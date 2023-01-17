Украина самостоятельно покрывает 50% госбюджета, остальные - партнеры, - Минэкономики

Около 50% расходов госбюджета Украины покрывают иностранные партнеры, остальные - Украина своими силами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко 17 января во время посвященной Украине сессии на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"50% наших расходов покрывается нашими партнерами и 50% покрывается за счет украинского бизнеса, доходов и налогов, которые собираем внутри страны", - сказала она.

Поэтому министр экономики отметила важность поддержки работы украинских компаний, обеспечение им доступа к финансированию и страхованию.

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По ее словам, Украина обсуждает с иностранными партнерами пути поддержки, которая будет способствовать возвращению украинского бизнеса в Украину и привлечению новых инвестиций. В частности, речь идет о разработке нового механизма страхования.

"Мы разрабатываем механизм страхования, который позволит инвестировать в Украину во время военного положения… Мы попросили экспертные кредитные агентства пересмотреть их портфель продуктов и предложить продукты, которые удовлетворят компании, которые хотят инвестировать в Украину сейчас, во время войны. Нам нужны инвестиции уже сейчас, не дожидаясь завершения войны", - подчеркнула Свириденко.

Она добавила, что идет работа по проведению дерегуляции для украинского и иностранного бизнеса.

Напомним, 23 ноября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о Государственном бюджете Украины на 2023 год. Около 50% его ресурса направлено на национальную безопасность и оборону.

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Доходы государственного бюджета на 2023 год предусмотрено в сумме 1330 млрд грн, в том числе доходы общего фонда – 1173 млрд грн и доходы специального фонда – 156 млрд гривен. Расходы госбюджета составят 2640 млрд грн, в том числе общего фонда – 2312 млрд грн и специального фонда – 328 млрд грн.