Япония выделит $95 миллионов на восстановление Украины

Правительство Японии выделило 95 млн долларов на восстановление Украины, в частности, эти средства будут направлены Программе развития ООН (ПРООН) в соответствии с партнерским соглашением.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство инфраструктуры в Фейсбуке.

Соответствующее соглашение было подписано сегодня, 12 января, послом Японии в Украине Кунинори Мацудой и помощницей руководителя ПРООН, директором Регионального бюро ПРООН в странах Европы и СНГ Иваной Живкович с участием вице-премьер-министра по восстановлению Украины Александра Кубракова.

"Партнерство Украины, Японии и Программы развития ООН является примером эффективного сотрудничества, которое позволяет не только противодействовать врагу, но и постепенно восстанавливать разрушенное. Рассчитываем, что будем только углублять ее, в частности в вопросе восстановления критической инфраструктуры" - прокомментировал Кубраков.

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Отмечается, что программа помощи сосредоточена на пяти ключевых сферах. Это - усиление возможности правительства реагировать на кризис и управлять им; поддержка государственных служб, чтобы они могли продолжать свою работу; восстановление критически важной инфраструктуры; поддержка работы частных предприятий и укрепление гражданского общества и социальных связей.

Как сообщалось, в апреле 2022 года Япония уже выделила 4,5 млн долларов для проведения экстренной очистки местности от взрывоопасных предметов и расчистки завалов.

В январе 2023 года пиротехнические подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям получили от Программы развития ООН (ПРООН) и правительства Японии партию специального защитного оборудования для проведения разминирования на 195 тыс. дол.

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