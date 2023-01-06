Лавра и ПЦУ заключили договор о проведении богослужения на Рождество
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Заповедник "Киево-Печерская лавра" и Православная церковь Украины заключили договор на проведение службы 7 января с 8.00 до 12 часов дня.
Об этом сообщил и. о. генерального директора национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Александр Рудник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC News Украина.
"Во второй половине дня (5 января. - Ред.) ко мне поступило обращение от ПЦУ о проведении богослужения и о получении разрешения от министерства культуры. Я дал разрешение и заключил соглашение на проведение богослужения 7 января. Все документы сейчас есть, в УПЦ обнародовали вечером устаревшую информацию", - рассказал Рудник.
Таким образом, как пояснил он, информация об отсутствии у ПЦУ разрешения на проведение богослужения, ранее обнародованная УПЦ МП, уже устарела.
Речь идет о разовой аренде для богослужения.
За тем, чтобы событие произошло без эксцессов, будут следить силы правопорядка, добавил Рудык.
ВВС News Украина также получила документ, подтверждающий предоставление согласия министерством культуры на проведение службы ПЦУ в Успенском соборе.
Минкульт является распорядителем государственных имуществ на территории лавры, которым управляет государственный заповедник Киево-Печерская лавра.
Напомним, Успенский собор лавры и Трапезная церковь до конца 2022 года находились в почасовой аренде УПЦ МП.
Однако государственная не продлила договор пользования. 5 января министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что специальная комиссия завершила проверку имущества двух сооружений и окончательно возвращена в пользование государству. При этом наместник лавры митрополит УПЦ МП Павел отказался подписывать акт проверки.
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А Тепер є українська церква ... Вірите у Бога - ходіть до церкви, до української церкви! Добре що Порох домігся визнання української церкви вселенським патріархатом і їх незалежність від московитів! А тепер настав час взагалі гнати фсбешних попів з України !
но слишком многовекторный
И по сменке, украинцам пора начинать думать:
Н.р.,
12.09.2013 Кучма обвинил православие в развале экономики? | (1300 id = 994) | inpress.ua
"Насколько я понял владыку Иринея, нам нужно только трудиться, терпеть и учиться. Сегодня самые богатые страны в Европе - это протестантские страны, потому что там более глубоко овладевают знаниями, в то же время, я не знаю ни одной православной страны, которая процветает."
І вже потім москалі потіснили османів і на Кавказі, і на Балканах. Але хіба імперії здатні на розвиток? - лише на відбирання досягнутого другими народами. А там де протестанти була або демократія, а конституційна монархія. Якомусь монарху однієї із європейських країн платили дві тони сєльодки на рік.
Ну й при чому тут саме православ'я? Просто церква не мала можливості розвивати звання, бо була під впливом невігласів. І достатньо централізованою на службі в держави. Порівняйте із станом у протестантських церквах.
У меня был товарищ, в первом детстве, так он где то прижил себе проститутку с трассы
Мы над ним посмеивались, а он нам говорил, что "Она хорошая, просто в плохие руки попадала..."
А весной перезимовала и ушла на трассу...
Что касается православия. Я не верю, что Богу есть дело до нас, тем более так, как говорят попы, ну там "ни один волос..."
Но некоторыми вопросами он занимается
На горе Афон полно православных монастырей, почитайте
Так Бог их там систематически палит дотла, а попы их снова строят - за наш счет.
Мне тоже интересно, исходя из инфы, "Нагадаємо, Успенський собор лаври та Трапезна церква до кінця 2022 року перебували у погодинній оренді УПЦ МП. Джерело: https://censor.net/ua/n3391639"
А сколько же это стоило?.
Они у себя вдома.
-Паша Мерседес, що з **балом?