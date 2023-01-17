Германия обсуждает с союзниками возможные поставки Украине танков Leopard 2, - Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ведет переговоры с союзниками о возможной поставке тяжелых танков в Украину, но любые объявления должны быть согласованы с другими странами.
Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, Шольц сказал в интервью Bloomberg.
"Я всегда думаю о ситуации. Мы всегда действуем вместе с нашими союзниками и друзьями – мы никогда не действуем в одиночку", – отметил он.
Канцлер Германии заверил, что Берлин "будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется всеми средствами, которые мы можем использовать", в то же время цель такой помощи состоит в том, чтобы "избежать того, что это будет война между Россией и НАТО".
Ожидается, что правительство Германии примет решение о передаче Украине танков в преддверии встречи представителей оборонных ведомств стран-союзников в пятницу на американской авиабазе в Рамштайне.
Шольц находится под давлением союзников, требующих отправить в Киев тяжелые боевые танки Leopard немецкого производства в случае, если боевые действия активизируются весной этого года.
Немецкого канцлера критиковали за его осторожность, поскольку он воздерживался от поставок тяжелого вооружения, утверждая, что это может спровоцировать президента России Владимира Путина на эскалацию конфликта в Украине.
Решение по танкам для Украины будет первым пунктом повестки дня для Бориса Писториуса, который, как стало известно во вторник, будет новым министром обороны Германии.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что уже пять стран, среди которых Польша, готовы передать Украине танки Leopard 2, но ждут решения Германии.
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А Шольц не читає заяв кремлядів? Вони вже понад 10 місяців з НАТО воюють і отримують від них "люлєй". Це вам навіть двірник з умовного мухосранську скаже! І перемовим вони жадають з країнами НАТО, а не з Україною.
А найбільша "ескалація конфлікту" - не надання Україні необхідної зброї: це призіодить до того, що бункерний щур відчуває слабкість "Заходу" і посилює шантаж та військовий тиск.
До речі! Покажіть цьому Шольцу танки рашистів, на яких є напис "На Берлін", автівки з тим же написом та улюбленим "1941-1945 Можем павтаріть". Ну і, щвісно, штурм фанерного Рейхстагу. Якщо він позбувся "меркелі головного мозку", то може й зрозуміє натяки, але це не точно...
Але чомусь на "Заході" серйозно сприйняли заяву люськи абдристович (і розтиражували її в ЗМІ), яка не має ніякого відношення до офіційних джерел, але зовсім не сприймають коняку з МЗС московії, прессекретутки ботоксного, генералів з ГШ московії, самого ботоксного, які і є офіційними джерелами.
А деякі ще й вірять у прибульців, заміну мізків, супереліксири та іншу ахінею, про яку пишуть в "жовтій" пресі. І ця аудиторія значно більша за читачив "Тайм", "Вол Стріт Джорнал", ВВС чи інших ЗМІ... Тому й шкоди від заяви люсі більше.
Але це моє ІМХО таке.
але цілком згоден - шкоди від Люсі прям дохріна.
Не хочеться воювати?
Тоді роби Капітуляцію Германії вже зараз !
Бо путін при першій нагоді зьесть тебе з усмішкою.
Шо там обсуждать місяцями?!
Хочеш-даешь. Не хочешь- шукаєш причини не давати.
Der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, spricht nach einer Zusammenkunft mit Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von "positiven Entscheidungen", die getroffen worden seien. Es seien weitere Hilfen diskutiert worden, darunter "die Übergabe von Waffen", schrieb Klitschko auf Telegram nach dem Treffen in Davos. "Es gibt bald gute Nachrichten." Einzelheiten nannte er nicht. Das Treffen fand während der Teilnahme der beiden am Weltwirtschaftsforum in der Schweiz statt.
https://www.tagesschau.de/newsticker/liveblog-ukraine-dienstag-207.html#Treffen-von-Klitschko-und-Habeck-Bald-gute-Nachrichten
Залишається проста бухгалтерія: хто скільки може дати, скільки потрібно запчастин, озброєння, порядок ремонту.
А є і інший цінний кадр - колишній співробітник міндержбезпеки ГДР («Штазі») там же обіймає круту посаду, та був керманичем Nord Stream AG (доречі Швейцарська компанія) більш за те «Dresdner Bank» де він колись працював чомусь сплачував лікування колишньої дружини ***** після якоїсь аварії.
А третій кадр - Буркхард Бергманн був председателем правління найбільшої германської енеретичної компанії E.ON AG і бац теж в правлінні роснафти та Nord Stream AG
і все це ********* лише на поверхні лежить уявіть що там під ковдрою ховається
Можете передавати танки по частинах, щоб розтягнути процес передачі 3 танків на роки.