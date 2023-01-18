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Новости Война
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Раненых в Украине "вагнеровцев" лечат в клинике, связанной с дочерью Путина

марія,донька,путіна,воронцова

Наемники так называемой "частной военной компании Вагнера", раненые на войне против Украины, лечатся в клинике "Мой медицинский центр" в Санкт-Петербурге. Она связана с другом президента России миллиардером Юрием Ковальчуком и дочерью Путина Марией Воронцовой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

18 января в телеграмм-канале "Кепка Пригожина" было опубликовано видео, в котором показано, как основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин "посещает бойцов с тяжелыми ранениями, проходящими реабилитацию в одной из клиник Петербурга". На видеокадрах показано, как Пригожин общается с мужчиной, восстанавливающимся после ранения с помощью экзоскелета, что снижает нагрузку на ноги и нижний отдел позвоночника.

Радио Свобода обнаружило, что кадры встречи Пригожина с этим наемником сняты в бывшей клинике "СОГАЗ" на улице Малая Конюшенная. Раньше клиника называлась "СОГАЗ Медицина", но провела ребрендинг. Фотография комнаты, где Пригожин запечатлен на видео, размещена на первом месте в фотогалерее на сайте "Клиники реабилитации ММЦ".

О том, что "Вагнеровцы", воевавшие в Сирии и Украине, лечатся в клинике "СОГАЗ Медицина" в Санкт-Петербурге, Радио Свобода рассказывало в своем расследовании в ноябре 2021 года. Тогда редакции удалось выяснить, что клиника также обслуживала ближайших друзей российского президента, руководителей Федеральной службы охраны, представителя Совета федерации Валентину Матвиенко и других представителей российской властной верхушки.

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Ребрендинг клиники был связан с санкциями против АО "СОГАЗ", введенными Евросоюзом 28 февраля, вскоре после начала российского вторжения в Украину. В августе 2022 года новыми владельцами сети клиник стали менеджеры АО "Номеко", компании-партнера страховой группы "СОГАЗ". Руководителем клиники остался Владислав Баранов: в сентябре участников ООО "Мой медицинский центр" избрали его председателем Совета директоров.

Через Владислава Баранова и "Номеко" клиника связана с дочерью Владимира Путина Марией Воронцовой: Баранов является совладельцем "Номеко", а єта компания стоит за строительством "Высокотехнологичного многофункционального медицинского комплекса" в Ленинградской области. Акционером "Номеко", согласно официальным документам, также является Мария Владимировна Воронцова. С "Согазом" связан и племянник Владимира Путина Михаил Шеломов.

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Автор: 

путин владимир (31225) ЧВК Вагнер (1332) Пригожин Евгений (399)


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Топ комментарии
+6
шваброй недавно..
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18.01.2023 21:38
+5
На фото ху.лица. Сломать бы ей шею на глазах папки.
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18.01.2023 21:38
+3
Це дрочка пуціна??? Коли її останній раз їпали???
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18.01.2023 21:34
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Це дрочка пуціна??? Коли її останній раз їпали???
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18.01.2023 21:34 Ответить
шваброй недавно..
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18.01.2023 21:38 Ответить
С каких это пор у ***** есть дети? Это МИФ ! ***** с детских лет опущенный петушара! Это ******** его соседа!
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18.01.2023 22:02 Ответить
На фото ху.лица. Сломать бы ей шею на глазах папки.
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18.01.2023 21:38 Ответить
Було б у мене таке іпло - я б застрелився...
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18.01.2023 21:44 Ответить
жопа пацієнтам
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18.01.2023 21:59 Ответить
В Норвегии вроде тоже лечат ...
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18.01.2023 22:07 Ответить
Колись свого папіка буде сама на каталці везти в патологоанатомічне відділення...
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18.01.2023 22:14 Ответить
І що?
Яка цінність цієї інформації для українського читача?
А, редакція?
Скоро дійдемо до новин рівня "кіркоров одружився з моісєєвим"?
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18.01.2023 22:18 Ответить
хороша була б новына..
учитывая,шо боря моисеев двинул кони...
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18.01.2023 23:08 Ответить
Всіх н е переліують піддров, буде тобі враже такяк вільма скаже
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18.01.2023 22:18 Ответить
Надо бы туда позвонить, когда в ****** поморознее, да шепнуть, что ваша ветклиника немножко заминирована. Подышать свежим воздухом, да костыли размять этим уродцам будет полезно.
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18.01.2023 22:41 Ответить
Или заминировать и не позвонить.
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18.01.2023 23:37 Ответить
Конечно, это было бы намного лучше, но там наверно охраны больше, чем больных.
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18.01.2023 23:46 Ответить
медицинские опыты проводят ....
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19.01.2023 01:05 Ответить
Хоч-би один тут задався питанням: "А скільки їх там лікується і яка саме категорія "вагнерівців"? Особливо в порівнянні з тією кількістю, що вже лежать під Бахмутом і звірів годують? Сумніваюся, що в тій клініці колишні "зеки" здоров"я поправляють - для них і ФАП у якомусь селі на Луганщині - "за щастя"!
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19.01.2023 04:42 Ответить
 
 