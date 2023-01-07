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Польша готовится передать Украине свои танки Leopard, - WSJ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

танк,леопард

Польша рассматривает просьбу Украины передать ей основные боевые танки Leopard немецкого производства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного польского дипломата.

"Они действительно рассматривают возможность предоставить все, что угодно, чтобы помочь Украине", - сказал чиновник, который принимает непосредственное участие в поставках западного вооружения в Украину, который подтвердил эту просьбу.

"Leopard" имеют гораздо более крепкую броню и лучшую защиту от противотанкового оружия, чем машины, которые до сих пор предлагали Франция, Германия и США.

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Польша имеет более 240 танков Leopard, всего на вооружении: 137 танков Leopard 2A4, 105 танков Leopard 2A5 и менее 10 танков Leopard 2PL.

В Польше достаточно танков для двух танковых бригад, и она планирует со временем все их ввести в строй, сказал Славомир Дебский, директор Польского института международных отношений, варшавского аналитического центра, близкого к польскому правительству.

По его словам, темпы, в которых она может передать их Украине, зависят от того, как быстро Польша получит танки на замену, которые она заказала у производителей из Южной Кореи и США. Передача танков Украине должна быть одобрена Берлином.

"Это вопрос не если, а когда", - сказал Дебский, добавив, что нежелание Запада предоставлять танки наконец уменьшается после месяцев дипломатического давления. "Это именно то, на чем Польша настаивала в течение многих месяцев", - добавил он.

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Топ комментарии
+82
дуже сильний хід
полякам - повага
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06.01.2023 23:34
+48
Кресты главное не закрашивать. Парашники будут как их диды усираться.
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06.01.2023 23:49
+45
поляки всех обходят на вираже!
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06.01.2023 23:37
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ruzki kurwy
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07.01.2023 00:17 Ответить
dziękuję bardzo!
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07.01.2023 00:22 Ответить
Leopard 2A4, 105 танків Leopard 2A5 і менше 10 танків Leopard 2PL. Джерело: https://censor.net/ua/n3391767 как говорится на безрыбье и рак рыба,выглядит так что 4-5А отдадут а у немцев 6-7А отхватят. гендель как никак!
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07.01.2023 00:35 Ответить
Поляки браття добре розуміють що вистоїмо і переможемо ми переможуть вони і не дай боже наоборот.
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07.01.2023 00:48 Ответить
Ще трохи цяцянок на ніч:

Танки Leopard 2A, які виготовляють для Угорщини, будуть в ЗСУ - експерт
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07.01.2023 00:52 Ответить
Експерт на Уніан. Ну всьо це вже залізно, лишилось тільки аби арестович підтвердив.
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07.01.2023 09:34 Ответить
І яким це боком https://defence-ua.com/ до Люсі?
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07.01.2023 13:58 Ответить
Тим же боком як всі це експерти є експертами.
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07.01.2023 16:34 Ответить
Ну не всі ж досягли 1001 ступеня просвітлення, як ви, невідомий гуру. Нам давай щось більш приземлене, актуальне.
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07.01.2023 17:18 Ответить
От не треба тільки тут драматизувати бо ж для вас все давно зробленно - і жданов, і люся, і поворознюк і всі на одному телеканалі. ДякуйТЕ.
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07.01.2023 17:21 Ответить
І вам здається що ми в Матриці?!? Це ж просто капець!
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07.01.2023 17:25 Ответить
Особливо зек-інтелектуал поворознюк запалює нєпадєцкі, прямо вфя-2 !
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07.01.2023 17:41 Ответить
Дежавю! Чем-то мне эта история напоминает события годичной давности. Буквально перед самым вторжением орков США и Британия усиленно в спешке начали нам предоставлять оружие. Правда, готовили нас тогда к партизанской войне, давая только джавелины и Nlaw, не веря в наши ЗСУ.
Теперь поставки изменились. Слава ЗСУ! Но тяжёлую технику Украина уже давно просит. А тут наконец прорвало. Значит опять будет усиленное нашествие кацапских гандонов.
Ну, ничего! С нами Бог и правда!
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07.01.2023 01:03 Ответить
С нами Бог и правда ! Слава ЗСУ !
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07.01.2023 01:21 Ответить
там более наступателное вооружение,скорее на наше наступление через месяц второй,от кацапни можно отбиваться и тем что есть,за бульбеніков молчу там и рогатки с бульбой мелкой должно хватить чтобы они обосрались и с пепеляку в болотах потопились.
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07.01.2023 08:27 Ответить
А яка ситуація з нашим Оплотом?
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07.01.2023 02:24 Ответить
Ми їх не можемо виробляти в достатній кількості, ми не можемо гармати для них робити… треба забувати про них.. будьмо реалістами - нам треба танки НАТ
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07.01.2023 13:47 Ответить
Бабі своїй будеш тикати ...
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07.01.2023 15:54 Ответить
Этот ПРОГНОЗ ЗАПРЕТИЛИ В РОССИИ!!! АЛАКХ НИРАНЖАН: с АПРЕЛЯ ВСЁ ИЗМЕНИТСЯ! Украина начнет ПОБЕЖДАТЬ
(ютубыч)
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07.01.2023 03:20 Ответить
Оно конечно спасибо большое, но опять же тут ключевое слово "Готовится". Или "хотят"...
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07.01.2023 06:47 Ответить
Польща, виходить, сміливіша за німців і французів.
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07.01.2023 07:10 Ответить
Ні, вона просто ближче до орків...
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07.01.2023 08:34 Ответить
********* рабсейским до сих пор не понять, что войну они проиграли, потому, что неадекваты и фашисты не могут выиграть. Опять же напоминаю zомбироvанным, что даже одна из версий *****, несколько лет назад в эфире гаварила, что если какой-то народ против, то его не завоюешь..
Но гебельс сделал своё дело для сохранения тоталитарной власти и вот.
Ничему история не учит. Миру мир - кровавым фашистам поражение и позор.
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07.01.2023 09:24 Ответить
красят ?
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07.01.2023 09:29 Ответить
Польща,Прибалтійські країни усвідомлють,до інших лише приходить РОЗУМІННЯ-
ЯКЩО НЕ НАДАТИ ЇХ ЗБРОЮ УКРАЇНІ, всю необхідну, -

потім прийдеться проливати кров самим.
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07.01.2023 10:24 Ответить
Поляки брати.
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07.01.2023 10:24 Ответить
Не те щоб "брати".Вони не мають особливого бажання займатися у 21 сторіччі середньовічними "розвагами"у вигляді кривавої бійні з варварами і тільки тому будуть нам надавати всебічну підтримку.За майже рік війни ніхто,окрім одиниць добровольців з різних країн,не вступив у цю війну фізично і надалі не планує це робити.Те,що вони допомагають нашим громадянам на своїй території-то є все добре.Але ті з наших,хто там зараз влаштувався на роботу,сплаченими податками компенсують навіть ту допомогу,яку поляки надають також і "біженцям халявникам",при цьому ще залишаючись в "плюсах",затикаючи свої економічні "дірки".Так що,цінуємо те,що для нас роблять,але не "створюємо кумирів".
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07.01.2023 13:01 Ответить
137 танків Leopard 2A4, думаю,передасть,хоч і РАЗОМ З ІНШИМИ КРАЇНАМИ..

модифікація застаріла,але,звичайно,ефективніша Т-72.

*«Leopard 2 Improved» був прототипом серії яка призначалася для покращення A4, мала клиноподібну башту з додатковим бронювання спереду і з боків. Ці броньові модулі призначені для відхилення і руйнування бронебійних снарядів;

Leopard 2A5 P - польський варіант Leopard 2A5. Вперше продемонстрований на виставці MSPO-19.

**Leopard 2A6 має нову 120 мм гладкоствольну гармату Rheinmetall L55 та інші зміни. Усі німецькі танкові батальйони так званих «сил кризового втручання» оснащені танками A6. Канада замовила 20 Leopard 2A6 у Нідерландах. Вони були доставлені у 2007.[98] Португалія також замовила 37 Leopard 2A6 у Данії у 2007, з доставкою у 2008. У січні 2014, Фінляндія замовила 100 L2A6, а також **********, симулятори та запчастини на десять років у Нідерландах. Танки доставлено партіями у період 2015-2019.[99]



***У червні 2010 року KMW представила модифікацію Leopard 2 A7+. Нова модель пройшла випробування та взята на озброєння збройними силами Німеччини. Основними нововведеннями стали модульна система захисту, поліпшена живучість та маневреність.
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07.01.2023 10:36 Ответить
Ну, поляки вже отримали першу партию танків К2 та гаубиці К9. Тоб то зараз тільки відмашка з Берліну.
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07.01.2023 11:35 Ответить
Ну Шольцу теперь хоть в бункер.
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07.01.2023 12:27 Ответить
Ну шо за манери жовтої преси 😲
Заголовок:
Польща готується передати Україні свої танки Leopard
Й тут же перший рядок:
Польща розглядає прохання України передати їй основні бойові танки "Leopard".
Ви шо, не бачите різниці між "готується" і "розглядає прохання". Ви шо рюскіє?
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07.01.2023 14:06 Ответить
Now, Poland is considering a request from Ukraine to donate its German-made Leopard main battle tanks, a senior Polish diplomat said.

тонкощі перекладу.

Зараз Польща розглядає запит (переклад гугл :прохання)України про передачу основних бойових танків Leopard німецького виробництва
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07.01.2023 14:43 Ответить
питання постачання Абрамсів вже обговорюється в рамках суто практичного аспекту, а не політичного. Тобто виявлено слабкі місця, які не дають можливості це зробити і тому - зрозуміло, над чим треба працювати, щоб позбутися цих вузьких місць.

https://defence-line.org/2023/01/zheleznyj-perelom-chast-2/

З танками Leopard 2 справа набагато краща хоча б тому, що з природних причин, вся логістика набагато коротша, оскільки вони вже експлуатуються багатьма європейськими країнами, включаючи і Польщу. Що знімає більшу частину питань. Ну, а готовність передати нам танки цього типу вже давно формалізувала Іспанія. Крім того, Польща теж готова передати свої Леопарди або частину з них, а щойно стало відомо про те, що Фінляндія готова приєднатися до цього клубу. Так, в інтерв'ю фінському телеканалу MTV Uutisille голова національного Комітету з оборони Антті Хаккянен заявив про те, що Фінляндія не стоятиме осторонь і допоможе Україні танками, як тільки європейські партнери почнуть їх постачання. За його словами, Фінляндія не має великої кількості танків, але якусь їхню частину, безумовно, передасть для ЗСУ.
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07.01.2023 14:33 Ответить
Ольга ********* дословно заявила...мы сбили более тысячи Байрактаров и 200 Ракет HIMARS...перепрыгнула даже Левитана советского быдла..тот перебил все танки Вермахта ещё летом 1941 года...🤣🤣🤣
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07.01.2023 14:58 Ответить
Польща сестра України!
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07.01.2023 17:36 Ответить
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