Фиксируем на Донбассе увеличение количества обстрелов и попыток наступательных действий оккупантов, - Зеленский
Вооруженные Силы Украины фиксируют увеличение количества обстрелов и попыток наступательных действий со стороны российских оккупантов.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Как и всегда, весь день сегодня на связи с нашими военными. Ситуация на фронте остается сложной. Эпицентр наиболее жестоких боев – на Донбассе. Постепенно фиксируем увеличение количества обстрелов и попыток наступательных действий оккупантов", - сказал Зеленский.
Он выразил благодарность бойцам 68-й отдельной егерской бригады и 36-й отдельной бригады морской пехоты за эффективное поражение врага и необходимую стойкость именно на Донбассе, а также подразделениям ГУР МО за действия, которые уменьшают шансы оккупантов.
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Цинічне брехливе ніщо!
Може я б і міг би сприймати ці "гундосики", якби воно вибачилося за "термос", "синьйора-голодомора", "********* палички", "актрису німецьких фільмів для дорослих" та багато чого іншого, але... Це ніщо спромоглося вибачитись лише перед кадировим.
Ей, "смєтуни"! Вже наржалися чи ще заходить? Коли змітать будете?
Як же вам, "подоляківцям", важко!
А куди сотні ваших тролів зникли?
Невже так раптом зникло бажання критикувати порохоботів ?
Але не при владі, яка почала руйнувати економіку ще до ковіду, а всі свої "*****@лі" списує то на пандемію, то на війну.
Жо речі, ви в курсі, зо діючий Кабінет Міністрів не має затвердженої програми? І це вже більше 2 років! Хоча, за діючим законодавством, мав бути розпущений ще в рік свого створення
П.с. так, був краще ! І у всьому!