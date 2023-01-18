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Новини Війна
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Захід адаптує військову допомогу Україні, - Блінкен

блінкен

Західні країни адаптують свою військову допомогу Україні. Вони рішуче налаштовані на те, щоб Київ "добився успіху на полі бою".

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що допомога, яку Вашингтон надавав Києву, розвивалася впродовж усієї війни, оскільки Сполучені Штати сповнені рішучості дати Україні "те, що їй потрібно для успіху на полі бою".

"У міру того, як ця агресія розвивалася, розвивалася і наша допомога Україні, щоб переконатися, що вона має все необхідне, щоб протистояти агресії", - сказав Блінкен.

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Він також анонсував більше оголошень щодо зустрічі у форматі "Рамштайн". Блінкен не став вдаватися до подробиць про те, що ще США можуть надати Україні.

"Ми продовжуємо адаптуватися на цьому шляху. Зрештою, ми налаштовані на те, щоб Україна мала все необхідне для досягнення успіху на полі бою", - сказав держсекретар.

Він повторив, що найшвидший спосіб покласти край війні - це "дати Україні сильну руку на полі бою", що, за його словами, роблять США.

Також читайте: США можуть оголосити про нову військову допомогу для України наприкінці цього тижня, - Кірбі

Автор: 

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Велика подяка за допомогу союзникам!
Але вже усе має бути адаптовано! Зволікання з допомогою коштують життя Українців!
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18.01.2023 09:39 Відповісти
Послезавтра Рамштайн..что приготовили Украине правду не скажут..тем более точное количество...скажут 20 танков а дадут 499... Залужный просил 599...😛
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18.01.2023 09:48 Відповісти
Військову допомогу не треба "адаптувати". ЇЇ треба надавати. Бажано в об'ємах, які озвучив Залужний
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18.01.2023 09:55 Відповісти
Главное стратегическое направление адаптации - удары по военным заводам на России. Одна крылатая ракета воздух-земля (стоимостью всего как 2 экскалибура, например, они куда дешевле в производстве из-за мягкого пуска с самолета, а не огромной перегрузки в стволе орудия на всю электронику и механику) может уничтожить склад ракет, военную фабрику, общежитие с рабочими на ней или сами самолеты вместе с ракетами. Тысячекратная экономия, если посчитать затраты на работу ПВО против кацапских ракет, а стрелять надо вообще говоря 2 штуки на цель. Вот именно сюда и стоит делать упор. Не сбивать пущенную ракету, а накрыть предприятие, которое делает к ней движки вместе с запасом готовых движков на складе. Все, минус десятки ракет, на которых ушли бы десятки выстрелов.
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18.01.2023 10:11 Відповісти
"Ми продовжуємо адаптуватися на цьому шляху. Зрештою, ми налаштовані на те, щоб Україна мала все необхідне для досягнення успіху на полі бою", - сказав держсекретар."

F16, Абрамс, ракеты на 300 км? Или бла бла?
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18.01.2023 11:27 Відповісти
Під шо ви адаптуєте??? Вже раніше писалося про повернення ''дипломатичним шляхом''! То під таке будете адаптувати???
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24.03.2023 17:22 Відповісти
 
 