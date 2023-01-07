Рождественское богослужение предстоятеля ПЦУ Епифания в Лавре. ВИДЕО
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Рождественское богослужение в Упенском соборе Киево-Печерской лавры впервые совершает предстоятель Православной церкви Украины миторополит Епифаний.
Трансляцию богослужения можно посмотреть на Цензор.НЕТ..
Напомним, ранее Украинская православная церковь Московского партиархата заявила, что Православная церковь Украины не имеет права совершать рождественское богослужение на территории Киево-Печерской Лавры. При этом в УПЦ МП ссылались на слова и.о. гендиректора заповедника "Киево-Печерская лавра" Александра Рудника. После этого сам Рудник заявил, что информация устарела, а ПЦУ обратилась к нему с запросом на проведение богослужения и получила такое разрешение, о чем был заключен договор.
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Some Lithuanian guy.
Дай, Боже, йому здоров"я!
Сидел и плакал человек.
А мимо шел Творец Вселенной, становившись, он изрек:
"Я друг униженных и бедных,я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных. Я есмь твой. Бог Я все могу.
Меня печалит вид твой грустный,какой бедою ты тесним?"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним.
Ирина Верещук считает, что предоставление Томоса ПЦУ - это исключительно политическая акция, инициированная Петром Порошенко в преддверии выборов.
Об этих словах Ирины Верещук в своем телеграмм-канале напомнил спикер УПЦ протоиерей Николай Данилевич.
https://spzh.news/ru/news/77185-v-seti-napomnili-o-slovah-nardepa-iriny-vereshhuk-pro-avtonomiju-upc
было принято на Третьем Всемирном церковном соборе в 431 году.