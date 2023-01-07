Рождественское богослужение предстоятеля ПЦУ Епифания в Лавре. ВИДЕО

Рождественское богослужение в Упенском соборе Киево-Печерской лавры впервые совершает предстоятель Православной церкви Украины миторополит Епифаний.

Трансляцию богослужения можно посмотреть на Цензор.НЕТ..

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Напомним, ранее Украинская православная церковь Московского партиархата заявила, что Православная церковь Украины не имеет права совершать рождественское богослужение на территории Киево-Печерской Лавры. При этом в УПЦ МП ссылались на слова и.о. гендиректора заповедника "Киево-Печерская лавра" Александра Рудника. После этого сам Рудник заявил, что информация устарела, а ПЦУ обратилась к нему с запросом на проведение богослужения и получила такое разрешение, о чем был заключен договор.