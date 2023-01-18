НАТО – лучшая гарантия безопасности для Украины, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает НАТО лучшей гарантией безопасности для Украины и ее народа.

Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается НАТО, безусловно, мы понимаем, что для нас гарантия безопасности является одним из приоритетов. Например, если говорить о нашей Формуле мира, один из десяти этих приоритетов – мы понимаем, что пока мы не в НАТО. И, к сожалению, Россия это также понимает и борется с этим, чтобы, не дай Бог, этот путь был коротким в НАТО. Но я осознаю, что мы на этом пути. НАТО – это лучшая гарантия безопасности для Украины, нашего общества, будущего для наших детей. Но, тем не менее, пока мы на этом пути, мы предложили гарантии безопасности для нашего государства. Считаем, что цивилизованный мир поддержит наши предложения", – сказал Зеленский.

Также он добавил, что политическая задача Украины, "чтобы люди известные, разные политические деятели - сегодня актуальные, или были когда-то актуальными, чтобы они признавали большую ошибку именно Путина, и признавали, что это агрессия именно России, признавали эти моменты, они важны, чтобы они политически также давили на Россию, чтобы она завершила эту кровавую агрессию".

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