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Литва планирует увеличить производство антидронов – для себя и украинской армии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна намерена предоставить Украине оборудование для борьбы с дронами.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на национального вещателя LRT, передает Цензор.НЕТ.

"Мы можем радоваться тому, что зенитные установки малой дальности L-70 и необходимые боеприпасы скоро поступят в Украину. Это постоянная помощь, которую Литва оказывает Украине. И я не сомневаюсь, что в этом году мы сможем предоставить ряд антидронов, которые ценятся украинскими солдатами и которые достигают значительных результатов на поле боя", - сказал Науседа на пресс-конференции в четверг по итогам саммита Люблинского треугольника во Львове.

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Он пояснил, что возможности Литвы по производству антидронов в настоящее время весьма ограничены и должны быть увеличены, что требует организационных решений и инвестиций. При этом Науседа выразил надежду, что это будет сделано в нынешнем году, так как антидроны нужны не только Украине, но и литовской армии.

"Уже в этом году запланировано 40 млн евро, и я не сомневаюсь, что эта сумма будет увеличена в случае необходимости. Эта сумма предназначена не только для возрождения мощностей местной промышленности, но и для присоединения к международным фондам и инициативам с целью закупки оружия для украинских солдат", - подчеркнул литовский президент.

Как сообщалось, президент Литвы Гитанас Науседа на совместной пресс-конференции с президентами Украины и Польши во Львове в среду заявил, что Литва передаст Украине системы противовоздушной обороны и зенитные установки определенных образцов.

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Певно, Литва - найбагатша країна Європи!
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12.01.2023 20:19 Ответить
Дбр.вечір. Певно, звичайно...і для себе і для сусіда...
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12.01.2023 20:22 Ответить
Читаєш подібні повідомлення, і складається враження, що кожна з країн нати готується самотужки опиратися у випадку нападу.
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12.01.2023 20:27 Ответить
Дякуємо 🇱🇹🇺🇦💪
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12.01.2023 20:54 Ответить
У людей справу роблять. А в нас - відосики пиляють.
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12.01.2023 22:52 Ответить
 
 