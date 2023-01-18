Раненых в Украине "вагнеровцев" лечат в клинике, связанной с дочерью Путина

Наемники так называемой "частной военной компании Вагнера", раненые на войне против Украины, лечатся в клинике "Мой медицинский центр" в Санкт-Петербурге. Она связана с другом президента России миллиардером Юрием Ковальчуком и дочерью Путина Марией Воронцовой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

18 января в телеграмм-канале "Кепка Пригожина" было опубликовано видео, в котором показано, как основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин "посещает бойцов с тяжелыми ранениями, проходящими реабилитацию в одной из клиник Петербурга". На видеокадрах показано, как Пригожин общается с мужчиной, восстанавливающимся после ранения с помощью экзоскелета, что снижает нагрузку на ноги и нижний отдел позвоночника.

Радио Свобода обнаружило, что кадры встречи Пригожина с этим наемником сняты в бывшей клинике "СОГАЗ" на улице Малая Конюшенная. Раньше клиника называлась "СОГАЗ Медицина", но провела ребрендинг. Фотография комнаты, где Пригожин запечатлен на видео, размещена на первом месте в фотогалерее на сайте "Клиники реабилитации ММЦ".

О том, что "Вагнеровцы", воевавшие в Сирии и Украине, лечатся в клинике "СОГАЗ Медицина" в Санкт-Петербурге, Радио Свобода рассказывало в своем расследовании в ноябре 2021 года. Тогда редакции удалось выяснить, что клиника также обслуживала ближайших друзей российского президента, руководителей Федеральной службы охраны, представителя Совета федерации Валентину Матвиенко и других представителей российской властной верхушки.

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Ребрендинг клиники был связан с санкциями против АО "СОГАЗ", введенными Евросоюзом 28 февраля, вскоре после начала российского вторжения в Украину. В августе 2022 года новыми владельцами сети клиник стали менеджеры АО "Номеко", компании-партнера страховой группы "СОГАЗ". Руководителем клиники остался Владислав Баранов: в сентябре участников ООО "Мой медицинский центр" избрали его председателем Совета директоров.

Через Владислава Баранова и "Номеко" клиника связана с дочерью Владимира Путина Марией Воронцовой: Баранов является совладельцем "Номеко", а єта компания стоит за строительством "Высокотехнологичного многофункционального медицинского комплекса" в Ленинградской области. Акционером "Номеко", согласно официальным документам, также является Мария Владимировна Воронцова. С "Согазом" связан и племянник Владимира Путина Михаил Шеломов.

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