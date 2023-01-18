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Новости Война
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Фиксируем на Донбассе увеличение количества обстрелов и попыток наступательных действий оккупантов, - Зеленский

зеленський

Вооруженные Силы Украины фиксируют увеличение количества обстрелов и попыток наступательных действий со стороны российских оккупантов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Как и всегда, весь день сегодня на связи с нашими военными. Ситуация на фронте остается сложной. Эпицентр наиболее жестоких боев – на Донбассе. Постепенно фиксируем увеличение количества обстрелов и попыток наступательных действий оккупантов", - сказал Зеленский.

Он выразил благодарность бойцам 68-й отдельной егерской бригады и 36-й отдельной бригады морской пехоты за эффективное поражение врага и необходимую стойкость именно на Донбассе, а также подразделениям ГУР МО за действия, которые уменьшают шансы оккупантов.

Читайте также: Мобилизация мира должна опередить очередную мобилизацию нашего общего врага, - Зеленский в Давосе. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20268) Донбасс (26955) 36 отдельная бригада морской пехоты (205) 68 отдельная егерская бригада (79)


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Топ комментарии
+13
А що, "просто пєрєстать стрєлять" не працює? То може відведення військ допоможе? А, знаю! Побудуй нову дорогу від Бахмуту чи Соледару до столиці! Точно допоможе!

Цинічне брехливе ніщо!
Може я б і міг би сприймати ці "гундосики", якби воно вибачилося за "термос", "синьйора-голодомора", "********* палички", "актрису німецьких фільмів для дорослих" та багато чого іншого, але... Це ніщо спромоглося вибачитись лише перед кадировим.

Ей, "смєтуни"! Вже наржалися чи ще заходить? Коли змітать будете?
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18.01.2023 22:45
+6
Згадай зелену тролеферму 19 року і не кажи що мало.
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18.01.2023 23:03
+5
Статистхуєв
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18.01.2023 22:57
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А що, "просто пєрєстать стрєлять" не працює? То може відведення військ допоможе? А, знаю! Побудуй нову дорогу від Бахмуту чи Соледару до столиці! Точно допоможе!

Цинічне брехливе ніщо!
Може я б і міг би сприймати ці "гундосики", якби воно вибачилося за "термос", "синьйора-голодомора", "********* палички", "актрису німецьких фільмів для дорослих" та багато чого іншого, але... Це ніщо спромоглося вибачитись лише перед кадировим.

Ей, "смєтуни"! Вже наржалися чи ще заходить? Коли змітать будете?
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18.01.2023 22:45 Ответить
Замести давно вже треба соєву тролеферму , як ворожих посіпак !
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18.01.2023 22:52 Ответить
Згадай зелену тролеферму 19 року і не кажи що мало.
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18.01.2023 23:03 Ответить
Дивина дивна: всі, хто при здоровому глузді та має пам'ять причисляються до "порохоботів", а ті, хто (не доведи Боже!) ще й має критичне мислення, не дивиться "єдиний анал" та здатен аналізувати не слова, а дії - то взагалі "ворог держави"!

Як же вам, "подоляківцям", важко!
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18.01.2023 23:17 Ответить
Ба, какіє люді!
А куди сотні ваших тролів зникли?
Невже так раптом зникло бажання критикувати порохоботів ?
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19.01.2023 07:32 Ответить
Після відновлення територіальної цілістності держави, коли надходження від економіки будуть перекривати хоча б 80% бюджету - цілком можливо.
Але не при владі, яка почала руйнувати економіку ще до ковіду, а всі свої "*****@лі" списує то на пандемію, то на війну.
Жо речі, ви в курсі, зо діючий Кабінет Міністрів не має затвердженої програми? І це вже більше 2 років! Хоча, за діючим законодавством, мав бути розпущений ще в рік свого створення
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19.01.2023 00:00 Ответить
Тобі з італії видніше?
П.с. так, був краще ! І у всьому!
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19.01.2023 05:18 Ответить
Статистхуєв
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18.01.2023 22:57 Ответить
Закидай їх шашликами.
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18.01.2023 23:08 Ответить
мОлодец какой, а ! фиксируй...фиксируй...Ты ж у нас счетовод....
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18.01.2023 23:18 Ответить
Він штучно відволікає увагу від Беларусії.
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19.01.2023 07:33 Ответить
Кожен день влада те і робить що фіксує і фіксує Сподіваюся що українці також фіксують бо як ні то буде ще гірше
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19.01.2023 08:58 Ответить
Молодец!
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03.02.2023 01:56 Ответить
 
 