Для того, чтобы война в Украине закончилась, российская агрессия должна потерпеть неудачу, - Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц заверил в неизменности поддержки Украины в ее борьбе с российской агрессией, заявив, что Россия уже полностью потерпела неудачу в достижении своих империалистических целей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Шольц подчеркнул, что начатая РФ в феврале 2022 года полномасштабная война против Украины "повлияла на всех нас".
"Россия уже полностью потерпела неудачу в достижении своих империалистических целей. Украина защищает себя с огромным успехом и впечатляющим мужеством", - подчеркнул канцлер ФРГ.
Шольц также заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину столько, сколько нужно.
"Для того, чтобы война закончилась, российская агрессия должна потерпеть неудачу. Именно поэтому мы поставляем Украине вооружение, консультируясь с нашими партнерами", - отметил он.
Также Шольц подчеркнул, что прошлый год стал поворотным в политике ФРГ, поскольку Германия стала абсолютно независимой от российского газа, угля и нефти.
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Ну , скажіть це , гер Шольц , ви ж хочете . !!?
Теж буде гаряча вода.
Яка струнка концепція, прямо витвір мистецтва!
Шольц: росія...
Здоровий глузд: має...
Шольц: має...
Здоровий глузд: програти!
Шольц: ...
Шольц: російська агресія має зазнати невдачі
Здоровий глузд: 🤬
Головне, щоб слова не розходилися з ділами!!
«Я знаю, що ви декілька днів тому були у Бахмуті. Сьогодні лавров заявив, що США створили коаліцію, де майже всі європейці, які входять в НАТО, і члени Євросоюзу. І через Україну США нібито хочуть вести війну проти росії. Що ви можете на це відповісти?», - запитала ведуча LCI.
Порошенко зауважив, що амбіції російського диктатора путіна з початку повномасштабного вторгнення звузились від планів захопити Київ до намагання просунутись від Соледара до Бахмута.
«Вони планували захопити Україну за три дні, я хочу наголосити, що вони погрожували взяти Харків, Чернігів, Суми, Київ. А на сьогоднішній день амбіції путіна звузилися до 20 кілометрів відстані від Соледара до Бахмута. Туди кинуті найкращі російські сили - від десантників до зеків «вагнера». І навіть там вони не зможуть забезпечити собі будь-яке стратегічне чи оперативне просування. Збройні Сили України зупинили їх після вдалих наступальних операцій в Харкові, Києві, Херсоні», - наголосив Порошенко.
«росія воює не лише з Україною. Вони воюють проти свободи, вони воюють проти наших цінностей. Вони воюють проти всього демократичного світу. Не українці прийшли на російську територію, а росіяни прийшли на нашу землю, вбивають наших дітей, вбивають наших жінок, вбивають українців», - констатує п'ятий Президент.
«Якщо хтось хоче встановити мир, то шлях до миру дуже короткий. Перше - негайне виведення російських окупаційних військ з окупованої української території в межах кордонів 1991 року. Друге - звільнення української території і визнання наших кордонів. Третє - притягнення до відповідальності за військові злочини військових злочинців, які прийшли на нашу територію зі зброєю. І четверте - репарації, які Україна має отримати за компенсацію тих руйнівних наслідків, які спричинені російською армією, російською агресією», - наголошує Порошенко.
Він також заявив, що західні партнери України на найближчому засіданні групи «Рамштайн» мають надати нам зброю, яка призведе до стратегічного перелому у війні. Порошенко подякував президенту Макрону за рішення щодо постачання броньованої техніки, включаючи легкі танки AMХ-10 та броньовані машини Bastion.
«Сьогодні у нас знаходяться канадські урядовці, які прийняли рішення щодо постачання нам 200 броньованих автомобілів», - зазначив Порошенко.
«Я хочу, щоб ми всі розуміли: символічні постачання танків, броньованої техніки, ракет - це важливо як символ. Але в умовах широкомасштабної, найбільшої після закінчення Другої світової війни - це не в повній мірі навіть відновлює ті втрати, які несе українське військо, боронячи вільний демократичний світ», - зауважив п'ятий Президент.
«Тому ми дуже покладаємося на зустріч в «Рамштайні» антипутінської коаліції, яка має прийняти рішення щодо надання нам партії зброї, яка змінить хід війни», - наголошує Порошенко.
«Коли буде прийнято рішення про надання нам системи протиповітряної оборони, включно з Patriot, французькі ракети протиповітряної оборони, німецькі танки Leopard 2, які ми очікуємо отримати, величезну кількість броньованих машин, включно з Bastion і AMХ - росіяни відчують, що їм доведеться покинути територію України», - вважає Петро Порошенко.
Дайте нам танки, снаряди й інші ништяки, які можете нам швидко надати й далі говоріть нісенітниці, які Ви говорите.
Чи Ви образилися на нашого дебіла Мельника, що він Вас назвав ліверною ковбасою. Не ображайтеся дипломат Мельник просто зелений довбо*об, а на хворих не ображаються. Надайте краще нам зброю...