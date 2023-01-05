Российские оккупанты ведут наступательные действия на Бахмутском и Лиманском направлениях, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию относительно российского вторжении по состоянию на 18:00 5 декабря 2023 года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба.
В сообщении отмечается: "Продолжаются триста шестнадцатые сутки российского широкомасштабного вторжения.
Для поддержки наступательного потенциала и пополнения потерь враг продолжает осуществлять мероприятия по мобилизации.
В течение суток противник нанес 8 авиационных ударов и произвел более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Угроза вражеских авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры сохраняется на всей территории Украины.
Основные усилия российские оккупанты сосредоточивают на попытках полного захвата Донецкой области в пределах административной границы. Ведут наступательные действия на Бахмутском и Лиманском направлениях.
Враг безуспешно пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском – обороняется.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено. Вместе с тем захватчики обстреливают позиции наших войск и гражданские объекты вдоль всей линии столкновения.
На Слобожанском направлении обстреляны районы Старицы, Огурцового, Волчанска, Устиновки и Фиголовки Харьковской области.
На Купянском направлении под огневое влияние попали Двуречное, Ольшана, Купянск, Кисловка, Котляровка, Крахмальное и Берестовое в Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.
На Лиманском направлении вражеские обстрелы фиксировались в Макеевке, Площадке, Кузьмином и Диброве Луганской области.
На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли Спорное, Берестово, Белогоровку, Веселое, Соледар, Красную Гору, Бахмут, Белую Гору, Курдюмовку, Дилиевку, Северное, Майорск и Нью-Йорк в Донецкой области.
На Авдеевском направлении обстреляны Авдеевка, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
На Новопавловском направлении противник обстрелял Никольское, Угледар и Пречистовку Донецкой области.
В Запорожском направлении под огонь вражеской артиллерии попали районы населенных пунктов Зеленое Поле и Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное, Щербаки и Степное Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.
В Херсонском направлении противник не прекращает террор мирного населения. От артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура и мирные граждане Чернобаевки и Херсона.
Военно-политическое руководство Российской Федерации принимает меры по недопущению массового выезда мужчин призывного возраста за границу перед очередной волной мобилизации, которая ожидается в январе текущего года. Не исключается полный запрет на пересечение государственной границы мужчинам призывного возраста.
Продолжается принудительная паспортизация населения на временно оккупированных и занятых территориях Луганской области. Так, банковские учреждения оккупированного региона требуют для оформления платежных карт паспорта Российской Федерации.
Украинская авиация в течение суток нанесла 15 ударов по районам сосредоточения противника, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.
В то же время наши защитники сбили вражеский самолет Су-25 и вертолет Ми-8.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины произвели огненное поражение района сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов".
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а взагалі, дуже багато тут коментарів типу "оу, орки обмануть з цим припиненням вогню, але добре якби воно було" ... ви шабовди вже визначтеся або війна до перемоги, або мінськ-3
А вчора наші поступились... Соледар нині з трьох сторін оточений ворогом... Та й Бахмут вже з півночі відрізаний від Соледару (попри те, що наші по фронту ворога відкинули).
https://www.youtube.com/watch?v=qnohokwXxhQ