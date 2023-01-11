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Рашисти обстріляли об’єкт критичної інфраструктури на Херсонщині, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

Рашисти обстріляли об’єкт критичної інфраструктури у селі Микільське Білозерської громади на Херсонщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, об'єкт зазнав пошкоджень.

"Через цю російську атаку троє людей дістали поранення різного ступеня тяжкості. Постраждалих доправлять у лікарню, де вони отримають необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Через ворожу атаку в Херсоні загорівся перинатальний центр, - ОВА

Автор: Ірина Дашківська
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О, чергова відмазка для ДТЕК буде чому після нового року погіршилася ситуація з електропостачанням в Київській області
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11.01.2023 15:35 Відповісти
Чекають поки США чи Європа безкоштовно обладнання привезуть))
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11.01.2023 15:41 Відповісти
 
 