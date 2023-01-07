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Пентагон о потребностях Украины в оружии: Сначала были Javelin, артиллерия и системы ПВО, сейчас нужна бронетехника

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

купер

Война в Украине сейчас в критической точке, и США должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам и дальше сопротивляться российской агрессии.

Об этом заявила заместитель помощника министра обороны США по Украине, России и Евразии Лаура Купер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

По ее словам, официальные лица США постоянно мониторят, что необходимо Вооруженным силам Украины для эффективной борьбы с российскими оккупантами.

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"Их потребности на поле боя со временем изменились. Когда РФ вторглась 24 февраля 2022 года, срочно потребовалось противотанковое оружие, и США и страны-партнеры отправили в Украину тысячи систем Javelin и других аналогичных систем. После того, как Украина отбила первоначальный натиск России, артиллерия стала насущной необходимостью, и США отправили стране гаубицы и боеприпасы. В последнее время противовоздушная оборона была приоритетом, и США и их союзники отправили системы, которые Украина собрала воедино, чтобы сформировать интегрированную систему противовоздушной обороны", – описала она динамику военной помощи украинской армии.

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Купер отметила, что на данный момент войны ВСУ больше нуждаются в бронетехнике.

"В случае с [американскими бронемашинами] Bradley то, что вы видите, является признанием того, что для них сейчас самое подходящее время. Это подходящее время для Украины, чтобы воспользоваться своими возможностями и изменить динамику на поле боя", – заявила представитель Пентагона.
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Топ комментарии
+26
Тысячи наших хлопцев погибли закрывая своими телами "лыжи Буковеля" и "майские шашлычки", которые привели к власти наши жертвы зомбоящика, уставшие от войны.
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07.01.2023 14:33
+17
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07.01.2023 14:37
+16
Так на замену топорам уже Паладины дали в этом пакете

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07.01.2023 14:30
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Mod Dom - это кацапский троляра под прикрытием немецкого флажка. Хитро так и замаскированно запускает всякую бредятину для расшатывания ситуации в Украине
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07.01.2023 15:22 Ответить
Випередили! МудДака відно іздалєка.
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07.01.2023 15:29 Ответить
Вполне может быть, или просто тупой типа "слышал звон да не знает где он".
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07.01.2023 15:30 Ответить
Все простіше ! Більш за все , що колишній житель сходу України , що скористався можливістю весною до германців здриснути (( У мене є один такий знайомий барижка , до лютого жив собі у Києві мовчки з 2014 , потім здриснув до Німеччини , а звідти тепер верещить : " а што нам Україна дала ? "
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07.01.2023 16:08 Ответить
Вона завжди була потрібна. Сподіваюсь, що необхідність в авіації помітять не тоді, коли зашишаться лічені штуки.
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07.01.2023 15:39 Ответить
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