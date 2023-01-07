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Рождественское богослужение предстоятеля ПЦУ Епифания в Лавре. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Общество

Рождественское богослужение в Упенском соборе Киево-Печерской лавры впервые совершает предстоятель Православной церкви Украины миторополит Епифаний.

Трансляцию богослужения можно посмотреть на Цензор.НЕТ..

Читайте также: Заповедник "Лавра" получил запрос и предоставил разрешение на проведение ПЦУ рождественского богослужения, - Ткаченко

Напомним, ранее Украинская православная церковь Московского партиархата заявила, что Православная церковь Украины не имеет права совершать рождественское богослужение на территории Киево-Печерской Лавры. При этом в УПЦ МП ссылались на слова и.о. гендиректора заповедника "Киево-Печерская лавра" Александра Рудника. После этого сам Рудник заявил, что информация устарела, а ПЦУ обратилась к нему с запросом на проведение богослужения и получила такое разрешение, о чем был заключен договор.
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Топ комментарии
+83
Христос Народився !!! Славімо Його !!!
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07.01.2023 09:03
+80
Нарешті стіни храму почули рідну мову .!!
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07.01.2023 09:09
+77
Аж не віриться....Бог тепер віддячить Україні, що сатанат вигнали нарешті зі святого місця
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07.01.2023 09:02
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Успенского
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07.01.2023 18:14 Ответить
ЖЕЛАЮ УКРАИНЦАМ ПОБЕДЫ В ЭТОМ ГОДУ!
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07.01.2023 19:41 Ответить
Починаючи з цього року Різдво треба святкувати у грудні. У січні хай масклі святкують!
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07.01.2023 21:50 Ответить
Dear Ukrainians, Christos se rodijo! Please fast forward to 2:00:00 of the video. Such a beautifull singing! And those fucking parashians want to destroy this nation!!! Thank younger fighting for your country and for all of us!

Some Lithuanian guy.
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08.01.2023 00:54 Ответить
Чудове, прекрасне звернення Епифанія до українського народу!
Дай, Боже, йому здоров"я!
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08.01.2023 01:51 Ответить
В степи, покрытой пылью бренной,

Сидел и плакал человек.

А мимо шел Творец Вселенной, становившись, он изрек:

"Я друг униженных и бедных,я всех убогих берегу,

Я знаю много слов заветных. Я есмь твой. Бог Я все могу.

Меня печалит вид твой грустный,какой бедою ты тесним?"

И человек сказал: "Я - русский",

И Бог заплакал вместе с ним.
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08.01.2023 02:29 Ответить
Член Комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, глава подкомитета по вопросам государственной безопасности и обороны, народный депутат ВР

Ирина Верещук считает, что предоставление Томоса ПЦУ - это исключительно политическая акция, инициированная Петром Порошенко в преддверии выборов.

Об этих словах Ирины Верещук в своем телеграмм-канале напомнил спикер УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

https://spzh.news/ru/news/77185-v-seti-napomnili-o-slovah-nardepa-iriny-vereshhuk-pro-avtonomiju-upc
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08.01.2023 02:36 Ответить
Решение о праздновании Рождества Христова 25 ДЕКАБРЯ

было принято на Третьем Всемирном церковном соборе в 431 году.
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08.01.2023 02:42 Ответить
СПРАВЕДЛИВОСТЬ ВОСТОРЖЕСТВОВАЛА !!!
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08.01.2023 11:17 Ответить
ТЕПЕРЬ ОСТАЛОСЬ ЧТОБЫ МОСКВА И ПИТЕР СНОВА ПОДЧИНИЛИСЬ КИЕВУ !!!
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08.01.2023 11:19 Ответить
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