Остин будет давить на нового главу Минобороны Германии Писториуса относительно Leopard для Украины, - Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин встретится с новым министром обороны Германии Борисом Писториусом и будет убеждать его в передаче танков Leopard 2 Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

"На встрече Остин будет давить на Писториуса, чтобы он разрешил передать Украине танки Leopard немецкого производства", – отмечает издание.

Танки Leopard 2 находятся в распоряжении нескольких стран НАТО и могут быть быстро доставлены в Украину.

Напомним, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя передачу танков Leopard Украине, заявил, что Германия никогда не будет что-либо делать сама.

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