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Лавра и ПЦУ заключили договор о проведении богослужения на Рождество

Новости Цензор.НЕТ Общество

епіфаній

Заповедник "Киево-Печерская лавра" и Православная церковь Украины заключили договор на проведение службы 7 января с 8.00 до 12 часов дня.

Об этом сообщил и. о. генерального директора национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Александр Рудник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC News Украина.

"Во второй половине дня (5 января. - Ред.) ко мне поступило обращение от ПЦУ о проведении богослужения и о получении разрешения от министерства культуры. Я дал разрешение и заключил соглашение на проведение богослужения 7 января. Все документы сейчас есть, в УПЦ обнародовали вечером устаревшую информацию", - рассказал Рудник.

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Таким образом, как пояснил он, информация об отсутствии у ПЦУ разрешения на проведение богослужения, ранее обнародованная УПЦ МП, уже устарела.

Речь идет о разовой аренде для богослужения.

За тем, чтобы событие произошло без эксцессов, будут следить силы правопорядка, добавил Рудык.

ВВС News Украина также получила документ, подтверждающий предоставление согласия министерством культуры на проведение службы ПЦУ в Успенском соборе.

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Минкульт является распорядителем государственных имуществ на территории лавры, которым управляет государственный заповедник Киево-Печерская лавра.

Напомним, Успенский собор лавры и Трапезная церковь до конца 2022 года находились в почасовой аренде УПЦ МП.

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Однако государственная не продлила договор пользования. 5 января министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что специальная комиссия завершила проверку имущества двух сооружений и окончательно возвращена в пользование государству. При этом наместник лавры митрополит УПЦ МП Павел отказался подписывать акт проверки.
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Топ комментарии
+26
Це відповідь на запит ПЦУ. Вони просили дозволити богослужіння на Різдво, їм дозволили. Більше ніяких запитів не було. Пройде трохи часу і все буде. Взагалі враховуючи наявність величезної кількості компромату що було знайдено СБУ у храмах московської церкви їхня діяльність найближчим часом буде заборонена.
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06.01.2023 12:23
+23
ПЦУ ненадо никаких дозволів.
Они у себя вдома.
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06.01.2023 12:16
+21
Чому тільки на Різдво? Що це за зелені ігри?
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06.01.2023 12:14
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Чому тільки на Різдво? Що це за зелені ігри?
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06.01.2023 12:14 Ответить
Це відповідь на запит ПЦУ. Вони просили дозволити богослужіння на Різдво, їм дозволили. Більше ніяких запитів не було. Пройде трохи часу і все буде. Взагалі враховуючи наявність величезної кількості компромату що було знайдено СБУ у храмах московської церкви їхня діяльність найближчим часом буде заборонена.
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06.01.2023 12:23 Ответить
надіємося і молимо Бога про це ... але від зе влади можна очікувати усього що завгодно !!!!
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06.01.2023 12:30 Ответить
А чиї ігри були 17 червня 2016 року, коли був укладений договір оренди з МП?
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06.01.2023 12:23 Ответить
треба було тоді тобі порубати шашкою всіх сектатнтів з ПЦ/МП; тоді би договір уклали з Філаретом. Або з Макарієм... Або з Любомиром... Стоп, а з ким би тоді насправді укладати?
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06.01.2023 12:40 Ответить
Це заповідник, музей. Власність держави. Не обов'язково з кимось укладати новий договір щоб розірвати старий.
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06.01.2023 12:41 Ответить
А попробували б "попередники" заборонити московську секту.... Половина любітєлєй "МП" вже були б тоді на протестах , що "вєру ущемляют"...
А Тепер є українська церква ... Вірите у Бога - ходіть до церкви, до української церкви! Добре що Порох домігся визнання української церкви вселенським патріархатом і їх незалежність від московитів! А тепер настав час взагалі гнати фсбешних попів з України !
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06.01.2023 12:41 Ответить
порох хороший парень, что припер сменку опиума
но слишком многовекторный
И по сменке, украинцам пора начинать думать:
Н.р.,
12.09.2013 Кучма обвинил православие в развале экономики? | (1300 id = 994) | inpress.ua

"Насколько я понял владыку Иринея, нам нужно только трудиться, терпеть и учиться. Сегодня самые богатые страны в Европе - это протестантские страны, потому что там более глубоко овладевают знаниями, в то же время, я не знаю ни одной православной страны, которая процветает."
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06.01.2023 12:53 Ответить
більшість православних країн потерпіла від агресії османської імперії. Московія теж була її підопічною. Аж поки петро-збочинець не перестав платити дань її васалам - Гіреям.
І вже потім москалі потіснили османів і на Кавказі, і на Балканах. Але хіба імперії здатні на розвиток? - лише на відбирання досягнутого другими народами. А там де протестанти була або демократія, а конституційна монархія. Якомусь монарху однієї із європейських країн платили дві тони сєльодки на рік.
Ну й при чому тут саме православ'я? Просто церква не мала можливості розвивати звання, бо була під впливом невігласів. І достатньо централізованою на службі в держави. Порівняйте із станом у протестантських церквах.
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06.01.2023 14:18 Ответить
"не мала можливості розвивати звання, бо була під впливом невігласів"
У меня был товарищ, в первом детстве, так он где то прижил себе проститутку с трассы
Мы над ним посмеивались, а он нам говорил, что "Она хорошая, просто в плохие руки попадала..."
А весной перезимовала и ушла на трассу...
Что касается православия. Я не верю, что Богу есть дело до нас, тем более так, как говорят попы, ну там "ни один волос..."
Но некоторыми вопросами он занимается
На горе Афон полно православных монастырей, почитайте
Так Бог их там систематически палит дотла, а попы их снова строят - за наш счет.
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07.01.2023 03:03 Ответить
Здесь только свое и на чужой вентилятор
Мне тоже интересно, исходя из инфы, "Нагадаємо, Успенський собор лаври та Трапезна церква до кінця 2022 року перебували у погодинній оренді УПЦ МП. Джерело: https://censor.net/ua/n3391639"
А сколько же это стоило?.
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06.01.2023 12:48 Ответить
там усе, доволі цікаво !!! тупорилі зелені чмошники, запроданці і наркомани хочуть зробити з цієї філії фсб/кгб під маркою "рпц" що носить назву "упц мп", філії "зе-партії" під умовною назвою "упц зе" чи "упц сн" бо вважають ПЦУ власністю Петра Порошенка !!! судячи з риторики подоляка, інших зе спікерів, ці бородаті фсб попи 3.14дераси очолювані онуфрієм і пашею мерседесом, на це не погодилися !!! існує інша проблема - де вони візьмуть Томос ??? Вселенській Патріарх другого Томоса цій "упц зе" не дасть, невже звернуться за Томосом до головного рабина Ізраєлю ???
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06.01.2023 12:29 Ответить
Маячня. Ця "церква" керується з кацапії, а у кацапів немає наміру передавати цю церкву ні зе ні комусь іншому. І ФСБшники не будуть ні на кого працювати окрім ФСБ. Та й немає ніякого сенсу у контролі цією "церквою". У них багато храмів, а прихожан майже не залишилось тому ніякого суттєвого впливу вони не мають.
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06.01.2023 12:36 Ответить
Бо це музей, власність держави. В музею і просять дозволу, а не у якоїсь там московської секти.
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06.01.2023 13:33 Ответить
******* якоюсь зрадою, що це за аренда тільки на 7 число?
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06.01.2023 12:16 Ответить
ПЦУ ненадо никаких дозволів.
Они у себя вдома.
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06.01.2023 12:16 Ответить
Це музей, майно держави. ПЦУ звісно у себе вдома, але треба таки питати дозволу у музею.
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06.01.2023 13:30 Ответить
От і закінчився "ВОЙ" кацапськийх чортів )) Хочеться сказати:

-Паша Мерседес, що з **балом?
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06.01.2023 12:18 Ответить
Цікаво, Рудник на цей раз перехрестився, як хрестився, доповідаючи московським попам, що такого доволу немає?
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06.01.2023 12:19 Ответить
Облом кацапським попам
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06.01.2023 12:21 Ответить
Верещучка вже цікаві пости ліпить...


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06.01.2023 12:22 Ответить
Та знаємо вже з єдиного тєлємарахвону, що Томос до України привіз 95 квартал з гастролів по Туреччині. 😊.
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06.01.2023 12:41 Ответить
Не Томом, а термос, як тоді казав найвеличніший лідер ********** ..
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06.01.2023 14:28 Ответить
у раскольнической кацапской церкви аренда была до 21 декабря... что они делают в Лавре? или за видосиками наимудрейшевеличайший не может лично проконтроливать изгнание варваров? не можешь сам - поручи другому... умному... только не носителю твоей капельницы дерьмаку...
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06.01.2023 12:24 Ответить
Бажано поручити вигнання,як говорили і зелені і свинособаки,радікально настроєним націоналістам.)
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06.01.2023 16:32 Ответить
всякая ересь мп- валите к кирюхе и ************................................................................................ПРОСТИ ГОСПОДИ!
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06.01.2023 12:46 Ответить
Всі Лаври в Україні мають належати тим, хто їх будував, давав кошти- українським громадам та їхнім нащадкам і ніяк не ворожим іноземним агентам. Так що і Почаївська і Святогорська Лаври мають бути повернені українським громадам, саме українським, а не нащадкам тих, хто колонізував українські землі.
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06.01.2023 12:49 Ответить
Про Почаївську досить багато історичних джерел, а от про Святогірську - одні догадки із житій складених москалями. Можливо татари заснували (дозволили заснувати) скит, а вже в часи хазяйнування імперії все й побудували.
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06.01.2023 14:24 Ответить
Темні середні віки... Ну що з цією церквою носяться? Давно вже пора заборонити МП, винних у зраді - під суд. Різдво славити лише 25 грудня. Воєнні часи потребують радикальних дій. Досить забивати мізки людям ворожою пропагандою через богослужіння. Завдяки такій тупій більшості маємо Зе, розкол в суспільстві та війну. Віра в Бога - це одне, а церкви - зовсім інше. Дуже багато про них розмов, а отже маємо возвеличення храмів до високого впливового рівня як на суспільство, так і державу в цілому.
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06.01.2023 12:51 Ответить
не знаю за середні віки - наскільки вони темні. бо я тоді не жив. Але з 1917 року антирелігійна пропаганда і нехристиянська поведінка багатьох державних священників призвели до того, що люди перестали пізнавати брехню. І коли більшовики та інші крикуни типу есерів, анархістів, петлюрівців та інших почали обіцяти народу гімно в красивій обгортці, то народ клюнув. А от авторитета, що повів би його по правильному шляху у нього не було. От і просрали тоді можливість мати власну державу з демократичним устроєм. Бо більшовики поутворювали комбіди, а біднота й купилася. Куркуля називають ефективним хазяїном. Але окрім ділової хватки йому потрібно б було мати хоч якусь духовну культуру. Більш лояльне відношення до бідніших земляків. Хто міг би навчити цьому як не піп і вчитель? Так на Західних теренах був Шептицький. Дійсно знакова фігура. А в нас жодної за рівнем не було. Той же Філарет, попри його проукраїнскість, не мав навіть можливості наблизитись до рівня Шептицького. Бо виріс в московитському вихованні.
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06.01.2023 14:38 Ответить
Лавра то державна власність та історична пам'ятка Держава раз та на завжди має вирішити питання з арендою розірвати договір і москалів за кораблем Є Україна є ЗСУ є УПЦ і є укрвїнська мова
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06.01.2023 13:03 Ответить
Это вообще нонсенс. Такого еще мир не видел- во время войны СБУ находит вражеские материалы в Лавре и тут еще ***** спрашивают у когото разрешение? Да под ножи этого Рудника и Таченко с российскими попами. Пригнали 2 взвода ОМОНА с кастетами и дубинками -зачистили за час ВСЮ Лавру и чтобы духу не было больше этих мразей. Паства начнет возникать? Значит в раход и паству. Перым 10-20 поломают челюсти, позвончники- другие разбегутся.
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07.01.2023 14:04 Ответить
 
 