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Новини Війна Бюджет-2023
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Україна самостійно покриває 50% держбюджету, решту - партнери, - Мінекономіки

деньги,кредит,бюджет,помощь

Близько 50% витрат держбюджету України наразі покривають іноземні партнери, решту - Україна своїми силами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко 17 січня під час присвяченої Україні сесії на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

"50% наших витрат покривається нашими партнерами, і 50% покривається за рахунок українського бізнесу, прибутків та податків, які збираємо всередині країни", - сказала вона.

Тому міністр економіки наголосила на важливості підтримки роботи українських компанії, забезпечення їм доступу до фінансування та страхування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Економіка України скоротилася на 30,4%. Це найбільше падіння за часи незалежності, - Мінекономіки

За її словами, Україна обговорює з іноземними партнерами шляхи підтримки, яка сприятиме поверненню українського бізнесу до України, та залучення нових інвестицій. Зокрема, мова йде про розробку нового механізму страхування.

"Ми розробляємо механізм страхування, який дозволить інвестиції в Україну під час воєнного стану…Ми попросили експертні кредитні агентства переглянути їх портфель продуктів та запропонувати продукти, які задовольнять компанії, які хочуть інвестувати в Україну зараз, під час війни. Нам потрібні інвестиції вже зараз, не чекаючи завершення війни", - наголосила Свириденко.

Вона додала, що триває робота з проведення дерегуляції для українського та іноземного бізнесу.

Нагадаємо, 23 листопада 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про Державний бюджет України на 2023 рік. Близько 50% його ресурсу спрямовано на національну безпеку і оборону.

Також читайте: Інфляція може зрости на 2% на тлі переходу бізнесу на генератори, - Свириденко

Доходи державного бюджету на 2023 рік передбачено у сумі 1 330 млрд грн, у тому числі доходи загального фонду – 1 173 млрд грн та доходи спеціального фонду – 156 млрд гривень. Видатки держбюджету становитимуть 2 640 млрд грн, у тому числі загального фонду – 2 312 млрд грн та спеціального фонду – 328 млрд грн.

Автор: 

бюджет (2990) Свириденко (316)


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Топ коментарі
+9
Одразу згадалося Вовкіне "са всєх старон і в любом калічєствє". Але це, канєшна, другоє

Пи.Си. Є велика та наївна надія на те, що люди, що вбухали в нас стільки бабла і ще невідомо скільки вбухають, не дадуть йоги п@здити маладой камандє.
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17.01.2023 17:37
+8
Если бы еще власть не крала, как в Днепре Резниченко миллиард своей фитнес-подруге, в Запорожье крали гуманитарку вагонами, джипы с гуманитарной помощи для вывоза раненых оказались1 - у Тимошенко, а остальные - вдруг пропали.
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17.01.2023 17:41
+6
https://www.facebook.com/leros.geo?__cft__[0]=AZUBS9YgCcg0X54h1baRD0LzQS8ZZEEbWJZSbsssDMuvz4EYGrlUb9AW50CO_jFVqDSp-RL47u9g2M0DuqcA5FVA18BPyyMOL5bgoy5YDUUhVuZhK8QHlzIvBp6vVUvjMobQjEtYNHRM88m9uJ8A3PoO6LWbeZ0v6lokemC6tSkbdAu76LuvX2V_ftImv9GvHUE&__tn__=-UC%2CP-R Geo Leros

Пам'ятайте скандальне розслідування Bihus.Info про те, як концерн General Motors подарував Україні 50 Chevrolet Tahoe для вивезення поранених із зони бойових дій?

Нагадаю, одне з цих авто одразу опинилось в особистому користуванні заступника Єрмака.

Враховуючи те, що всі ці Chevrolet Tahoe катаються Києвом, я вирішив з'ясувати хто саме отримав ці авто.

Ми відправили депутатські звернення до Мінінфраструктури і ДУС.

Нещодавно ми отримали відповіді (дивіться фото).

З відповідей стає зрозуміло, що всі структури, які були офіційно заявлені владою, від цих автомобілів відхрестилися.
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17.01.2023 17:48
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Одразу згадалося Вовкіне "са всєх старон і в любом калічєствє". Але це, канєшна, другоє

Пи.Си. Є велика та наївна надія на те, що люди, що вбухали в нас стільки бабла і ще невідомо скільки вбухають, не дадуть йоги п@здити маладой камандє.
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17.01.2023 17:37 Відповісти
Є таке поняття як "блукаючий капітал"
Це той капітал,який виникає з нікуди при потребі,потім його списують коли потреба зникає-в основному використовують для біржових мухлювань.
Думаю ,що нам його і емітують (з повітря,потім так же і спишуть)-маючи планетарний емісійний центр
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17.01.2023 18:34 Відповісти
Если бы еще власть не крала, как в Днепре Резниченко миллиард своей фитнес-подруге, в Запорожье крали гуманитарку вагонами, джипы с гуманитарной помощи для вывоза раненых оказались1 - у Тимошенко, а остальные - вдруг пропали.
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17.01.2023 17:41 Відповісти
тобто, половину бюджету ми отримуємо в твердій валюті.
тоді чому такий курс гривні? куди тече валюта?
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17.01.2023 17:42 Відповісти
По логике вещей я с вами согласен. Сейчас курс 1 доллара должен быть к 5 гривнам, НО ЕСТЬ НЮАНС если бы Украина не увеличила свои расходы бы в Государственном бюджете
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17.01.2023 18:02 Відповісти
чиновникам зарплату вже стали долярами видавати? чи уряд має конвертувати все в гривню?
тоді, хто і за що викупає такі обсяги валюти? або куди валюта дівається, зважаючи шо валютні резерви не надто ростуть і надлишку валюти на біржі не спостерігається?
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17.01.2023 18:25 Відповісти
А кто на фронте получает по 100 тысяч?????
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17.01.2023 18:31 Відповісти
Прикиньте розходи наприклад на 8 мілліонів біженців-і все стане зрозумілим.
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17.01.2023 18:36 Відповісти
https://www.facebook.com/leros.geo?__cft__[0]=AZUBS9YgCcg0X54h1baRD0LzQS8ZZEEbWJZSbsssDMuvz4EYGrlUb9AW50CO_jFVqDSp-RL47u9g2M0DuqcA5FVA18BPyyMOL5bgoy5YDUUhVuZhK8QHlzIvBp6vVUvjMobQjEtYNHRM88m9uJ8A3PoO6LWbeZ0v6lokemC6tSkbdAu76LuvX2V_ftImv9GvHUE&__tn__=-UC%2CP-R Geo Leros

Пам'ятайте скандальне розслідування Bihus.Info про те, як концерн General Motors подарував Україні 50 Chevrolet Tahoe для вивезення поранених із зони бойових дій?

Нагадаю, одне з цих авто одразу опинилось в особистому користуванні заступника Єрмака.

Враховуючи те, що всі ці Chevrolet Tahoe катаються Києвом, я вирішив з'ясувати хто саме отримав ці авто.

Ми відправили депутатські звернення до Мінінфраструктури і ДУС.

Нещодавно ми отримали відповіді (дивіться фото).

З відповідей стає зрозуміло, що всі структури, які були офіційно заявлені владою, від цих автомобілів відхрестилися.
показати весь коментар
17.01.2023 17:48 Відповісти
Про американські позашляховики нічого не знають у Мінінфраструктури, куди, за повідомленням американської сторони, їх було передано.

Але найцікавіше, що вони ніколи не передавалися і не значилися на балансі ДУСі, про що після розслідування Bihus.Info, у розмові з журналістами, заявив заступник Єрмака Кирило Тимошенко.

Я продовжу шукати хто «вкрав» американську допомогу для евакуації поранених та які держиморди на них катаються.

Якщо влада продовжить брехати, скандал стане міжнародним.
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17.01.2023 17:49 Відповісти
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17.01.2023 17:50 Відповісти
А как там с зеленой энергетикой? Нашлись деньги для рыжего татарина - гудка ? Или попросим помощи у Запада ?
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17.01.2023 17:55 Відповісти
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17.01.2023 18:03 Відповісти
https://youtu.be/702cb23jgYU ...
Воин ЗСУ Мадяр о Соледаре и не только..🔱❤️🖤🔱🥇🥇🥇 Слава ЗСУ та генералу Залужному 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱🔱🔱
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17.01.2023 18:04 Відповісти
Юлия Свириденко в Давосе бреше...,це АРТИСТович номер два...
Жалкую до так...Але Абдристовичей в Україні 73,%
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17.01.2023 18:11 Відповісти
якби зє!льоні суки не так нагло крали, то можна було б і самостійно прожити
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17.01.2023 18:15 Відповісти
пенсія тричі не індексувалась попри вимоги закону. Це при тому що ціни на основні продукти харчування пенсіонерів (овочі та крупи) зросли втроє-вчетверо. Одинокий пенсіонер з інвалідністю, на вулицю вийти не можу через коксартроз. Виживаю на 2100грн.
А ти, уйобку, зміни нік на: Зє!льона шмаркля понад усьо
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17.01.2023 18:34 Відповісти
в мене вкрали прибуток енергоатому за останні три роки. десь приблизно з пів сотні мільярдів гривень.
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17.01.2023 18:54 Відповісти
Тебе взагалі треба розкуркуліти і право голосу відібрати.
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17.01.2023 18:58 Відповісти
А тупа зелена срака не трісне?
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17.01.2023 19:51 Відповісти
Навіть не здогадуюсь про можливості твоєї зеленої дупи..
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17.01.2023 19:52 Відповісти
Вкрали у всіх У когось житло а в когось близьких а у когось життя У всієї країни вкрали років 10-20 нормального життя
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17.01.2023 18:32 Відповісти
 
 