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Новости Война
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Уровень безработицы в Украине составляет 30%, - Минэкономики

війна

В Украине уровень безработицы составляет около 30%, при этом в поисках работы находятся 2 млн человек внутри страны и 2,7 млн украинцев, выехавших из-за войны, но готовых вернуться и работать.

Об этом заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко на форуме в Давосе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Национальный банк Украины оценивает уровень безработицы в 30%. Это означает, что 4,7 млн украинцев находятся в поиске работы и не могут ее найти. Эти цифры составляют из 2,7 млн человек за пределами Украины, которые хотят вернуться сейчас и начать работать, и 2 млн - внутри страны", - сказала она.

По словам министра, очень большим вызовом является именно выезд за границу миллионов украинцев, которые были активно вовлечены в украинскую экономику.

Свириденко сообщила, что власти пытаются стимулировать граждан к работе и участвовать в начальном этапе восстановления страны, в частности, на это направлена запущенная правительством программа "Армия восстановления".

Читайте: Экономика Украины сократилась на 30,4%. Это самое большое падение за время независимости, - Минэкономики

безработица (451) экономика (3879) Свириденко Юлия (125)


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Топ комментарии
+15
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17.01.2023 17:27
+13
гаварила гаварила и сама себе не верила (с)
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17.01.2023 17:23
+13
Єдиний зелений хуцпафон працює
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17.01.2023 17:23
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17.01.2023 17:14 Ответить
Єдиний зелений хуцпафон працює
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17.01.2023 17:23 Ответить
Це ти про працівників воєнкоматів?
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17.01.2023 19:18 Ответить
І набагато більше.
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17.01.2023 17:31 Ответить
гаварила гаварила и сама себе не верила (с)
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17.01.2023 17:23 Ответить
Давайте казати правду, що безробіття для жінок. Чоловіків у ЗСУ зараз не вистачає. Але вони вже хитрожопими стали, живуть не там де прописані.
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17.01.2023 17:23 Ответить
сходи до військомату і своїми беньками побач,як чоловіків не вистачає в ЗСУ
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17.01.2023 17:46 Ответить
В ЗСУ і жінки служать - не чули про таке?
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17.01.2023 17:47 Ответить
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17.01.2023 17:27 Ответить
реально, ЗАІПАЛИ вже зі своім поРошенком, "прызедентом - мыру"!!!!!😡😡😡😡
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17.01.2023 17:31 Ответить
згоден! жеріть асфальт зеленої істоти
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17.01.2023 17:35 Ответить
ЖЕРІТЬ!! От блд, нема і не було в Україні більше - НІКОГО, тільки - ЗЕцыцько, або Рошенько, от блд, дві особи на 40млн.!!!!
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17.01.2023 17:45 Ответить
ще ківа був
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17.01.2023 17:47 Ответить
Дякую,гарне почуття гумору в вас!посміявся!
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17.01.2023 17:50 Ответить
Правда очи коле?
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17.01.2023 21:12 Ответить
після війни, як тільки якась тварюка буде починати говорити про порошенка - одразу в пику давати. Інакше цим дегенератам просто не пояснити, вони не хочуть використовувати свій головний мозок, отже потрібно пояснювати через рефлекси та спинний.
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17.01.2023 17:40 Ответить
ага бидло Армія Мова Віра,чи какаяразніца хоть паржом,ржи **** ржи ******
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18.01.2023 03:06 Ответить
А до чого тут Агрохімія?
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17.01.2023 18:05 Ответить
А де ж люди роблять? Напишіть хто де роботу знайшов гарну, кращу ніж до війни! Пліз!
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17.01.2023 17:32 Ответить
єрмак-тимошенко-агрохімія-шаурма-старух-резніченко-блді з дпсу-послиця-сексологиня....
продовжувати?!
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17.01.2023 17:36 Ответить
Ну яж за людей питаю, а не за цих …
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17.01.2023 18:17 Ответить
На митниці.
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17.01.2023 17:44 Ответить
процент значно більший і це всі розуміють
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17.01.2023 17:51 Ответить
везде полная жопа, кто может- тот тикает со страны
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17.01.2023 18:02 Ответить
по факту роботи нема,приихав за три дня до вийни,безробитний,займаюсь продажей на базаре всяким мотлохом,продаж упав на 50 процентив,куча безробитних плюс беженцив и це под Киевом,Бориспиль,що робиться в регионах жесть
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17.01.2023 18:03 Ответить
Жаль це чути ((
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17.01.2023 20:16 Ответить
а подачка у 200 долл / міс це рахується робітній (працюючий)?
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17.01.2023 18:07 Ответить
Саме страшне депутатьська тварина розумие що хлопци вернуться зи зброей ,не з з бутилками молотова як в 14р,там хочуть на передовой самих активних положить
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17.01.2023 18:15 Ответить
Вспомнить,як поступила команда для ЗСУ,рострилятьТорнадо,слава богу скинчилось судами
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17.01.2023 18:18 Ответить
Да за Торнадо не топлю,страшне робили,но вони болись за Украину
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17.01.2023 18:28 Ответить
жудь... 🥺
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17.01.2023 18:32 Ответить
Да заткнить ей ротяку,слов нема
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17.01.2023 18:33 Ответить
Новое интервью Мадяра https://www.youtube.com/watch?v=702cb23jgYU
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17.01.2023 18:40 Ответить
*******! Безробіття на рівні 80%. В сраній дії не можу зареєструватись як безробігній і таких як я сотні тисяч!
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17.01.2023 19:16 Ответить
это Вы еще недостаточно безработный, раз имеете смелость возмущаться
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17.01.2023 19:48 Ответить
Д0лб0€бы, держите мужиков отдельно от семей и дальше, пусть голодают, х¥л€
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17.01.2023 20:56 Ответить
И видят что безработица, людям жить не за что, но зато нарушают Конституцию Украины удерживанием парней насильно в стране, потому что ссут что все выедут и они останутся здесь одни никому не нужные. Тем самым не давая нам работать заграницей чтоб мы могли жить, а не выживать и помогать своим родным и семьям. Спасибо в шляпу тем кто голосовал за этих сексистов, для которых люди это только девушки.
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18.01.2023 08:48 Ответить
Мені подобається "влада намагається" Народ далі буде гірше І навіть пізніше при іншій владі легше не буде Україна за пару останніх років втратила десятиліття розвитку
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26.01.2023 08:02 Ответить
 
 