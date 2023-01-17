Україна самостійно покриває 50% держбюджету, решту - партнери, - Мінекономіки
Близько 50% витрат держбюджету України наразі покривають іноземні партнери, решту - Україна своїми силами.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко 17 січня під час присвяченої Україні сесії на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.
"50% наших витрат покривається нашими партнерами, і 50% покривається за рахунок українського бізнесу, прибутків та податків, які збираємо всередині країни", - сказала вона.
Тому міністр економіки наголосила на важливості підтримки роботи українських компанії, забезпечення їм доступу до фінансування та страхування.
За її словами, Україна обговорює з іноземними партнерами шляхи підтримки, яка сприятиме поверненню українського бізнесу до України, та залучення нових інвестицій. Зокрема, мова йде про розробку нового механізму страхування.
"Ми розробляємо механізм страхування, який дозволить інвестиції в Україну під час воєнного стану…Ми попросили експертні кредитні агентства переглянути їх портфель продуктів та запропонувати продукти, які задовольнять компанії, які хочуть інвестувати в Україну зараз, під час війни. Нам потрібні інвестиції вже зараз, не чекаючи завершення війни", - наголосила Свириденко.
Вона додала, що триває робота з проведення дерегуляції для українського та іноземного бізнесу.
Нагадаємо, 23 листопада 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про Державний бюджет України на 2023 рік. Близько 50% його ресурсу спрямовано на національну безпеку і оборону.
Доходи державного бюджету на 2023 рік передбачено у сумі 1 330 млрд грн, у тому числі доходи загального фонду – 1 173 млрд грн та доходи спеціального фонду – 156 млрд гривень. Видатки держбюджету становитимуть 2 640 млрд грн, у тому числі загального фонду – 2 312 млрд грн та спеціального фонду – 328 млрд грн.
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Пи.Си. Є велика та наївна надія на те, що люди, що вбухали в нас стільки бабла і ще невідомо скільки вбухають, не дадуть йоги п@здити маладой камандє.
Це той капітал,який виникає з нікуди при потребі,потім його списують коли потреба зникає-в основному використовують для біржових мухлювань.
Думаю ,що нам його і емітують (з повітря,потім так же і спишуть)-маючи планетарний емісійний центр
тоді чому такий курс гривні? куди тече валюта?
тоді, хто і за що викупає такі обсяги валюти? або куди валюта дівається, зважаючи шо валютні резерви не надто ростуть і надлишку валюти на біржі не спостерігається?
Пам'ятайте скандальне розслідування Bihus.Info про те, як концерн General Motors подарував Україні 50 Chevrolet Tahoe для вивезення поранених із зони бойових дій?
Нагадаю, одне з цих авто одразу опинилось в особистому користуванні заступника Єрмака.
Враховуючи те, що всі ці Chevrolet Tahoe катаються Києвом, я вирішив з'ясувати хто саме отримав ці авто.
Ми відправили депутатські звернення до Мінінфраструктури і ДУС.
Нещодавно ми отримали відповіді (дивіться фото).
З відповідей стає зрозуміло, що всі структури, які були офіційно заявлені владою, від цих автомобілів відхрестилися.
Але найцікавіше, що вони ніколи не передавалися і не значилися на балансі ДУСі, про що після розслідування Bihus.Info, у розмові з журналістами, заявив заступник Єрмака Кирило Тимошенко.
Я продовжу шукати хто «вкрав» американську допомогу для евакуації поранених та які держиморди на них катаються.
Якщо влада продовжить брехати, скандал стане міжнародним.
Воин ЗСУ Мадяр о Соледаре и не только..🔱❤️🖤🔱🥇🥇🥇 Слава ЗСУ та генералу Залужному 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱🔱🔱
Жалкую до так...Але Абдристовичей в Україні 73,%
А ти, уйобку, зміни нік на: Зє!льона шмаркля понад усьо