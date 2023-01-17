Рівень безробіття в Україні становить 30%, - Мінекономіки

В Україні рівень безробіття становить близько 30%, при цьому в пошуках роботи перебуває 2 млн осіб всередині країни та 2,7 млн українців, які виїхали через війну, але готові повернутися та працювати.

Про це заявила перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко на форумі у Давосі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Національний банк України оцінює рівень безробіття у 30%. Це означає, що 4,7 млн українців знаходяться у пошуку роботи і не можуть її знайти. Ці цифри складають із 2,7 млн осіб за межами України, які хочуть повернутися зараз і почати працювати, і 2 млн – всередині країни", - сказала вона.

За словами міністра, дуже великим викликом є саме виїзд за кордон мільйонів українців, які були активно залучені в українську економіку.

Свириденко повідомила, що влада намагається стимулювати громадян до роботи та брати участь у початковому етапі відновлення країни, зокрема, на це спрямована запущена урядом програма "Армія відновлення".

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