23:49 Ответить
Бережи Бог наших захисників
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05.01.2023 19:49 Ответить
Смерть маскалям.
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05.01.2023 20:32 Ответить
Мова вже не про "ЗСУ відбили наступ", а про орки "ведуть" наступ... На жаль вдало. Бахмуиське втрачено. Соледар на межі.
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05.01.2023 21:12 Ответить
ещё не вечер!! перегруппировка!!
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05.01.2023 23:50 Ответить
там того бахмута уже не осталось все дома разрушены как удерживать развалины?
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06.01.2023 02:20 Ответить
Как Генштаб может знать, какая ситуация будет на фронте через 11 месяцев?
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06.01.2023 04:04 Ответить
 
 