РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11015 посетителей онлайн
Новости Война Бюджет-2023
2 457 27

Украина самостоятельно покрывает 50% госбюджета, остальные - партнеры, - Минэкономики

деньги,кредит,бюджет,помощь

Около 50% расходов госбюджета Украины покрывают иностранные партнеры, остальные - Украина своими силами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко 17 января во время посвященной Украине сессии на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"50% наших расходов покрывается нашими партнерами и 50% покрывается за счет украинского бизнеса, доходов и налогов, которые собираем внутри страны", - сказала она.

Поэтому министр экономики отметила важность поддержки работы украинских компаний, обеспечение им доступа к финансированию и страхованию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поддержка международных партнеров будет решающей для прохождения бюджетного года, - Марченко

По ее словам, Украина обсуждает с иностранными партнерами пути поддержки, которая будет способствовать возвращению украинского бизнеса в Украину и привлечению новых инвестиций. В частности, речь идет о разработке нового механизма страхования.

"Мы разрабатываем механизм страхования, который позволит инвестировать в Украину во время военного положения… Мы попросили экспертные кредитные агентства пересмотреть их портфель продуктов и предложить продукты, которые удовлетворят компании, которые хотят инвестировать в Украину сейчас, во время войны. Нам нужны инвестиции уже сейчас, не дожидаясь завершения войны", - подчеркнула Свириденко.

Она добавила, что идет работа по проведению дерегуляции для украинского и иностранного бизнеса.

Напомним, 23 ноября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о Государственном бюджете Украины на 2023 год. Около 50% его ресурса направлено на национальную безопасность и оборону.

Читайте также: Экономика Украины сократилась на 30,4%. Это самое большое падение за время независимости, - Минэкономики

Доходы государственного бюджета на 2023 год предусмотрено в сумме 1330 млрд грн, в том числе доходы общего фонда – 1173 млрд грн и доходы специального фонда – 156 млрд гривен. Расходы госбюджета составят 2640 млрд грн, в том числе общего фонда – 2312 млрд грн и специального фонда – 328 млрд грн.

бюджет (4837) Свириденко Юлия (125)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
Одразу згадалося Вовкіне "са всєх старон і в любом калічєствє". Але це, канєшна, другоє

Пи.Си. Є велика та наївна надія на те, що люди, що вбухали в нас стільки бабла і ще невідомо скільки вбухають, не дадуть йоги п@здити маладой камандє.
показать весь комментарий
17.01.2023 17:37
+8
Если бы еще власть не крала, как в Днепре Резниченко миллиард своей фитнес-подруге, в Запорожье крали гуманитарку вагонами, джипы с гуманитарной помощи для вывоза раненых оказались1 - у Тимошенко, а остальные - вдруг пропали.
показать весь комментарий
17.01.2023 17:41
+6
https://www.facebook.com/leros.geo?__cft__[0]=AZUBS9YgCcg0X54h1baRD0LzQS8ZZEEbWJZSbsssDMuvz4EYGrlUb9AW50CO_jFVqDSp-RL47u9g2M0DuqcA5FVA18BPyyMOL5bgoy5YDUUhVuZhK8QHlzIvBp6vVUvjMobQjEtYNHRM88m9uJ8A3PoO6LWbeZ0v6lokemC6tSkbdAu76LuvX2V_ftImv9GvHUE&__tn__=-UC%2CP-R Geo Leros

Пам'ятайте скандальне розслідування Bihus.Info про те, як концерн General Motors подарував Україні 50 Chevrolet Tahoe для вивезення поранених із зони бойових дій?

Нагадаю, одне з цих авто одразу опинилось в особистому користуванні заступника Єрмака.

Враховуючи те, що всі ці Chevrolet Tahoe катаються Києвом, я вирішив з'ясувати хто саме отримав ці авто.

Ми відправили депутатські звернення до Мінінфраструктури і ДУС.

Нещодавно ми отримали відповіді (дивіться фото).

З відповідей стає зрозуміло, що всі структури, які були офіційно заявлені владою, від цих автомобілів відхрестилися.
показать весь комментарий
17.01.2023 17:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Одразу згадалося Вовкіне "са всєх старон і в любом калічєствє". Але це, канєшна, другоє

Пи.Си. Є велика та наївна надія на те, що люди, що вбухали в нас стільки бабла і ще невідомо скільки вбухають, не дадуть йоги п@здити маладой камандє.
показать весь комментарий
17.01.2023 17:37 Ответить
Є таке поняття як "блукаючий капітал"
Це той капітал,який виникає з нікуди при потребі,потім його списують коли потреба зникає-в основному використовують для біржових мухлювань.
Думаю ,що нам його і емітують (з повітря,потім так же і спишуть)-маючи планетарний емісійний центр
показать весь комментарий
17.01.2023 18:34 Ответить
Если бы еще власть не крала, как в Днепре Резниченко миллиард своей фитнес-подруге, в Запорожье крали гуманитарку вагонами, джипы с гуманитарной помощи для вывоза раненых оказались1 - у Тимошенко, а остальные - вдруг пропали.
показать весь комментарий
17.01.2023 17:41 Ответить
тобто, половину бюджету ми отримуємо в твердій валюті.
тоді чому такий курс гривні? куди тече валюта?
показать весь комментарий
17.01.2023 17:42 Ответить
По логике вещей я с вами согласен. Сейчас курс 1 доллара должен быть к 5 гривнам, НО ЕСТЬ НЮАНС если бы Украина не увеличила свои расходы бы в Государственном бюджете
показать весь комментарий
17.01.2023 18:02 Ответить
чиновникам зарплату вже стали долярами видавати? чи уряд має конвертувати все в гривню?
тоді, хто і за що викупає такі обсяги валюти? або куди валюта дівається, зважаючи шо валютні резерви не надто ростуть і надлишку валюти на біржі не спостерігається?
показать весь комментарий
17.01.2023 18:25 Ответить
А кто на фронте получает по 100 тысяч?????
показать весь комментарий
17.01.2023 18:31 Ответить
Прикиньте розходи наприклад на 8 мілліонів біженців-і все стане зрозумілим.
показать весь комментарий
17.01.2023 18:36 Ответить
https://www.facebook.com/leros.geo?__cft__[0]=AZUBS9YgCcg0X54h1baRD0LzQS8ZZEEbWJZSbsssDMuvz4EYGrlUb9AW50CO_jFVqDSp-RL47u9g2M0DuqcA5FVA18BPyyMOL5bgoy5YDUUhVuZhK8QHlzIvBp6vVUvjMobQjEtYNHRM88m9uJ8A3PoO6LWbeZ0v6lokemC6tSkbdAu76LuvX2V_ftImv9GvHUE&__tn__=-UC%2CP-R Geo Leros

Пам'ятайте скандальне розслідування Bihus.Info про те, як концерн General Motors подарував Україні 50 Chevrolet Tahoe для вивезення поранених із зони бойових дій?

Нагадаю, одне з цих авто одразу опинилось в особистому користуванні заступника Єрмака.

Враховуючи те, що всі ці Chevrolet Tahoe катаються Києвом, я вирішив з'ясувати хто саме отримав ці авто.

Ми відправили депутатські звернення до Мінінфраструктури і ДУС.

Нещодавно ми отримали відповіді (дивіться фото).

З відповідей стає зрозуміло, що всі структури, які були офіційно заявлені владою, від цих автомобілів відхрестилися.
показать весь комментарий
17.01.2023 17:48 Ответить
Про американські позашляховики нічого не знають у Мінінфраструктури, куди, за повідомленням американської сторони, їх було передано.

Але найцікавіше, що вони ніколи не передавалися і не значилися на балансі ДУСі, про що після розслідування Bihus.Info, у розмові з журналістами, заявив заступник Єрмака Кирило Тимошенко.

Я продовжу шукати хто «вкрав» американську допомогу для евакуації поранених та які держиморди на них катаються.

Якщо влада продовжить брехати, скандал стане міжнародним.
показать весь комментарий
17.01.2023 17:49 Ответить
показать весь комментарий
17.01.2023 17:50 Ответить
А как там с зеленой энергетикой? Нашлись деньги для рыжего татарина - гудка ? Или попросим помощи у Запада ?
показать весь комментарий
17.01.2023 17:55 Ответить
показать весь комментарий
17.01.2023 18:03 Ответить
https://youtu.be/702cb23jgYU ...
Воин ЗСУ Мадяр о Соледаре и не только..🔱❤️🖤🔱🥇🥇🥇 Слава ЗСУ та генералу Залужному 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱🔱🔱
показать весь комментарий
17.01.2023 18:04 Ответить
Юлия Свириденко в Давосе бреше...,це АРТИСТович номер два...
Жалкую до так...Але Абдристовичей в Україні 73,%
показать весь комментарий
17.01.2023 18:11 Ответить
якби зє!льоні суки не так нагло крали, то можна було б і самостійно прожити
показать весь комментарий
17.01.2023 18:15 Ответить
пенсія тричі не індексувалась попри вимоги закону. Це при тому що ціни на основні продукти харчування пенсіонерів (овочі та крупи) зросли втроє-вчетверо. Одинокий пенсіонер з інвалідністю, на вулицю вийти не можу через коксартроз. Виживаю на 2100грн.
А ти, уйобку, зміни нік на: Зє!льона шмаркля понад усьо
показать весь комментарий
17.01.2023 18:34 Ответить
в мене вкрали прибуток енергоатому за останні три роки. десь приблизно з пів сотні мільярдів гривень.
показать весь комментарий
17.01.2023 18:54 Ответить
Тебе взагалі треба розкуркуліти і право голосу відібрати.
показать весь комментарий
17.01.2023 18:58 Ответить
А тупа зелена срака не трісне?
показать весь комментарий
17.01.2023 19:51 Ответить
Навіть не здогадуюсь про можливості твоєї зеленої дупи..
показать весь комментарий
17.01.2023 19:52 Ответить
Вкрали у всіх У когось житло а в когось близьких а у когось життя У всієї країни вкрали років 10-20 нормального життя
показать весь комментарий
17.01.2023 18:32 Ответить
 
 