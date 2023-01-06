Лавра и ПЦУ заключили договор о проведении богослужения на Рождество

Заповедник "Киево-Печерская лавра" и Православная церковь Украины заключили договор на проведение службы 7 января с 8.00 до 12 часов дня.

Об этом сообщил и. о. генерального директора национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Александр Рудник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC News Украина.

"Во второй половине дня (5 января. - Ред.) ко мне поступило обращение от ПЦУ о проведении богослужения и о получении разрешения от министерства культуры. Я дал разрешение и заключил соглашение на проведение богослужения 7 января. Все документы сейчас есть, в УПЦ обнародовали вечером устаревшую информацию", - рассказал Рудник.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": УПЦ МП заявила, что у Епифания нет разрешения на службу в Лавре. Говорят, это "силовой захват". ВИДЕО

Таким образом, как пояснил он, информация об отсутствии у ПЦУ разрешения на проведение богослужения, ранее обнародованная УПЦ МП, уже устарела.

Речь идет о разовой аренде для богослужения.

За тем, чтобы событие произошло без эксцессов, будут следить силы правопорядка, добавил Рудык.

ВВС News Украина также получила документ, подтверждающий предоставление согласия министерством культуры на проведение службы ПЦУ в Успенском соборе.

Также читайте: Епифаний на Рождество проведет богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры

Минкульт является распорядителем государственных имуществ на территории лавры, которым управляет государственный заповедник Киево-Печерская лавра.

Напомним, Успенский собор лавры и Трапезная церковь до конца 2022 года находились в почасовой аренде УПЦ МП.

Смотрите читайте: Митрополит УПЦ МП Павел обратился к Зеленскому: хочет остаться в Киево-Печерской Лавре. ВИДЕО

Однако государственная не продлила договор пользования. 5 января министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что специальная комиссия завершила проверку имущества двух сооружений и окончательно возвращена в пользование государству. При этом наместник лавры митрополит УПЦ МП Павел отказался подписывать акт проверки.