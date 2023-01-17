Украина самостоятельно покрывает 50% госбюджета, остальные - партнеры, - Минэкономики
Около 50% расходов госбюджета Украины покрывают иностранные партнеры, остальные - Украина своими силами.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко 17 января во время посвященной Украине сессии на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"50% наших расходов покрывается нашими партнерами и 50% покрывается за счет украинского бизнеса, доходов и налогов, которые собираем внутри страны", - сказала она.
Поэтому министр экономики отметила важность поддержки работы украинских компаний, обеспечение им доступа к финансированию и страхованию.
По ее словам, Украина обсуждает с иностранными партнерами пути поддержки, которая будет способствовать возвращению украинского бизнеса в Украину и привлечению новых инвестиций. В частности, речь идет о разработке нового механизма страхования.
"Мы разрабатываем механизм страхования, который позволит инвестировать в Украину во время военного положения… Мы попросили экспертные кредитные агентства пересмотреть их портфель продуктов и предложить продукты, которые удовлетворят компании, которые хотят инвестировать в Украину сейчас, во время войны. Нам нужны инвестиции уже сейчас, не дожидаясь завершения войны", - подчеркнула Свириденко.
Она добавила, что идет работа по проведению дерегуляции для украинского и иностранного бизнеса.
Напомним, 23 ноября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о Государственном бюджете Украины на 2023 год. Около 50% его ресурса направлено на национальную безопасность и оборону.
Доходы государственного бюджета на 2023 год предусмотрено в сумме 1330 млрд грн, в том числе доходы общего фонда – 1173 млрд грн и доходы специального фонда – 156 млрд гривен. Расходы госбюджета составят 2640 млрд грн, в том числе общего фонда – 2312 млрд грн и специального фонда – 328 млрд грн.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Пи.Си. Є велика та наївна надія на те, що люди, що вбухали в нас стільки бабла і ще невідомо скільки вбухають, не дадуть йоги п@здити маладой камандє.
Це той капітал,який виникає з нікуди при потребі,потім його списують коли потреба зникає-в основному використовують для біржових мухлювань.
Думаю ,що нам його і емітують (з повітря,потім так же і спишуть)-маючи планетарний емісійний центр
тоді чому такий курс гривні? куди тече валюта?
тоді, хто і за що викупає такі обсяги валюти? або куди валюта дівається, зважаючи шо валютні резерви не надто ростуть і надлишку валюти на біржі не спостерігається?
Пам'ятайте скандальне розслідування Bihus.Info про те, як концерн General Motors подарував Україні 50 Chevrolet Tahoe для вивезення поранених із зони бойових дій?
Нагадаю, одне з цих авто одразу опинилось в особистому користуванні заступника Єрмака.
Враховуючи те, що всі ці Chevrolet Tahoe катаються Києвом, я вирішив з'ясувати хто саме отримав ці авто.
Ми відправили депутатські звернення до Мінінфраструктури і ДУС.
Нещодавно ми отримали відповіді (дивіться фото).
З відповідей стає зрозуміло, що всі структури, які були офіційно заявлені владою, від цих автомобілів відхрестилися.
Але найцікавіше, що вони ніколи не передавалися і не значилися на балансі ДУСі, про що після розслідування Bihus.Info, у розмові з журналістами, заявив заступник Єрмака Кирило Тимошенко.
Я продовжу шукати хто «вкрав» американську допомогу для евакуації поранених та які держиморди на них катаються.
Якщо влада продовжить брехати, скандал стане міжнародним.
Воин ЗСУ Мадяр о Соледаре и не только..🔱❤️🖤🔱🥇🥇🥇 Слава ЗСУ та генералу Залужному 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱🔱🔱
Жалкую до так...Але Абдристовичей в Україні 73,%
А ти, уйобку, зміни нік на: Зє!льона шмаркля понад усьо