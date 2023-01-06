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США объявят новый пакет помощи Украине на 2,85 млрд долл. В него войдут 50 БМП Bradley, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

bradley

БМП Bradley будет в новом пакете помощи Украине от Соединенных Штатов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По данным Reuters, два американских чиновника сообщили, что новый пакет вооружений США для Украины будет включать около 50 боевых машин Bradley. Пакет помощи для Украины должен быть представлен в пятницу, 6 января.

Как пишет агентство Associated Press, новый пакет будет включать пособие на 2,85 миллиарда долларов, что делает его крупнейшим из предыдущих.

В пакет помощи от США, по данным источников AP, также войдут бронемашины HUMVEE, противоминустойкие транспортные средства с защитой от засады MRAP, а также большое количество ракет и других боеприпасов.

Читайте: Германия предоставит Украине БМП Marder и ЗРК Patriot, США - БМП Bradley, - Белый дом
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Топ комментарии
+94
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05.01.2023 21:46
+77
50 БМП - це майже 2 батальйони. Сильно і своєчасно. Дякуємо США!
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05.01.2023 21:44
+31
Скажуть раССєї допобачення.. а ще краще - пішла на..уй....
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05.01.2023 21:44
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Скажуть раССєї допобачення.. а ще краще - пішла на..уй....
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05.01.2023 21:44 Ответить
50 БМП - це майже 2 батальйони. Сильно і своєчасно. Дякуємо США!
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05.01.2023 21:44 Ответить
звичайно, дякуємо.

але треба 500...
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06.01.2023 00:23 Ответить
треба совесть иметь а не предьявы кидать с дивана
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06.01.2023 03:14 Ответить
Один, а не два. 3- взвод из 3-х отделений; 11 - рота из 3-х взводов; 40 - батальон из 3-х рот (а по-хорошему - 42). Ваша же штатная организация механизированного батальона.
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06.01.2023 15:11 Ответить
Пішла вода в хату...
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05.01.2023 21:45 Ответить
І піде гавно по трубам.
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05.01.2023 21:57 Ответить
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05.01.2023 21:46 Ответить
А где акция типа 1+1=3?
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05.01.2023 21:56 Ответить
О ней просто не объявляют...)
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06.01.2023 08:22 Ответить
1+1 дорівнює ? Перемога цього року. Слава ЗСУ та Україні
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06.01.2023 08:45 Ответить
))) сруцкіх піздят бесплатно в своє удовольствіє.
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05.01.2023 22:01 Ответить
А я б заплатил,даже за чужое удовольствие.. С удовольствием
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05.01.2023 23:39 Ответить
Казак
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05.01.2023 22:12 Ответить
Я би донатив щодня)
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05.01.2023 22:29 Ответить
Можливо, вже викладали, але на днях почув таке :
"​Заходить москаль у бар і каже:
- Мне как всєгда!
І йому дали *****…"
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05.01.2023 22:44 Ответить
Маршал викладав )
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05.01.2023 23:24 Ответить
Рэдис развлекается? )
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06.01.2023 15:59 Ответить
Смаколики
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05.01.2023 21:47 Ответить
Thanks!
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05.01.2023 21:47 Ответить
США ніби промовляють-"куй вам в с,,аку москалі і великі і малі". а фріци ,з "куницями" - рашен золдатен зі бітен вйобен нах цу рашен гауз"
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05.01.2023 21:48 Ответить
Кацапи вже зашелестіли пакетами
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05.01.2023 21:49 Ответить
Таки Єєєє!!!
Здається це перша передача ******** західної зброї для поля бою!
А танчики?
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05.01.2023 21:51 Ответить
как только логистику и ремонт наладят так и сразу
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06.01.2023 03:15 Ответить
Нарешті! Дуже добрі новини!
Мабуть, Захід перестає граться з Пу.
Французи, німці, американці - дають вже БТР та легкі танки (французи).
Британці теж обіцяють танки дати.
Можливо, подіяла перспектива рашистської нової мобілізації та введення військового стану на території раші.
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05.01.2023 21:52 Ответить
Смакота-а!!!
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05.01.2023 21:55 Ответить
Fuck yes, ruzzni pizzda
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05.01.2023 21:56 Ответить
оооо.... еще трошки поднажать.. и одностороннее ****** объявленное перемирие медленно перетечет в одностороннюю капитулирен (услышь меня Тот, кто ... надо! аминь)
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05.01.2023 21:57 Ответить
Чудова новина!
Кацапи будуть окропом сцяти.
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05.01.2023 22:02 Ответить
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05.01.2023 22:02 Ответить
God bless America!
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05.01.2023 22:02 Ответить
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05.01.2023 22:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=pwEcz9nABNg&ab_channel=JimWilliams
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05.01.2023 22:23 Ответить
Cпасибо США!
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05.01.2023 22:07 Ответить
Сума вражає😨
Танки на платформі БТР від французів і Бредлі від США це дуже добре 💪
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05.01.2023 22:08 Ответить
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05.01.2023 22:20 Ответить
Теперь учиться! Мало помалу будем в НАТО, если не же юре, так по вооружению.
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05.01.2023 23:15 Ответить
Русня шо з іпалом
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05.01.2023 22:08 Ответить
говорят, в этот раз активнее всех настаивал на усиленной помощи Украине именно Макрон
(наверное после того как рагозин пригрозил прислать ему осколок из жопы, так Макрон требует разнести эту мерзость в клочья... шобы пыль... а не осколки всякие))))
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05.01.2023 22:10 Ответить
Макрон подумал, что хряк рогозин в следующий раз анализи пришлет только не в спичечном коробке а в коробке из под торта
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05.01.2023 22:26 Ответить
Это очевидно. Вчерашнее решение Франции по легким танкам "прорвало трубу".
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05.01.2023 22:47 Ответить
безтолочь той Макрон... сказав би: "ми вас поранили - ми вас і полікуємо..." і задарив би святкову клізму...
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06.01.2023 00:31 Ответить
с патефонными иголками (с).. ))))
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06.01.2023 10:48 Ответить
для этого нужны ракеты и авиация
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07.01.2023 00:29 Ответить
Танцующими неграми
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05.01.2023 22:25 Ответить
Русня такой техники даже в кино не видела! Од одного вида усираться будут.
По сравнению с ихними телегами - это космос!
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05.01.2023 22:18 Ответить
Там должно быть много вкусного так как цена одного Бредли в районе 3 млн баксов всего
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05.01.2023 22:22 Ответить
Німеччина приєднається до США, і поставить Україні додаткову батарею ППО Patriot - Білий дім. Велика Британія теж хоче надати танки Україні. Про це заявив британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.
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05.01.2023 22:27 Ответить
Джерело новини: https://www.dailymail.co.uk/news/article-11603905/Foreign-Secretary-says-tanks-UKs-future-support-packages-Ukraine.html
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05.01.2023 22:43 Ответить
Эрдоган,Си и премьер Индии Моди дожали путлера...,на Саммите ШОС ему сказали коротко,срок до 15 ноября закончить войну...,
Прекращение в одностороннем порядке огня по факту означает, Хмырь сливает войну...и выведет войска совсем...
Разговор утром Эрдогана и путлера,скорее всего закончился этим требованием Эрдогана...
Если я неправ,то завтра уеду в Германию...,в одной из клиник надо пройти комплексное обследование,если я прав,то останусь в Чехии...
Надобраніч 👋
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05.01.2023 22:28 Ответить
Самозаспокоювання в умовах війни смертельно небезпечне.
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05.01.2023 23:08 Ответить
ты бредишь .. ехай в клинику
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06.01.2023 03:18 Ответить
думаю, що Вам можна пакувати чемодан в Німеччину...
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06.01.2023 09:02 Ответить
Від таких новин я аж подрочив.
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05.01.2023 22:39 Ответить
Важко нам було би без американської допомоги, дуже важко. Дякую, США.
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05.01.2023 22:52 Ответить
Це дуже потужні машини.
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05.01.2023 22:59 Ответить
Все благодаря нашему президенту! Так держать
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05.01.2023 23:01 Ответить
все благодаря американскому французскому президентам и фрау Елене Бербок - а зеленую шваль в топку тюрьму
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06.01.2023 03:20 Ответить
Один в один фраза с "УРА СРУ"!
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06.01.2023 11:06 Ответить
Нарешті хтось розбудив Діда

Дідо, не спи, пора ********* відспівувати
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05.01.2023 23:02 Ответить
ты бредишь кацапский бот - а Украина чем воююет целый год?
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06.01.2023 03:21 Ответить
І це прекрасно. Танки на весну їдуть.
А тепер згадуємо що просив Залужний та для чого.
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05.01.2023 23:08 Ответить
Вау, можно будет готовиться к весне
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05.01.2023 23:13 Ответить
сподіваюсь, бушмастера вони з бредлі не зніматимуть?

бо всяке буває - і вже всяке було
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05.01.2023 23:19 Ответить
Болотные боты как вам прекращение поставок оружия...ааааа?Нравица?)
Пока пуйло соберёт и довезет 2 волну мобилизованных на фронт,там от первой уже них,я не останется)
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06.01.2023 01:05 Ответить
К лету чую увидим и F 15 в украинском небе...а может и раньше чем чёрт не шутит)
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06.01.2023 01:07 Ответить
а поки нема мардерів та бредлі: https://twitter.com/i/status/1611116627294289920
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06.01.2023 02:03 Ответить
да там амфибии нужны или даже мини-подлодки
ну вроде скоро подморозит хотя холода дома не люблю.
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06.01.2023 03:38 Ответить
Пропагандонский,путинский РБК нам сообщает про американские поставки в Украину,комедия.
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06.01.2023 07:07 Ответить
"Бредли" для мотопехоты ВСУ Супер-вещь! Россиянские бмп,бтр с орками и даже танки, пойдут на утилизацию
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06.01.2023 09:48 Ответить
і почнуть батьки називати дітей Бредлі
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06.01.2023 10:12 Ответить
Бредли Хаймарс)
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06.01.2023 14:11 Ответить
не зря съездил....
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06.01.2023 10:32 Ответить
кинчик про рога с копытами БРЕД-ли, если кто не видел
https://www.youtube.com/watch?v=qOtioVb2RLA
Но и за такое спасибо.
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06.01.2023 10:54 Ответить
А навіщо голосити?
Краще б кацапи голосили, якби вони у нас були.
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06.01.2023 12:34 Ответить
Скільки зброї є на військових складах США (в дужках)

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06.01.2023 18:25 Ответить
 
 