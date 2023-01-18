НАТО - найкраща гарантія безпеки для України, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає НАТО найкращою гарантією безпеки для України та її народу.

Про це він заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується НАТО, безумовно, ми розуміємо, що для нас гарантія безпеки є одним із пріоритетів. Наприклад, якщо говорити про нашу Формулу миру, один із десяти цих пріоритетів - ми розуміємо, що поки що ми не в НАТО. І, на жаль, росія це також розуміє і бореться з цим, щоб, не дай Боже, цей шлях був коротким до НАТО. Але я усвідомлюю, що ми на цьому шляху. НАТО - це найкраща гарантія безпеки для України, нашого суспільства, майбутнього для наших дітей. Але, тим не менш, поки ми на цьому шляху, ми запропонували гарантії безпеки для нашої держави. Вважаємо, що цивілізований світ підтримає наші пропозиції", - сказав Зеленський.

Також він додав, що політичне завдання України - "щоб люди відомі, різні політичні діячі - сьогодні актуальні, або які були колись актуальні, щоб вони визнавали велику помилку саме путіна, і визнавали, що це агресія саме росії, визнавали ці моменти, вони важливі, щоб вони політично також тиснули на росію, щоб вона завершила цю криваву агресію".

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