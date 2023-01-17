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Новости Война
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Германия обсуждает с союзниками возможные поставки Украине танков Leopard 2, - Шольц

танк,leopard

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ведет переговоры с союзниками о возможной поставке тяжелых танков в Украину, но любые объявления должны быть согласованы с другими странами.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, Шольц сказал в интервью Bloomberg.

"Я всегда думаю о ситуации. Мы всегда действуем вместе с нашими союзниками и друзьями – мы никогда не действуем в одиночку", – отметил он.

Канцлер Германии заверил, что Берлин "будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется всеми средствами, которые мы можем использовать", в то же время цель такой помощи состоит в том, чтобы "избежать того, что это будет война между Россией и НАТО".

Также читайте: Шольц раздражен давлением из-за Leopard 2, в его партии растет недовольство, - Spiegel

Ожидается, что правительство Германии примет решение о передаче Украине танков в преддверии встречи представителей оборонных ведомств стран-союзников в пятницу на американской авиабазе в Рамштайне.

Шольц находится под давлением союзников, требующих отправить в Киев тяжелые боевые танки Leopard немецкого производства в случае, если боевые действия активизируются весной этого года.

Немецкого канцлера критиковали за его осторожность, поскольку он воздерживался от поставок тяжелого вооружения, утверждая, что это может спровоцировать президента России Владимира Путина на эскалацию конфликта в Украине.

Решение по танкам для Украины будет первым пунктом повестки дня для Бориса Писториуса, который, как стало известно во вторник, будет новым министром обороны Германии.

Читайте также: Есть надежда, что Германия согласится передать танки Leopard Украине, - премьер Польши Моравецкий

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что уже пять стран, среди которых Польша, готовы передать Украине танки Leopard 2, но ждут решения Германии.

Германия (6939) танк (2250) Шольц Олаф (905)


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Топ комментарии
+37
Взагалі не має бути ніяких оголошень. Мовчки привезли, мовчки розвантажили, як можна тихіше вийшли на бойові позиції. А там вони (танки) вже самі про себе оголосять.
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17.01.2023 19:45
+17
як він за і бав ... Танки його Ні з ким погоджувати не потрібно! ****....
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17.01.2023 19:43
+11
Ліверка дуплиться 🤔
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17.01.2023 19:47
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як він за і бав ... Танки його Ні з ким погоджувати не потрібно! ****....
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17.01.2023 19:43 Ответить
"Саґласаваніє" - найважливіший елемент бюрократичної діяльності. Займає до 90% самої діяльності.
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17.01.2023 19:47 Ответить
Взагалі не має бути ніяких оголошень. Мовчки привезли, мовчки розвантажили, як можна тихіше вийшли на бойові позиції. А там вони (танки) вже самі про себе оголосять.
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17.01.2023 19:45 Ответить
Ліверка дуплиться 🤔
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17.01.2023 19:47 Ответить
Пан Міллі по Європі вояж здійснив?
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17.01.2023 19:52 Ответить
так, по поводу. в оригіналі "лебервуршт"- печіночна ковбаса (скоріше паштет). лівер - імхо, походить від лебер - печінка. leBer - майже - левер, а там уже й до лівер кошкин скок. з магазіну лебервуршт, так собі. а от у бауерів - супер, й правда печінка в основі.
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17.01.2023 19:57 Ответить
Щоб ЛІВЕРНІЙ КОВБАСІ так дружина і інші жінки давали, як він дає Леопарди Україні.
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18.01.2023 01:33 Ответить
Клоун
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17.01.2023 19:48 Ответить
За поребриком вже давно кричать, що вони з НАТО воюютт.
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17.01.2023 19:50 Ответить
Так вони ж, як таваріщь сталін" у 41-му, першими напади, бо НАТа готувалася напасти "с шесті направлєній".
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17.01.2023 19:55 Ответить
з шести не скрєпно. крєпосним напряму в черепок не вливається. 3-4 або 7-8. 3-4 юзонув бульбо***** для своїх колхозників. ***** піде грать на підвищення ставок й скаже 7-8. карти привезе й покаже направленія какашенков ))
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17.01.2023 20:04 Ответить
Ні, четире напраулєнія, бульбофюрер на карті покаже, вона у нього ссабой...
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17.01.2023 22:01 Ответить
как говаривала одна моя знакомая дама - "Да! Нет! Не знаю....."
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17.01.2023 19:50 Ответить
как же они ссутся, гопник под боком творит что вздумается, а вы ответить не можете
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17.01.2023 19:51 Ответить
"задовбали мене ці союзнічки" - виразився сам собі шольц на полях переговорів.
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17.01.2023 19:51 Ответить
Тролль, ты ошибся дверью.
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17.01.2023 20:24 Ответить
Заколєбалі, да!
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17.01.2023 19:53 Ответить
"уникнути того, що це буде війна між Росією і НАТО" Джерело:

А Шольц не читає заяв кремлядів? Вони вже понад 10 місяців з НАТО воюють і отримують від них "люлєй". Це вам навіть двірник з умовного мухосранську скаже! І перемовим вони жадають з країнами НАТО, а не з Україною.
А найбільша "ескалація конфлікту" - не надання Україні необхідної зброї: це призіодить до того, що бункерний щур відчуває слабкість "Заходу" і посилює шантаж та військовий тиск.
До речі! Покажіть цьому Шольцу танки рашистів, на яких є напис "На Берлін", автівки з тим же написом та улюбленим "1941-1945 Можем павтаріть". Ну і, щвісно, штурм фанерного Рейхстагу. Якщо він позбувся "меркелі головного мозку", то може й зрозуміє натяки, але це не точно...
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17.01.2023 19:54 Ответить
А ви серйозно сприймаєте заяви кремлядей? ))
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17.01.2023 19:58 Ответить
Я - ні.
Але чомусь на "Заході" серйозно сприйняли заяву люськи абдристович (і розтиражували її в ЗМІ), яка не має ніякого відношення до офіційних джерел, але зовсім не сприймають коняку з МЗС московії, прессекретутки ботоксного, генералів з ГШ московії, самого ботоксного, які і є офіційними джерелами.
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17.01.2023 20:04 Ответить
Проплачена кацапами західна преса? Ви ж знаєте що така є. Заяв від офіційних осіб не чув, Та впевнений що вони прихуїли від люськиних заяв.
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17.01.2023 21:16 Ответить
Німцю, американцю чи канадійцю не відомо про проплаченість ЗМІ, але вони купують та дивляться те, що дешевше.
А деякі ще й вірять у прибульців, заміну мізків, супереліксири та іншу ахінею, про яку пишуть в "жовтій" пресі. І ця аудиторія значно більша за читачив "Тайм", "Вол Стріт Джорнал", ВВС чи інших ЗМІ... Тому й шкоди від заяви люсі більше.
Але це моє ІМХО таке.
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17.01.2023 21:41 Ответить
Там є різні видання. Bloomberg же таке не писав, наприкла. Та й не варто рахувати всіх дурними. Звичайно, що думку людей можна «змінити» через пресу в тому числі. Треба прикладати зусилля нам в першу чергу в цьому напрямі.
але цілком згоден - шкоди від Люсі прям дохріна.
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17.01.2023 22:05 Ответить
Хочеш уникнути війни з россіею?
Не хочеться воювати?

Тоді роби Капітуляцію Германії вже зараз !

Бо путін при першій нагоді зьесть тебе з усмішкою.
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17.01.2023 20:05 Ответить
Танки Шольца це політичний еквівалент кота Шредінгера!
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17.01.2023 19:55 Ответить
Він не хотів бути першим і цим весь час відмазувався. Лондон вже зробив перший крок. Що йому ще треба? Але думаю німці якщо й самі не стануть поставляти Україні танки, то хоч іншим країнам заважати перестануть.
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17.01.2023 19:56 Ответить
Будет у этой Шольцотрахии положительный финал?
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17.01.2023 19:56 Ответить
Бла-бла-бла…

Шо там обсуждать місяцями?!

Хочеш-даешь. Не хочешь- шукаєш причини не давати.
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17.01.2023 19:57 Ответить
Та скільки ще часу можна "обговорювати/согласовувати"?!!! Реально або боягузи, або посібники террозасрашки!
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17.01.2023 19:58 Ответить
Німеччина обговорює, обговорює, обговорює ..... не змогла обговорити.
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17.01.2023 20:00 Ответить
Німеччина очікує на вірогідне наближення до початку обговорення можливості гіпотетичної передачі танків Україні
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18.01.2023 08:33 Ответить
Мер Києва Віталій Кличко заявляє про "позитивні рішення", які були прийняті після зустрічі з віце-канцлером і міністром економіки Німеччини Робертом Хабеком. Обговорювалася подальша допомога, в тому числі "передача зброї", написав Кличко в Telegram після зустрічі в Давосі. "Скоро будуть хороші новини". Подробиць він не повідомив. Зустріч відбулася під час участі у Всесвітньому економічному форумі у Швейцарії.

Der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, spricht nach einer Zusammenkunft mit Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von "positiven Entscheidungen", die getroffen worden seien. Es seien weitere Hilfen diskutiert worden, darunter "die Übergabe von Waffen", schrieb Klitschko auf Telegram nach dem Treffen in Davos. "Es gibt bald gute Nachrichten." Einzelheiten nannte er nicht. Das Treffen fand während der Teilnahme der beiden am Weltwirtschaftsforum in der Schweiz statt.

https://www.tagesschau.de/newsticker/liveblog-ukraine-dienstag-207.html#Treffen-von-Klitschko-und-Habeck-Bald-gute-Nachrichten
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17.01.2023 20:05 Ответить
Все, кто имеет мало-мальски приличные количества Леопардов согласны дать какое-то количество, с кем еще советоваться, осталось только с *******.
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17.01.2023 20:07 Ответить
вони угомоняться коли труба трiсне
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17.01.2023 20:22 Ответить
Про яку "трубу" ти ведеш мову? Німеччина не закуповує російський газ із кінця весни. Діюча труба іде через Україну, вона потрібна Україні.
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17.01.2023 20:29 Ответить
та не Нимеччина а Угорщина, ти що, не знайеш що ******* то наши персональнi шкодники в Европi? А то що немци обрубили газ - то справдi мало хто згадуйе. Я казав, що треба вiдiбрати трубу у *******в, бо вони чим бильше нюхають росгаз, тим бiльше блокують нам поставки зброi
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18.01.2023 07:17 Ответить
Угорщина нам нічого не поставляє. І ніхто на Угорщину, у якій залишилася радянські озброєння у незадовільному стані не розраховує. Ще раз, труба що експлуатуатується із російським газом-потрібна Україні.
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18.01.2023 11:51 Ответить
иди к кабздону свинорылая...!
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17.01.2023 20:37 Ответить
Ну не знаю - Гончаренко сказав , що в Рамштайні оголосять про 100 (сто) танків Леопард-2
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17.01.2023 20:15 Ответить
стільки ***** обговорень ніби ми десятком танків москву візьмемо......
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17.01.2023 20:19 Ответить
Britain has already sent 14 tanks to create a precedent. Jump in, the water is warm! 🇬🇧
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17.01.2023 20:20 Ответить
Леопард леопардом леопардами .Вийшов в поле немає ніякого Леопарда
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17.01.2023 20:23 Ответить
Щоб вам там язики повідвалювалися! Скільки вже можна трандіти?
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17.01.2023 20:25 Ответить
вибір має бути однозначний - кацапські танки в берліні або німецькі танки в ЗСУ
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17.01.2023 20:25 Ответить
Таке враження, ніби окрім ********* мадяра в цього вікса взагалі союзників нема
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17.01.2023 20:30 Ответить
а можно до появления танков в УКРАИНЕ , временно не писать осоплежуйстве немецев . ВЕДЬ ЭТА ТЯГОМОТИНА НЕВЫНОСИМА ...
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17.01.2023 20:51 Ответить
У мене одного таке відчуття, що під Шольцем стілець димить...?
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17.01.2023 20:59 Ответить
Ні, в мене теж...Коли він двинув особисто до Катару і замазав із королем про газ - все було нормас, гепарди - нормас, а потім почались зашквари і зашкварчики, бо було декларовано і обіцяно - і на цьому заморозилось....приїхали
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17.01.2023 21:04 Ответить
Пане шольц, а скільки років ти будеш обговорювати цю проблему з союзниками?
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17.01.2023 21:23 Ответить
Короче танки будут, для того и Ламбрехт сняли, т.к. она была главной противницей каких-либо поставок военной техники Украине, а теперь Шольц поставил своего человека и все будет так, как он скажет. Шольца ***** сильно прессовал в начале 2022 и пугал ЯО, а Шольц из пугливых, и тепеь он мстит за свой страх.
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17.01.2023 21:48 Ответить
Та вже зрозуміло, що дадуть танки Україні. З кожної країни потроху, німці беруть на себе матеріально-технічне забезпечення.
Залишається проста бухгалтерія: хто скільки може дати, скільки потрібно запчастин, озброєння, порядок ремонту.
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17.01.2023 22:04 Ответить
Коли Сєвєрні потоки будували, не зважали на попередження союзників, що погано закінчиться, партнерів старались за яйця на газовий гачок підвісити не питаючи чи це їм подобається, а тут без партнепів ніяк не можна. ніби вони Леопарди виробляють і можуть заблокувати поставки.
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17.01.2023 22:19 Ответить
Та ****************,херр шольц,якщо ти не даси нам нормальних танків, то кацапський чобіт може дуже скоро знову топтати німецьку землю. Невже ти цьото не розумієш?
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17.01.2023 22:42 Ответить
Німеччина обговорює із союзниками можливе постачання Україні танків Leopard 2, - Шольц Джерело:
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17.01.2023 23:53 Ответить
Хитрозаде сцикло, як той Шольц!
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18.01.2023 01:36 Ответить
Просто бізнес нічого особистого, нагадаю що Шольц є федеральним канцлером Германії як і Герхард Шредер який потім став головою роснафти, пропустимо що це якись нонсенс тому що політики такого рівня зазвичай не йдуть працювати кудись там, також просто уявіть собі щоб найжирніша рашистька корпорація, чомусь провела позачергові збори та єдиноголосно обрала якогось німця головою правління.
А є і інший цінний кадр - колишній співробітник міндержбезпеки ГДР («Штазі») там же обіймає круту посаду, та був керманичем Nord Stream AG (доречі Швейцарська компанія) більш за те «Dresdner Bank» де він колись працював чомусь сплачував лікування колишньої дружини ***** після якоїсь аварії.
А третій кадр - Буркхард Бергманн був председателем правління найбільшої германської енеретичної компанії E.ON AG і бац теж в правлінні роснафти та Nord Stream AG
і все це ********* лише на поверхні лежить уявіть що там під ковдрою ховається
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18.01.2023 03:23 Ответить
то все херня-свідоме затягування. це війна а вони тягнуть резину до китайської паски. ( в Китаю нема Великдння-паски)
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18.01.2023 07:50 Ответить
Ви, головне, не поспішайте.
Можете передавати танки по частинах, щоб розтягнути процес передачі 3 танків на роки.
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18.01.2023 08:28 Ответить
 
 