Уровень безработицы в Украине составляет 30%, - Минэкономики
В Украине уровень безработицы составляет около 30%, при этом в поисках работы находятся 2 млн человек внутри страны и 2,7 млн украинцев, выехавших из-за войны, но готовых вернуться и работать.
Об этом заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко на форуме в Давосе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Национальный банк Украины оценивает уровень безработицы в 30%. Это означает, что 4,7 млн украинцев находятся в поиске работы и не могут ее найти. Эти цифры составляют из 2,7 млн человек за пределами Украины, которые хотят вернуться сейчас и начать работать, и 2 млн - внутри страны", - сказала она.
По словам министра, очень большим вызовом является именно выезд за границу миллионов украинцев, которые были активно вовлечены в украинскую экономику.
Свириденко сообщила, что власти пытаются стимулировать граждан к работе и участвовать в начальном этапе восстановления страны, в частности, на это направлена запущенная правительством программа "Армия восстановления".
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