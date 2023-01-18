Захід адаптує військову допомогу Україні, - Блінкен

Західні країни адаптують свою військову допомогу Україні. Вони рішуче налаштовані на те, щоб Київ "добився успіху на полі бою".

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що допомога, яку Вашингтон надавав Києву, розвивалася впродовж усієї війни, оскільки Сполучені Штати сповнені рішучості дати Україні "те, що їй потрібно для успіху на полі бою".

"У міру того, як ця агресія розвивалася, розвивалася і наша допомога Україні, щоб переконатися, що вона має все необхідне, щоб протистояти агресії", - сказав Блінкен.

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Він також анонсував більше оголошень щодо зустрічі у форматі "Рамштайн". Блінкен не став вдаватися до подробиць про те, що ще США можуть надати Україні.

"Ми продовжуємо адаптуватися на цьому шляху. Зрештою, ми налаштовані на те, щоб Україна мала все необхідне для досягнення успіху на полі бою", - сказав держсекретар.

Він повторив, що найшвидший спосіб покласти край війні - це "дати Україні сильну руку на полі бою", що, за його словами, роблять США.

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