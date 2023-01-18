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Новости Украина - НАТО
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НАТО – лучшая гарантия безопасности для Украины, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский считает НАТО лучшей гарантией безопасности для Украины и ее народа.

Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается НАТО, безусловно, мы понимаем, что для нас гарантия безопасности является одним из приоритетов. Например, если говорить о нашей Формуле мира, один из десяти этих приоритетов – мы понимаем, что пока мы не в НАТО. И, к сожалению, Россия это также понимает и борется с этим, чтобы, не дай Бог, этот путь был коротким в НАТО. Но я осознаю, что мы на этом пути. НАТО – это лучшая гарантия безопасности для Украины, нашего общества, будущего для наших детей. Но, тем не менее, пока мы на этом пути, мы предложили гарантии безопасности для нашего государства. Считаем, что цивилизованный мир поддержит наши предложения", – сказал Зеленский.

Также он добавил, что политическая задача Украины, "чтобы люди известные, разные политические деятели - сегодня актуальные, или были когда-то актуальными, чтобы они признавали большую ошибку именно Путина, и признавали, что это агрессия именно России, признавали эти моменты, они важны, чтобы они политически также давили на Россию, чтобы она завершила эту кровавую агрессию".

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Автор: 

Давос (391) Зеленский Владимир (20268) НАТО (9970)


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Топ комментарии
+26
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18.01.2023 20:07
+25
Проти НАТО в Україні боролись:

1. Тимошенко - будучи прем'єркою зірвала надання ПДЧ в Бухаресті у 2008 заявивши, що українці не готові до НАТО.

2. Янукович - у 2010 підписав закон про відмову України від вступу до Альянсу.

3. Зеленський - відмовився відвідати саміт НАТО в 2019, та не подав заявку на вступ у 2022 році, порушуючи Конституцію країни.

На руках цих покручів кров сотень тисяч українців, спалені міста, зруйнована економіка, втрачені території. Іуди.
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18.01.2023 20:09
+25
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18.01.2023 20:23
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поэтому сейчас все это просим у запада?
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18.01.2023 20:36 Ответить
Зеленский смог создать более мощную коалицию стран мира против Роисии нежели Порошенко. При Порошенко работал Северный поток-1, Северный поток-2. При Зеленском Европа вообще от газа отказалась и никако поток не работает
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18.01.2023 20:39 Ответить
Ага, создавал. В Буковели, за бутылочкой с Ермаком. Когда Порошенко не вылазил из Европы ("сбежал"), договариваясь про поставки нам оружия. Ты ври, да не завирайся. Послушать хоть раз выступление без бумажки этого зелёного "геополитика" - так два слова связать не может, в прямом смысле не может.
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18.01.2023 20:57 Ответить
в спам дятел !
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18.01.2023 21:08 Ответить
найкраща гарантія безпеки для України - власна ядерна зброя.
що заважає Україні, за наявності атомної енергетики, повернути ядерну зброю та відновити статус?
- нічого
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18.01.2023 20:40 Ответить
Непозитивне сприяття такого кроку пулом нуклеотидних держав...
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18.01.2023 20:54 Ответить
це істина правда, але ніхто з нинішнього ядерного клубу не дозволть нам відновити ЯЗ. І якщо ми спробуємо це зробити без згоди, миттєво отримаємо з нинішніх союзниів лютих ворогів. Далі гарних варіантів немає
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18.01.2023 21:21 Ответить
Тобто, щоб один зелений порозумнішав треба покласти чверть країні. Ну, така собі арифметика...
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18.01.2023 20:53 Ответить
А хто казав що не стукає в ті двері де його не чекають?
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18.01.2023 20:54 Ответить
Якщо перенести " ," вперед у заголовку буде прикольно
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18.01.2023 21:36 Ответить
Нічого собі, та Володя не тільки перевдягнувся, а навіть почав читати інші шпори. Все таки актор, грати вміє, але середина, нутро то, там так і залишилася проросійська, бо знає, що тільки щось рипне проти, то прямо завтра буде...не буду писати що. Друзі же з дамбаса не допоможуть, бо вони й самі в лайні, з одного боку чеченці з іншого московити.
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18.01.2023 21:02 Ответить
Боже, як же дорого коштує Україні кожне прозріння цього хлопчини... Куди! Куди ти, су*ка, поліз! Все зруйнував, все втрачено, через тебе, Вова. Просто плачу, руки опускаються, що тут ще сказати...
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18.01.2023 21:28 Ответить
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18.01.2023 21:45 Ответить
То так є. Але Україна для НАТО то великий ризик зкурвленнят цієї організації і злиття інфо ворогам. Один тіки Наумова що коштує....
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18.01.2023 21:47 Ответить
Я так вважаю, що Вовачка зараз ломанеться виконувати усі вимоги для вступу до НАТО?
Я все правильно зрозумів?
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18.01.2023 21:52 Ответить
да ти шо ! а як же просто перестать стрелять , я нелох ?
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18.01.2023 22:18 Ответить
Одна справа сказати це в Давосі, друга робити конкретні кроки до вступу. Він бреше.
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18.01.2023 22:31 Ответить
А поговорить?
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18.01.2023 22:44 Ответить
перед тем, как что-то говорить, извинись, зеленьськай, перед украинцами за извращение слова Томос, расскажи как ты просрал Херсон, ЗАЭС... расскажи... тебя не переизбирать пора, а объявлять импичмент, чтобы потом спокойно разобраться во всех твоих преступлениях... твоя ложь способствует все большей и большей ненависти украинцев к тебе лично... как может отказник командовать, не разбираясь ни в чем?
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19.01.2023 06:35 Ответить
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