Польша готовится передать Украине свои танки Leopard, - WSJ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Польша рассматривает просьбу Украины передать ей основные боевые танки Leopard немецкого производства.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного польского дипломата.
"Они действительно рассматривают возможность предоставить все, что угодно, чтобы помочь Украине", - сказал чиновник, который принимает непосредственное участие в поставках западного вооружения в Украину, который подтвердил эту просьбу.
"Leopard" имеют гораздо более крепкую броню и лучшую защиту от противотанкового оружия, чем машины, которые до сих пор предлагали Франция, Германия и США.
Польша имеет более 240 танков Leopard, всего на вооружении: 137 танков Leopard 2A4, 105 танков Leopard 2A5 и менее 10 танков Leopard 2PL.
В Польше достаточно танков для двух танковых бригад, и она планирует со временем все их ввести в строй, сказал Славомир Дебский, директор Польского института международных отношений, варшавского аналитического центра, близкого к польскому правительству.
По его словам, темпы, в которых она может передать их Украине, зависят от того, как быстро Польша получит танки на замену, которые она заказала у производителей из Южной Кореи и США. Передача танков Украине должна быть одобрена Берлином.
"Это вопрос не если, а когда", - сказал Дебский, добавив, что нежелание Запада предоставлять танки наконец уменьшается после месяцев дипломатического давления. "Это именно то, на чем Польша настаивала в течение многих месяцев", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Танки Leopard 2A, які виготовляють для Угорщини, будуть в ЗСУ - експерт
Теперь поставки изменились. Слава ЗСУ! Но тяжёлую технику Украина уже давно просит. А тут наконец прорвало. Значит опять будет усиленное нашествие кацапских гандонов.
Ну, ничего! С нами Бог и правда!
(ютубыч)
Но гебельс сделал своё дело для сохранения тоталитарной власти и вот.
Ничему история не учит. Миру мир - кровавым фашистам поражение и позор.
ЯКЩО НЕ НАДАТИ ЇХ ЗБРОЮ УКРАЇНІ, всю необхідну, -
потім прийдеться проливати кров самим.
модифікація застаріла,але,звичайно,ефективніша Т-72.
*«Leopard 2 Improved» був прототипом серії яка призначалася для покращення A4, мала клиноподібну башту з додатковим бронювання спереду і з боків. Ці броньові модулі призначені для відхилення і руйнування бронебійних снарядів;
Leopard 2A5 P - польський варіант Leopard 2A5. Вперше продемонстрований на виставці MSPO-19.
**Leopard 2A6 має нову 120 мм гладкоствольну гармату Rheinmetall L55 та інші зміни. Усі німецькі танкові батальйони так званих «сил кризового втручання» оснащені танками A6. Канада замовила 20 Leopard 2A6 у Нідерландах. Вони були доставлені у 2007.[98] Португалія також замовила 37 Leopard 2A6 у Данії у 2007, з доставкою у 2008. У січні 2014, Фінляндія замовила 100 L2A6, а також **********, симулятори та запчастини на десять років у Нідерландах. Танки доставлено партіями у період 2015-2019.[99]
***У червні 2010 року KMW представила модифікацію Leopard 2 A7+. Нова модель пройшла випробування та взята на озброєння збройними силами Німеччини. Основними нововведеннями стали модульна система захисту, поліпшена живучість та маневреність.
Заголовок:
Польща готується передати Україні свої танки Leopard
Й тут же перший рядок:
Польща розглядає прохання України передати їй основні бойові танки "Leopard".
Ви шо, не бачите різниці між "готується" і "розглядає прохання". Ви шо рюскіє?
тонкощі перекладу.
Зараз Польща розглядає запит (переклад гугл :прохання)України про передачу основних бойових танків Leopard німецького виробництва
https://defence-line.org/2023/01/zheleznyj-perelom-chast-2/
З танками Leopard 2 справа набагато краща хоча б тому, що з природних причин, вся логістика набагато коротша, оскільки вони вже експлуатуються багатьма європейськими країнами, включаючи і Польщу. Що знімає більшу частину питань. Ну, а готовність передати нам танки цього типу вже давно формалізувала Іспанія. Крім того, Польща теж готова передати свої Леопарди або частину з них, а щойно стало відомо про те, що Фінляндія готова приєднатися до цього клубу. Так, в інтерв'ю фінському телеканалу MTV Uutisille голова національного Комітету з оборони Антті Хаккянен заявив про те, що Фінляндія не стоятиме осторонь і допоможе Україні танками, як тільки європейські партнери почнуть їх постачання. За його словами, Фінляндія не має великої кількості танків, але якусь їхню частину, безумовно, передасть для ЗСУ.