Для того, чтобы война в Украине закончилась, российская агрессия должна потерпеть неудачу, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил в неизменности поддержки Украины в ее борьбе с российской агрессией, заявив, что Россия уже полностью потерпела неудачу в достижении своих империалистических целей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Шольц подчеркнул, что начатая РФ в феврале 2022 года полномасштабная война против Украины "повлияла на всех нас".

"Россия уже полностью потерпела неудачу в достижении своих империалистических целей. Украина защищает себя с огромным успехом и впечатляющим мужеством", - подчеркнул канцлер ФРГ.

Шольц также заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину столько, сколько нужно.

"Для того, чтобы война закончилась, российская агрессия должна потерпеть неудачу. Именно поэтому мы поставляем Украине вооружение, консультируясь с нашими партнерами", - отметил он.

Читайте также: Германия обсуждает с союзниками возможные поставки Украине танков Leopard 2, - Шольц

Также Шольц подчеркнул, что прошлый год стал поворотным в политике ФРГ, поскольку Германия стала абсолютно независимой от российского газа, угля и нефти.