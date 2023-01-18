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Новини Україна-НАТО
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НАТО - найкраща гарантія безпеки для України, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає НАТО найкращою гарантією безпеки для України та її народу.

Про це він заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується НАТО, безумовно, ми розуміємо, що для нас гарантія безпеки є одним із пріоритетів. Наприклад, якщо говорити про нашу Формулу миру, один із десяти цих пріоритетів - ми розуміємо, що поки що ми не в НАТО. І, на жаль, росія це також розуміє і бореться з цим, щоб, не дай Боже, цей шлях був коротким до НАТО. Але я усвідомлюю, що ми на цьому шляху. НАТО - це найкраща гарантія безпеки для України, нашого суспільства, майбутнього для наших дітей. Але, тим не менш, поки ми на цьому шляху, ми запропонували гарантії безпеки для нашої держави. Вважаємо, що цивілізований світ підтримає наші пропозиції", - сказав Зеленський.

Також він додав, що політичне завдання України - "щоб люди відомі, різні політичні діячі - сьогодні актуальні, або які були колись актуальні, щоб вони визнавали велику помилку саме путіна, і визнавали, що це агресія саме росії, визнавали ці моменти, вони важливі, щоб вони політично також тиснули на росію, щоб вона завершила цю криваву агресію".

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Автор: 

Давос (237) Зеленський Володимир (23803) НАТО (6440)


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Топ коментарі
+26
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18.01.2023 20:07
+25
Проти НАТО в Україні боролись:

1. Тимошенко - будучи прем'єркою зірвала надання ПДЧ в Бухаресті у 2008 заявивши, що українці не готові до НАТО.

2. Янукович - у 2010 підписав закон про відмову України від вступу до Альянсу.

3. Зеленський - відмовився відвідати саміт НАТО в 2019, та не подав заявку на вступ у 2022 році, порушуючи Конституцію країни.

На руках цих покручів кров сотень тисяч українців, спалені міста, зруйнована економіка, втрачені території. Іуди.
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18.01.2023 20:09
+25
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18.01.2023 20:23
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поэтому сейчас все это просим у запада?
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18.01.2023 20:36 Відповісти
Зеленский смог создать более мощную коалицию стран мира против Роисии нежели Порошенко. При Порошенко работал Северный поток-1, Северный поток-2. При Зеленском Европа вообще от газа отказалась и никако поток не работает
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18.01.2023 20:39 Відповісти
Ага, создавал. В Буковели, за бутылочкой с Ермаком. Когда Порошенко не вылазил из Европы ("сбежал"), договариваясь про поставки нам оружия. Ты ври, да не завирайся. Послушать хоть раз выступление без бумажки этого зелёного "геополитика" - так два слова связать не может, в прямом смысле не может.
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18.01.2023 20:57 Відповісти
в спам дятел !
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18.01.2023 21:08 Відповісти
найкраща гарантія безпеки для України - власна ядерна зброя.
що заважає Україні, за наявності атомної енергетики, повернути ядерну зброю та відновити статус?
- нічого
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18.01.2023 20:40 Відповісти
Непозитивне сприяття такого кроку пулом нуклеотидних держав...
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18.01.2023 20:54 Відповісти
це істина правда, але ніхто з нинішнього ядерного клубу не дозволть нам відновити ЯЗ. І якщо ми спробуємо це зробити без згоди, миттєво отримаємо з нинішніх союзниів лютих ворогів. Далі гарних варіантів немає
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18.01.2023 21:21 Відповісти
Тобто, щоб один зелений порозумнішав треба покласти чверть країні. Ну, така собі арифметика...
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18.01.2023 20:53 Відповісти
А хто казав що не стукає в ті двері де його не чекають?
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18.01.2023 20:54 Відповісти
Якщо перенести " ," вперед у заголовку буде прикольно
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18.01.2023 21:36 Відповісти
Нічого собі, та Володя не тільки перевдягнувся, а навіть почав читати інші шпори. Все таки актор, грати вміє, але середина, нутро то, там так і залишилася проросійська, бо знає, що тільки щось рипне проти, то прямо завтра буде...не буду писати що. Друзі же з дамбаса не допоможуть, бо вони й самі в лайні, з одного боку чеченці з іншого московити.
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18.01.2023 21:02 Відповісти
Боже, як же дорого коштує Україні кожне прозріння цього хлопчини... Куди! Куди ти, су*ка, поліз! Все зруйнував, все втрачено, через тебе, Вова. Просто плачу, руки опускаються, що тут ще сказати...
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18.01.2023 21:28 Відповісти
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18.01.2023 21:45 Відповісти
То так є. Але Україна для НАТО то великий ризик зкурвленнят цієї організації і злиття інфо ворогам. Один тіки Наумова що коштує....
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18.01.2023 21:47 Відповісти
Я так вважаю, що Вовачка зараз ломанеться виконувати усі вимоги для вступу до НАТО?
Я все правильно зрозумів?
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18.01.2023 21:52 Відповісти
да ти шо ! а як же просто перестать стрелять , я нелох ?
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18.01.2023 22:18 Відповісти
Одна справа сказати це в Давосі, друга робити конкретні кроки до вступу. Він бреше.
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18.01.2023 22:31 Відповісти
А поговорить?
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18.01.2023 22:44 Відповісти
перед тем, как что-то говорить, извинись, зеленьськай, перед украинцами за извращение слова Томос, расскажи как ты просрал Херсон, ЗАЭС... расскажи... тебя не переизбирать пора, а объявлять импичмент, чтобы потом спокойно разобраться во всех твоих преступлениях... твоя ложь способствует все большей и большей ненависти украинцев к тебе лично... как может отказник командовать, не разбираясь ни в чем?
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19.01.2023 06:35 Відповісти
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