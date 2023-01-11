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Рашисти обстріляли об’єкт критичної інфраструктури на Херсонщині, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Рашисти обстріляли об’єкт критичної інфраструктури у селі Микільське Білозерської громади на Херсонщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, об'єкт зазнав пошкоджень.
"Через цю російську атаку троє людей дістали поранення різного ступеня тяжкості. Постраждалих доправлять у лікарню, де вони отримають необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.
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Dmytro Shevchenko 8b9f8379
показати весь коментар11.01.2023 15:35 Відповісти Мені подобається 0
Mykola Korzh
показати весь коментар11.01.2023 15:41 Відповісти Мені подобається 0
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