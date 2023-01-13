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Мир предпочитает, чтобы РФ вывела войска из Украины, а не тратила время на кадровые перестановки, - Пентагон

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

герасимов,суровікін

Назначение Россией нового командующего вторжением в Украину, вероятно, свидетельствует о "некоторых системных проблемах, с которыми российские военные столкнулись с начала полномасштабного вторжения".

Об этом заявил спикер Минобороны США, бригадный генерал Пэт Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Мы говорили о некоторых из этих вещей с точки зрения проблем с логистикой, командованием и управлением, обеспечением, моральным духом и в значительной степени большой неспособностью достичь стратегических целей, которые они поставили перед собой", - сказал Райдер.

Он подчеркнул, что Пентагон продолжит отслеживать такие кадровые перестановки в России.

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"Я думаю, что мир предпочитает видеть, чтобы Россия сосредоточилась на выводе войск из Украины и спасении невинных жизней, а не тратила время на многочисленные кадровые перестановки. И российские солдаты и их семьи, вероятно, тоже хотели бы этого", - сказал Райдер.

Напомним, Сергея Суровикина сняли с должности командующего объединенной группировкой войск в Украине, на эту должность назначен начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов. Суровикин теперь его заместитель.

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Топ комментарии
+15
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13.01.2023 00:05
+13
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13.01.2023 00:52
+9
А Україна воліє щоб рашка розпалась ...
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13.01.2023 00:49
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13.01.2023 00:05 Ответить
Я думаю, що переможуть патлаті... А потім прийдуть інші...
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13.01.2023 00:57 Ответить
Бабченко розкрив секрет як ***** обирає нових генералів
https://youtu.be/g7le4Ukt9vU
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13.01.2023 02:16 Ответить
Iншими словами - "не тратьте куме сили, спускайтеся на дно."
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13.01.2023 00:05 Ответить
алєксандр III плешивий; ніколай ІІ волосатий; лєнін плешивий, сталін волосатий, хрущов лисий, брєжнєв волосатий, андропов плєшивий, чернєнко волосатий, горбачов плєшивий, єльцін волосатий, путін плєшивий, мєдвєдєв волосатий, путін 2 плешивий, хто далі?
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13.01.2023 00:14 Ответить
Манька двi вiдрi?
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13.01.2023 00:34 Ответить
кіркоров )
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13.01.2023 00:38 Ответить
Фсьо. Крапка.
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13.01.2023 06:48 Ответить
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13.01.2023 00:27 Ответить
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13.01.2023 00:39 Ответить
Слова п"ятирічної дитини яка приїхала в Україну до родичів з Німеччини:
- Теперь я знаю почему в Украине такие плохие дороги - все в выбоинах!
- Почему?
- Чтобы водители не нарушали правила дорожного движения и не превышали скорость ...
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13.01.2023 07:20 Ответить
А я за то, чтобы муйлушу вывели лаптями вперед
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13.01.2023 00:35 Ответить
Герасім(ов) та його лисе Му-Му )))
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13.01.2023 00:40 Ответить
...тихой походкой Му-Му подойдет.
Зельце унюхает - вдаль отойдет.
В злобном оскале махнет вдруг хвостом...
И свет вдруг померкнет, гори все огнем
ЗЫ... за герасима - не чокаясь.
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13.01.2023 00:47 Ответить
Дали б вже атакмс, ріпери і тд, кацапи повинні здохнути
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13.01.2023 00:48 Ответить
А Україна воліє щоб рашка розпалась ...
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13.01.2023 00:49 Ответить
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13.01.2023 00:52 Ответить
А світ не воліє денацифікації і демілітаризації кацапердії?! А також засудження воєнних злочинців?!
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13.01.2023 00:52 Ответить
щоб кацапи вивели війська світ повинен дати Україні ракети для знищення військової інфраструктури на 500 км від нашого кордону.
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13.01.2023 01:02 Ответить
Від перестановки членів дупа в Кацапії не зміниться.
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13.01.2023 01:12 Ответить
Якщо волієте, то дайте нам Томагавки І ваші мрії швидше збудуться.
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13.01.2023 01:21 Ответить
Кацапи здохнуть всі , це правда і мухосранськ розпадеться в
цьому році 👏🏽👏🏽👏🏽🤷🏻‍♂️
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13.01.2023 01:33 Ответить
Как ни садитесь, а в музыканты не годитесь ...
От перестановки кроватей возраст ****** не меняется ...
Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы в розетку не лезло ...
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13.01.2023 05:53 Ответить
Эшафот спасет расею от ватной чумы.
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13.01.2023 13:01 Ответить
 
 