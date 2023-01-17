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Новини Війна
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Рівень безробіття в Україні становить 30%, - Мінекономіки

війна

В Україні рівень безробіття становить близько 30%, при цьому в пошуках роботи перебуває 2 млн осіб всередині країни та 2,7 млн українців, які виїхали через війну, але готові повернутися та працювати.

Про це заявила перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко на форумі у Давосі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Національний банк України оцінює рівень безробіття у 30%. Це означає, що 4,7 млн українців знаходяться у пошуку роботи і не можуть її знайти. Ці цифри складають із 2,7 млн осіб за межами України, які хочуть повернутися зараз і почати працювати, і 2 млн – всередині країни", - сказала вона.

За словами міністра, дуже великим викликом є саме виїзд за кордон мільйонів українців, які були активно залучені в українську економіку.

Свириденко повідомила, що влада намагається стимулювати громадян до роботи та брати участь у початковому етапі відновлення країни, зокрема, на це спрямована запущена урядом програма "Армія відновлення".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Економіка України скоротилася на 30,4%. Це найбільше падіння за часи незалежності, - Мінекономіки

Автор: 

безробіття (543) економіка (929) Свириденко (316)


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Топ коментарі
+15
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17.01.2023 17:27
+13
гаварила гаварила и сама себе не верила (с)
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17.01.2023 17:23
+13
Єдиний зелений хуцпафон працює
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17.01.2023 17:23
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17.01.2023 17:14 Відповісти
Єдиний зелений хуцпафон працює
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17.01.2023 17:23 Відповісти
Це ти про працівників воєнкоматів?
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17.01.2023 19:18 Відповісти
І набагато більше.
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17.01.2023 17:31 Відповісти
гаварила гаварила и сама себе не верила (с)
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17.01.2023 17:23 Відповісти
Давайте казати правду, що безробіття для жінок. Чоловіків у ЗСУ зараз не вистачає. Але вони вже хитрожопими стали, живуть не там де прописані.
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17.01.2023 17:23 Відповісти
сходи до військомату і своїми беньками побач,як чоловіків не вистачає в ЗСУ
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17.01.2023 17:46 Відповісти
В ЗСУ і жінки служать - не чули про таке?
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17.01.2023 17:47 Відповісти
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17.01.2023 17:27 Відповісти
реально, ЗАІПАЛИ вже зі своім поРошенком, "прызедентом - мыру"!!!!!😡😡😡😡
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17.01.2023 17:31 Відповісти
згоден! жеріть асфальт зеленої істоти
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17.01.2023 17:35 Відповісти
ЖЕРІТЬ!! От блд, нема і не було в Україні більше - НІКОГО, тільки - ЗЕцыцько, або Рошенько, от блд, дві особи на 40млн.!!!!
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17.01.2023 17:45 Відповісти
ще ківа був
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17.01.2023 17:47 Відповісти
Дякую,гарне почуття гумору в вас!посміявся!
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17.01.2023 17:50 Відповісти
Правда очи коле?
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17.01.2023 21:12 Відповісти
після війни, як тільки якась тварюка буде починати говорити про порошенка - одразу в пику давати. Інакше цим дегенератам просто не пояснити, вони не хочуть використовувати свій головний мозок, отже потрібно пояснювати через рефлекси та спинний.
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17.01.2023 17:40 Відповісти
ага бидло Армія Мова Віра,чи какаяразніца хоть паржом,ржи **** ржи ******
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18.01.2023 03:06 Відповісти
А до чого тут Агрохімія?
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17.01.2023 18:05 Відповісти
А де ж люди роблять? Напишіть хто де роботу знайшов гарну, кращу ніж до війни! Пліз!
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17.01.2023 17:32 Відповісти
єрмак-тимошенко-агрохімія-шаурма-старух-резніченко-блді з дпсу-послиця-сексологиня....
продовжувати?!
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17.01.2023 17:36 Відповісти
Ну яж за людей питаю, а не за цих …
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17.01.2023 18:17 Відповісти
На митниці.
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17.01.2023 17:44 Відповісти
процент значно більший і це всі розуміють
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17.01.2023 17:51 Відповісти
везде полная жопа, кто может- тот тикает со страны
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17.01.2023 18:02 Відповісти
по факту роботи нема,приихав за три дня до вийни,безробитний,займаюсь продажей на базаре всяким мотлохом,продаж упав на 50 процентив,куча безробитних плюс беженцив и це под Киевом,Бориспиль,що робиться в регионах жесть
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17.01.2023 18:03 Відповісти
Жаль це чути ((
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17.01.2023 20:16 Відповісти
а подачка у 200 долл / міс це рахується робітній (працюючий)?
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17.01.2023 18:07 Відповісти
Саме страшне депутатьська тварина розумие що хлопци вернуться зи зброей ,не з з бутилками молотова як в 14р,там хочуть на передовой самих активних положить
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17.01.2023 18:15 Відповісти
Вспомнить,як поступила команда для ЗСУ,рострилятьТорнадо,слава богу скинчилось судами
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17.01.2023 18:18 Відповісти
Да за Торнадо не топлю,страшне робили,но вони болись за Украину
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17.01.2023 18:28 Відповісти
жудь... 🥺
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17.01.2023 18:32 Відповісти
Да заткнить ей ротяку,слов нема
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17.01.2023 18:33 Відповісти
Новое интервью Мадяра https://www.youtube.com/watch?v=702cb23jgYU
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17.01.2023 18:40 Відповісти
*******! Безробіття на рівні 80%. В сраній дії не можу зареєструватись як безробігній і таких як я сотні тисяч!
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17.01.2023 19:16 Відповісти
это Вы еще недостаточно безработный, раз имеете смелость возмущаться
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17.01.2023 19:48 Відповісти
Д0лб0€бы, держите мужиков отдельно от семей и дальше, пусть голодают, х¥л€
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17.01.2023 20:56 Відповісти
И видят что безработица, людям жить не за что, но зато нарушают Конституцию Украины удерживанием парней насильно в стране, потому что ссут что все выедут и они останутся здесь одни никому не нужные. Тем самым не давая нам работать заграницей чтоб мы могли жить, а не выживать и помогать своим родным и семьям. Спасибо в шляпу тем кто голосовал за этих сексистов, для которых люди это только девушки.
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18.01.2023 08:48 Відповісти
Мені подобається "влада намагається" Народ далі буде гірше І навіть пізніше при іншій владі легше не буде Україна за пару останніх років втратила десятиліття розвитку
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26.01.2023 08:02 Відповісти
 
 