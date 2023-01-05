Великобритания и Германия будут совершенствовать военную поддержку Украины, - заявление глав МИД

Великобритания и Германия будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии, в частности оружием, постоянно адаптируя помощь под нужды Киева.

Об этом заявили министры иностранных дел обоих государств после первого Немецко-британского стратегического диалога в Лондоне 5 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Дипломаты не ответили прямо на вопрос, будут ли их страны поставлять танки после заявлений из Парижа и Вашингтона, но не исключили такой возможности.

"Мы как Федеративная республика Германия постоянно уточняем, что еще мы можем сделать вместе с партнерами… Для нас важно постоянно проверять вместе с союзниками, что еще нужно по военной технике", - заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Она намекнула, что решение о поставке новой техники было принято после обсуждения с Францией и США, но избежала при этом слова "танки", хотя половина вопросов журналистов касалась именно этого.

Немецкий министр подчеркнул, что Германия уже передает Украине большое количество вооружений, включая бронетехнику.

"Мы не сомневаемся в нашей поддержке. Мы должны постоянно смотреть, что еще мы можем сделать, прежде всего, с точки зрения военной поддержки: к этому относятся оборонные вооружения, но также средства, которые Украине нужны для освобождения захваченных территорий и людей на них, страдающих от российского террора", - заявила Бербок.

По ее словам, российский президент верит, что у него "дольшее дыхание" (большее терпение), а также, что если Украина потеряет поддержку и у нее закончится вооружение, он выиграет эту войну. Досадной истиной является то, что пока Путин в это верит, он будет продолжать войну, - подчеркнула дипломат и акцентировала на необходимости лишить Путина такой надежды и не позволить ему воровать территории другого государства.

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Глава Форин офиса Джеймс Клеверли в свою очередь заявил, что Великобритания гордится тем, что быстро начала оказывать помощь, что те же Javelin и Nlaw чрезвычайно помогли украинцам на первом этапе войны, что сейчас поставляются вооружения, которые помогают "нанести решающий удар" по российским целям. Сейчас, подчеркнул он, Лондон находится в постоянном диалоге с украинским военно-политическим руководством и неустанно оценивает потребности Украины. В настоящее время это, в частности, средства ПВО, а также средства для восстановления инфраструктуры.

"Конечно, мы продолжим разговоры напрямую с украинским руководством, а также с нашими международными партнерами, чтобы поставлять то, в чем они действительно нуждаются в следующей фазе, чтобы освободить свою страну… Мы постоянно оцениваем (список. – Ред.)", - сказал Клеверли, добавив, что "танки могут быть частью его", при этом то, какая страна будет поставлять их, должны решать союзники между собой в тесной координации.

Министр подчеркнул, что помощь развивалась и совершенствовалась по мере того, как развивалась война, и так будет и дальше.

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