Запад адаптирует военную помощь Украине, - Блинкен

Западные страны адаптируют свою военную помощь Украине. Они решительно настроены на то, чтобы Киев "добился успеха в поле боя".

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что помощь, оказываемая Вашингтоном Киеву, развивалась на протяжении всей войны, поскольку Соединенные Штаты полны решимости дать Украине "то, что ей нужно для успеха на поле боя".

"По мере того, как эта агрессия развивалась, развивалась и наша помощь Украине, чтобы убедиться, что у нее есть все необходимое, чтобы противостоять агрессии", - сказал Блинкен.

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Он также анонсировал больше объявлений о встрече в формате "Рамштайн". Блинкен не стал прибегать к подробностям о том, что еще США могут предоставить Украине.

"Мы продолжаем адаптироваться на этом пути. В конце концов, мы настроены на то, чтобы у Украины было все необходимое для достижения успеха на поле боя", - сказал госсекретарь.

Он повторил, что самый быстрый способ покончить с войной - это "дать Украине сильную руку на поле боя", что, по его словам, делают США.

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