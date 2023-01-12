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Япония выделит $95 миллионов на восстановление Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

японія

Правительство Японии выделило 95 млн долларов на восстановление Украины, в частности, эти средства будут направлены Программе развития ООН (ПРООН) в соответствии с партнерским соглашением.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство инфраструктуры в Фейсбуке.

Соответствующее соглашение было подписано сегодня, 12 января, послом Японии в Украине Кунинори Мацудой и помощницей руководителя ПРООН, директором Регионального бюро ПРООН в странах Европы и СНГ Иваной Живкович с участием вице-премьер-министра по восстановлению Украины Александра Кубракова.

"Партнерство Украины, Японии и Программы развития ООН  является примером эффективного сотрудничества, которое позволяет не только противодействовать врагу, но и постепенно восстанавливать разрушенное. Рассчитываем, что будем только углублять ее, в частности в вопросе восстановления критической инфраструктуры" - прокомментировал Кубраков.

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Отмечается, что программа помощи сосредоточена на пяти ключевых сферах. Это - усиление возможности правительства реагировать на кризис и управлять им; поддержка государственных служб, чтобы они могли продолжать свою работу; восстановление критически важной инфраструктуры; поддержка работы частных предприятий и укрепление гражданского общества и социальных связей.

Как сообщалось, в апреле 2022 года Япония уже выделила 4,5 млн долларов для проведения экстренной очистки местности от взрывоопасных предметов и расчистки завалов.

В январе 2023 года пиротехнические подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям получили от Программы развития ООН (ПРООН) и правительства Японии партию специального защитного оборудования для проведения разминирования на 195 тыс. дол.

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Топ комментарии
+8
А гроші хай оприскають отрутою. Побачимо скільки здохне високопосадовців в Україні)))
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12.01.2023 20:01
+4
Япония ждёт и желает Победы Украине..на кону исконно рюSSkие острова Итуруп Шикотан и т.д.

Слава ЗСУ та генералу Залужному 💪✊🔱❤️🖤🔱
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12.01.2023 20:16
+2
нам ніхто нічого не винен, раптом шо
+ в світі ковід та оця війна спричинила глобальну рецесію економік, і за це маємо дякувати! 🤗
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12.01.2023 20:15
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Правила форума Совет форумчан
А гроші хай оприскають отрутою. Побачимо скільки здохне високопосадовців в Україні)))
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12.01.2023 20:01 Ответить
Ви як не з України, коли у всьому винуватите тільки високопосадовців 😴 Якби ж то так.... Катавсі ось на вельчику околицями Житомира, зайшов в магазин, с.Барашівка, а воно всередині легендарного "Корабельного Гаю", це старовіковий ліс на захід від Ж. В кутку лавка, і там бухають місцеві прості трудягі. Поки каву - цукерку гриз, на 5 кримінальних справ наслухався, як простий люд вікові дуби вночі з лісу таскає. Не будьте наівними, бурштин в Клесові - тож не лічно прокурор Рівненщини намивав 😑
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12.01.2023 20:20 Ответить
Починається все зверху. Коли гроші вирішують , в який бік приймуться судові рішення, і все пронизане "системою" корупції, яка працює як годинник, ще з радянських часів. А кожне гівно, яки вилізло на найменшу начальницьку посаду, шукає способи заробити на порушенні закону.
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12.01.2023 20:24 Ответить
Та ні якраз не зверху, а з людей які це дозволяють .Якби ніхто недав ,заявив куди потрібно такого ужасу ніколи не було,люди є дозволом всіх безчинств
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12.01.2023 21:04 Ответить
Люди були так обурені корупцією при Баризі, що натомість обрали взагалі відбитих відморозків без найменших гальм. )

Покращили, чо.
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12.01.2023 21:46 Ответить
Малавата. Внукам ніхватіт.
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12.01.2023 20:03 Ответить
нам ніхто нічого не винен, раптом шо
+ в світі ковід та оця війна спричинила глобальну рецесію економік, і за це маємо дякувати! 🤗
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12.01.2023 20:15 Ответить
Япония ждёт и желает Победы Украине..на кону исконно рюSSkие острова Итуруп Шикотан и т.д.

Слава ЗСУ та генералу Залужному 💪✊🔱❤️🖤🔱
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12.01.2023 20:16 Ответить
Недавно в Ютьюбе смотрел видос...разгром рюSSkoго говна при Цусиме...сЦарь Николашка изображал из себя путлера сегодня..но Обосрался...так бывает..у вяликих Дебилов...🦍с КАЛен в встающих Бурлаков с Волги 👺👹🦍😝😝😝
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12.01.2023 20:30 Ответить
Вчера ехал в Метро Праги...,на сиденье лежал крутой типа кошелек..женский.., вагон полупустой..захожу в полицейский участок и говорю.. кто то потерял доллары евро и прочие фунты.. капитан мне каже...если вы украли хотя бы одну чешскую крону..будете сидеть в тюрьме...
Сегодня утром хозяйку кошелька нашли...
Подарила 200 долларов...🤣😝😝а это значит не украдено даже кроны..
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12.01.2023 20:49 Ответить
万歳
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13.01.2023 01:32 Ответить
самолётами
Истребитель F-2В
Истребитель F-2В
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13.01.2023 01:42 Ответить
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13.01.2023 01:47 Ответить
 
 