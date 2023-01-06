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Путин по-прежнему не желает проводить переговоры с Украиной, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін

Президент РФ Владимир Путин подтвердил свои максималистские цели в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в четверг, что свидетельствует о реальном отсутствии у него намерений вести с Украиной переговоры.

Об этом говорится в отчете Института исследования войны (ISW) за 5 января, передает Цензор.НЕТ.

Путин, как отмечают аналитики, заявил, что Москва остается открытой для переговоров с Киевом, пока такие переговоры "учитывают новые территориальные реалии". "Учет "территориальных реалий" в контексте переговоров означает принуждение Украины к уступкам, прямо подрывающим ее территориальный суверенитет. Секретарь НАТО Йенс Столтенберг также отметил 5 января, что нет никаких признаков того, что амбиции Кремля изменились. Использование прекращения огня как информационной операции в сочетании с длительной пропагандой Путиным максималистских целей в Украине продолжает свидетельствовать о том, что у Путина нет никакого желания проводить переговоры с Украиной", - подчеркивают в ISW.

Также аналитики отмечают, что Путин постоянно соглашается и поддерживает милогеров, регулярно использующих откровенно геноцидные высказывания и призывающих к безудержным военным действиям, ясно доказывающим его намерения в этом направлении.

"До тех пор, пока Путин продолжает выделять таких экстремистов, будет понятно, что он не намерен отказываться от своих максималистских целей", - отмечается в сводке.

В ISW сообщили, что российские силы в четверг продолжали ограниченные контратаки, чтобы восстановить утраченные позиции вдоль линии Сватово-Кременной в Луганской области. По данным аналитиков, российские силы утверждали, что украинские силы продолжали контрнаступательные операции в этом районе.

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Сообщается, что украинские силы провели успешную контратаку, в то время как российские войска продолжали наступательные операции вокруг Бахмута Донецкой области и западнее Донецка.

Российские войска в четверг продолжали действовать диверсионно-разведывательными группами на реке Днепр и укреплять позиции в левобережной части Херсонской области.
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Топ комментарии
+10
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06.01.2023 10:52
+9
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06.01.2023 10:51
+8
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06.01.2023 11:20
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А, собссно, кто его об этом просил?
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06.01.2023 10:45 Ответить
самий ліпший перемовник - український військовий
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06.01.2023 10:46 Ответить
А чому ж він вимагає перемовин?
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06.01.2023 10:47 Ответить
А якшо коротоко то ***** є *****.
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06.01.2023 10:48 Ответить
Як знати коли путін бреше? Він відкриває рота.
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06.01.2023 10:49 Ответить
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06.01.2023 10:49 Ответить
А зачем ему идти на переговоры если на рассеи еще осталось оружие и мясо
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06.01.2023 10:50 Ответить
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06.01.2023 10:51 Ответить
Якби подібні аргументи ліяли на недоумків, то будинків для божевільних просто не існувало б!
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06.01.2023 11:04 Ответить
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06.01.2023 10:52 Ответить
вам західним аналітикам приснилося про пермовини коли він хотів таке? і торочать постійно ну а якщо буде пермовини то що ***** вийде з наших кордонів 1991 року коли позавчора він всім ясно чьотко дав сігнал світу що перемовини будуть на його умовах а це те що він аннексував зафіксувати
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06.01.2023 10:56 Ответить
ПТН-ПНХ!
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06.01.2023 10:59 Ответить
вважаю, що після Перемоги у цій війні, Україна має ставити питання про поверненя на сході, в кордони УНР згідно рішень Парижської мирної конференції 1919 року !!!

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06.01.2023 11:00 Ответить
Після перемоги в цій війні , Україні треба стати членом ЕС І НАТО.

тоді, якщо раша розпадеться, Кубань сама буде проситися у состав України І вчити українську мову і історію
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06.01.2023 11:16 Ответить
как говорят росияне, на кубане уже есть свой язык, называется "балачка", это они так украинский называют
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06.01.2023 11:21 Ответить
ага. "три дні за вами бігла, щоб сказати, як ви мені нецікаві." класика ж.
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06.01.2023 11:02 Ответить
Ему всё уже пох.й на всех, оно одной ногой в Аду, старое , епанутое и смертельно больное. Так просто творит Зло.
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06.01.2023 11:03 Ответить
Хм .. Цікаво те що такого бажання немає і в українців .
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06.01.2023 11:03 Ответить
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06.01.2023 11:20 Ответить
Война стариков ( хутина и хунты) против будущего раши 😎😎
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06.01.2023 11:24 Ответить
- Деда! А, деда! А чо то за белые полосы на небе? Эта Илья-прарок па небу на калеснице катит?
- То внучок, багапротивные пиндосы на железнай птице лятят Савсем па земле на тялеге ездить разучилися!
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06.01.2023 11:30 Ответить
И третья причина---,, а нехер летать, ползать скоро,,!
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06.01.2023 12:01 Ответить
Медицина на нього зле впливає -- почав включати дурачка .
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06.01.2023 11:21 Ответить
Він завжди включав дурачка- подивитесь на його всі фото - на них типовий ідіот , який не в темі дня.

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06.01.2023 11:27 Ответить
Та які перемовини?? Це пуста ляпанина. Мета рашенфашиста - знищення України й українців! Навіть при врахуванні "територіальних реалій" воно не зупиниться! А всі розмови про перемовини то пусте, для внутрішнього електорату і Європи.
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06.01.2023 11:22 Ответить
 
 