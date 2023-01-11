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Рашисты обстреляли объект критической инфраструктуры в Херсонской области, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

Рашисты обстреляли объект критической инфраструктуры в селе Никольское Белозерской общины Херсонской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, объект получил повреждения.

"Из-за этой российской атаки три человека получили ранения разной степени тяжести. Пострадавших доставят в больницу, где они получат необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за вражеской атаки в Херсоне загорелся перинатальный центр, - ОВА
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О, чергова відмазка для ДТЕК буде чому після нового року погіршилася ситуація з електропостачанням в Київській області
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11.01.2023 15:35 Ответить
Чекають поки США чи Європа безкоштовно обладнання привезуть))
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11.01.2023 15:41 Ответить
 
 