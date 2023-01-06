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США объявят новый пакет помощи Украине на 2,85 млрд долл. В него войдут 50 БМП Bradley, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
БМП Bradley будет в новом пакете помощи Украине от Соединенных Штатов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По данным Reuters, два американских чиновника сообщили, что новый пакет вооружений США для Украины будет включать около 50 боевых машин Bradley. Пакет помощи для Украины должен быть представлен в пятницу, 6 января.
Как пишет агентство Associated Press, новый пакет будет включать пособие на 2,85 миллиарда долларов, что делает его крупнейшим из предыдущих.
В пакет помощи от США, по данным источников AP, также войдут бронемашины HUMVEE, противоминустойкие транспортные средства с защитой от засады MRAP, а также большое количество ракет и других боеприпасов.
Топ комментарии
+94 аспм мпри
показать весь комментарий05.01.2023 21:46
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+31 Николай Марченко 6f1a54d0
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Пожалуйста, подождите...
але треба 500...
"Заходить москаль у бар і каже:
- Мне как всєгда!
І йому дали *****…"
Здається це перша передача ******** західної зброї для поля бою!
А танчики?
Мабуть, Захід перестає граться з Пу.
Французи, німці, американці - дають вже БТР та легкі танки (французи).
Британці теж обіцяють танки дати.
Можливо, подіяла перспектива рашистської нової мобілізації та введення військового стану на території раші.
Кацапи будуть окропом сцяти.
Танки на платформі БТР від французів і Бредлі від США це дуже добре 💪
(наверное после того как рагозин пригрозил прислать ему осколок из жопы, так Макрон требует разнести эту мерзость в клочья... шобы пыль... а не осколки всякие))))
По сравнению с ихними телегами - это космос!
Прекращение в одностороннем порядке огня по факту означает, Хмырь сливает войну...и выведет войска совсем...
Разговор утром Эрдогана и путлера,скорее всего закончился этим требованием Эрдогана...
Если я неправ,то завтра уеду в Германию...,в одной из клиник надо пройти комплексное обследование,если я прав,то останусь в Чехии...
Надобраніч 👋
топкутюрьму
Дідо, не спи, пора ********* відспівувати
А тепер згадуємо що просив Залужний та для чого.
бо всяке буває - і вже всяке було
Пока пуйло соберёт и довезет 2 волну мобилизованных на фронт,там от первой уже них,я не останется)
ну вроде скоро подморозит хотя холода дома не люблю.
https://www.youtube.com/watch?v=qOtioVb2RLA
Но и за такое спасибо.
Краще б кацапи голосили, якби вони у нас були.