Фиксируем на Донбассе увеличение количества обстрелов и попыток наступательных действий оккупантов, - Зеленский

Вооруженные Силы Украины фиксируют увеличение количества обстрелов и попыток наступательных действий со стороны российских оккупантов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Как и всегда, весь день сегодня на связи с нашими военными. Ситуация на фронте остается сложной. Эпицентр наиболее жестоких боев – на Донбассе. Постепенно фиксируем увеличение количества обстрелов и попыток наступательных действий оккупантов", - сказал Зеленский.

Он выразил благодарность бойцам 68-й отдельной егерской бригады и 36-й отдельной бригады морской пехоты за эффективное поражение врага и необходимую стойкость именно на Донбассе, а также подразделениям ГУР МО за действия, которые уменьшают шансы оккупантов.

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