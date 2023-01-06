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БМП Bradley – это убийца танков, они принесут Украине преимущество на поле боя, - Пентагон

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бредлі

Предоставленные США боевые машины пехоты M2 Bradley и системы противовоздушной обороны Patriot в ближайшее время принесут Украине преимущество на поле боя.

Об этом заявил спикер Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Бронетехника будет транспортировать механизированную пехоту в бой для поддержки как наступательных, так и оборонных операций, обеспечивая надлежащий уровень огневой мощи и брони Украины, которая продолжает защищать и отвоевывать свои земли. Райдер также отметил, что БМП "Брэдли" – это не танк, но "убийца танков".

Представитель Пентагона сообщил, что уже в пятницу, 6 января, будет обнародовано больше информации о следующем пакете помощи, учебе и сроках, в течение которых украинцы смогут овладеть полученной техникой.

Ранее сообщалось, что 50 БМП "Брэдли" будут включены в следующий пакет военной помощи Украине.

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Райдер рассказал, что в период с апреля прошлого года инструкторы США научили пользоваться американским оборудованием 3100 украинцев. Сейчас планируется обучать большие группы, в частности, в Германии за пару недель - около 500 человек ежемесячно. В общей сложности около 12 000 украинских военных прошли специализированное обучение в разных странах мира.

На вопрос, почему столько времени Штатам заняло решение предоставить бронетехнику, представитель Пентагона ответил: "Мы продолжаем тесно сотрудничать с Украиной, исходя из ситуации и неотложных потребностей. Сейчас мы находимся на таком этапе этой битвы, когда можем обеспечить надлежащее обучение и дать украинцам возможность поддерживать системы "Брэдли" и "Патриот", чтобы они могли сосредоточиться на защите своей страны и возвращении оккупированных территорий", - сказал он.

По его словам, в начале полномасштабного вторжения, когда Россия была на пороге Киева, ситуация кардинально отличалась и проводить тогда долгосрочную поддержку и логистику было гораздо сложнее.
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Топ комментарии
+54
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06.01.2023 17:23
+46
там джавелін на борту

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06.01.2023 17:15
+43
Доречі стугна показала чудові результати.
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06.01.2023 17:14
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Не знаю як у нас, але в Іраку вони, Бредли, показали себе дуже добре.
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06.01.2023 19:13 Ответить
Сподіваюся, що українці підтвердять їх реноме убивць танків.
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06.01.2023 19:15 Ответить
Вони самі дуже зручна мішень.
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06.01.2023 19:24 Ответить
Щоб бути мішенню для бурятського танкіста, "Бредлі" має бути поміченим.
У той час як сам він першим жетально бачить московитський танк
завдяки даним, обсяг яких Московії і не снився.
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06.01.2023 19:56 Ответить
детально
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06.01.2023 19:58 Ответить
Не треба там навіть ніякого танка.Час покаже,але якби все було так просто
то давали б декілька сотень.
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06.01.2023 20:04 Ответить
Спершу треба бути вдячним за 50.
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06.01.2023 20:07 Ответить
І мати все для технічного обслуговування.
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06.01.2023 20:54 Ответить
Так. Але вони дуже мобільні. В Іраку вони не чекали, щоб по них влучили. Вистрілили -- і дьору!
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06.01.2023 21:32 Ответить
Все вірно,але тут в них таких умов немає як в Іраку, та будемо надіятись що все вийде добре.
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06.01.2023 21:44 Ответить
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