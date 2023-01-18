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Новости Война
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Запад адаптирует военную помощь Украине, - Блинкен

блінкен

Западные страны адаптируют свою военную помощь Украине. Они решительно настроены на то, чтобы Киев "добился успеха в поле боя".

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что помощь, оказываемая Вашингтоном Киеву, развивалась на протяжении всей войны, поскольку Соединенные Штаты полны решимости дать Украине "то, что ей нужно для успеха на поле боя".

"По мере того, как эта агрессия развивалась, развивалась и наша помощь Украине, чтобы убедиться, что у нее есть все необходимое, чтобы противостоять агрессии", - сказал Блинкен.

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Он также анонсировал больше объявлений о встрече в формате "Рамштайн". Блинкен не стал прибегать к подробностям о том, что еще США могут предоставить Украине.

"Мы продолжаем адаптироваться на этом пути. В конце концов, мы настроены на то, чтобы у Украины было все необходимое для достижения успеха на поле боя", - сказал госсекретарь.

Он повторил, что самый быстрый способ покончить с войной - это "дать Украине сильную руку на поле боя", что, по его словам, делают США.

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Велика подяка за допомогу союзникам!
Але вже усе має бути адаптовано! Зволікання з допомогою коштують життя Українців!
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18.01.2023 09:39 Ответить
Послезавтра Рамштайн..что приготовили Украине правду не скажут..тем более точное количество...скажут 20 танков а дадут 499... Залужный просил 599...😛
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18.01.2023 09:48 Ответить
Військову допомогу не треба "адаптувати". ЇЇ треба надавати. Бажано в об'ємах, які озвучив Залужний
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18.01.2023 09:55 Ответить
Главное стратегическое направление адаптации - удары по военным заводам на России. Одна крылатая ракета воздух-земля (стоимостью всего как 2 экскалибура, например, они куда дешевле в производстве из-за мягкого пуска с самолета, а не огромной перегрузки в стволе орудия на всю электронику и механику) может уничтожить склад ракет, военную фабрику, общежитие с рабочими на ней или сами самолеты вместе с ракетами. Тысячекратная экономия, если посчитать затраты на работу ПВО против кацапских ракет, а стрелять надо вообще говоря 2 штуки на цель. Вот именно сюда и стоит делать упор. Не сбивать пущенную ракету, а накрыть предприятие, которое делает к ней движки вместе с запасом готовых движков на складе. Все, минус десятки ракет, на которых ушли бы десятки выстрелов.
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18.01.2023 10:11 Ответить
"Ми продовжуємо адаптуватися на цьому шляху. Зрештою, ми налаштовані на те, щоб Україна мала все необхідне для досягнення успіху на полі бою", - сказав держсекретар."

F16, Абрамс, ракеты на 300 км? Или бла бла?
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18.01.2023 11:27 Ответить
Під шо ви адаптуєте??? Вже раніше писалося про повернення ''дипломатичним шляхом''! То під таке будете адаптувати???
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24.03.2023 17:22 Ответить
 
 