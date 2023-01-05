РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
18338 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Помощь Украине Война
1 760 13
Великобритания (4242) война (46523) Германия (6000) Анналена Бербок (227) Клеверли (39)

Великобритания и Германия будут совершенствовать военную поддержку Украины, - заявление глав МИД

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

бербок

Великобритания и Германия будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии, в частности оружием, постоянно адаптируя помощь под нужды Киева.

Об этом заявили министры иностранных дел обоих государств после первого Немецко-британского стратегического диалога в Лондоне 5 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Дипломаты не ответили прямо на вопрос, будут ли их страны поставлять танки после заявлений из Парижа и Вашингтона, но не исключили такой возможности.

"Мы как Федеративная республика Германия постоянно уточняем, что еще мы можем сделать вместе с партнерами… Для нас важно постоянно проверять вместе с союзниками, что еще нужно по военной технике", - заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Она намекнула, что решение о поставке новой техники было принято после обсуждения с Францией и США, но избежала при этом слова "танки", хотя половина вопросов журналистов касалась именно этого.

Немецкий министр подчеркнул, что Германия уже передает Украине большое количество вооружений, включая бронетехнику.

"Мы не сомневаемся в нашей поддержке. Мы должны постоянно смотреть, что еще мы можем сделать, прежде всего, с точки зрения военной поддержки: к этому относятся оборонные вооружения, но также средства, которые Украине нужны для освобождения захваченных территорий и людей на них, страдающих от российского террора", - заявила Бербок.

По ее словам, российский президент верит, что у него "дольшее дыхание" (большее терпение), а также, что если Украина потеряет поддержку и у нее закончится вооружение, он выиграет эту войну. Досадной истиной является то, что пока Путин в это верит, он будет продолжать войну, - подчеркнула дипломат и акцентировала на необходимости лишить Путина такой надежды и не позволить ему воровать территории другого государства.

Читайте также: Если бы Путин действительно хотел мира, то вернул бы солдат домой, - Бербок о "рождественском перемирии"

Глава Форин офиса Джеймс Клеверли в свою очередь заявил, что Великобритания гордится тем, что быстро начала оказывать помощь, что те же Javelin и Nlaw чрезвычайно помогли украинцам на первом этапе войны, что сейчас поставляются вооружения, которые помогают "нанести решающий удар" по российским целям. Сейчас, подчеркнул он, Лондон находится в постоянном диалоге с украинским военно-политическим руководством и неустанно оценивает потребности Украины. В настоящее время это, в частности, средства ПВО, а также средства для восстановления инфраструктуры.

"Конечно, мы продолжим разговоры напрямую с украинским руководством, а также с нашими международными партнерами, чтобы поставлять то, в чем они действительно нуждаются в следующей фазе, чтобы освободить свою страну… Мы постоянно оцениваем (список. – Ред.)", - сказал Клеверли, добавив, что "танки могут быть частью его", при этом то, какая страна будет поставлять их, должны решать союзники между собой в тесной координации.

Министр подчеркнул, что помощь развивалась и совершенствовалась по мере того, как развивалась война, и так будет и дальше.

Читайте также: Великобритания готовит новое оружие для победы Украины на поле боя, - Сунак
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
Дякуємо.. потім навчимо вас воювати.
показать весь комментарий
05.01.2023 20:06
+7
Давайте, нагадаю вам, що ПУТІН РОЗПОЧАВ АГРЕСІЮ ПРОТИ УКРАЇНИ ЩЕ В ЛЮТОМУ 2014 року. Тому, насправді, слід говорити про вісім років вторгнення. ВІСІМ ПОВНИХ РОКІВ, а не «перші десять місяців».

…після всіх цих подій, думаю, владімір зараз, при кожній нагоді, б'ється головою в стіну, бо йому не дає спокою «оте» питання: чому він ще тоді не в'їхав до Києва?
показать весь комментарий
05.01.2023 20:10
+6
За ваші вагання й зволікання ми платимо кожну хвилину життями й кров'ю. Буде достатньо ППО - не буде ударів по містах, буде достатньо бронетехніки - не буде стільки смертей військових, буде авіація - не буде свинособак на нашій землі.
показать весь комментарий
05.01.2023 20:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо.. потім навчимо вас воювати.
показать весь комментарий
05.01.2023 20:06 Ответить
Ці країни воювали більше за нас, при всій повазі. Вони старіші за нас. І свої війни за незалежність вже проходили.
показать весь комментарий
05.01.2023 20:31 Ответить
Кожна наступна війна відрізняється від попередніх.
показать весь комментарий
05.01.2023 20:53 Ответить
Очень спорное утверждение - Германия, как таковая, образовалась в 1866году.
показать весь комментарий
05.01.2023 21:58 Ответить
Я про Францію і Брітанію
показать весь комментарий
05.01.2023 22:05 Ответить
Франция тоже, как и Украина, претерпела множество переименований ( Галлия, Франкия, Франция), делений, вхождений, подчинений, захватов и оформилась, как более-менее устойчивое государство в 15 столетии.
показать весь комментарий
05.01.2023 22:15 Ответить
И что? В целом это более древняя нация при всем уважении. Киеву 1500 лет, а Парижу и Лондону около 2000 лет. Теперь надо пройти путь становления, как нации в ускоренном темпе.
показать весь комментарий
05.01.2023 23:22 Ответить
Там иное ещё происходило. Ошибку они сразу учитывали и устраняли. И больше не повторяли ошибку. Если она исправлена ,ошибка, то это и сделать невозможно. Но есть пока места где по граблям лупят многие годы и даже по 100лет. Ажопаделаешь---как говорил один мой дружок в 70гг а потом в Израиль уехал--ошибки надоели.
показать весь комментарий
05.01.2023 22:17 Ответить
Это да, любят украинцы скакать по граблям
показать весь комментарий
05.01.2023 23:23 Ответить
Давайте, нагадаю вам, що ПУТІН РОЗПОЧАВ АГРЕСІЮ ПРОТИ УКРАЇНИ ЩЕ В ЛЮТОМУ 2014 року. Тому, насправді, слід говорити про вісім років вторгнення. ВІСІМ ПОВНИХ РОКІВ, а не «перші десять місяців».

…після всіх цих подій, думаю, владімір зараз, при кожній нагоді, б'ється головою в стіну, бо йому не дає спокою «оте» питання: чому він ще тоді не в'їхав до Києва?
показать весь комментарий
05.01.2023 20:10 Ответить
в інтернет попала фотографія осколка,котрий порвав дупу Рогозіну
показать весь комментарий
05.01.2023 20:16 Ответить
За ваші вагання й зволікання ми платимо кожну хвилину життями й кров'ю. Буде достатньо ППО - не буде ударів по містах, буде достатньо бронетехніки - не буде стільки смертей військових, буде авіація - не буде свинособак на нашій землі.
показать весь комментарий
05.01.2023 20:18 Ответить
Никто никому ничего не должен,ППО Украины мочит в сортире шахедов и прочий металлолом нехило, доклады генштаба кажуть что сбили все что летело...
Я верю чувакам Оманским...в телемарафоне...тоже верю...
показать весь комментарий
05.01.2023 20:34 Ответить
 
 