РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8123 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине Война
2 405 7

Остин будет давить на нового главу Минобороны Германии Писториуса относительно Leopard для Украины, - Reuters

остін,ллойд

Глава Пентагона Ллойд Остин встретится с новым министром обороны Германии Борисом Писториусом и будет убеждать его в передаче танков Leopard 2 Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

"На встрече Остин будет давить на Писториуса, чтобы он разрешил передать Украине танки Leopard немецкого производства", – отмечает издание.

Танки Leopard 2 находятся в распоряжении нескольких стран НАТО и могут быть быстро доставлены в Украину.

Напомним, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя передачу танков Leopard Украине, заявил, что Германия никогда не будет что-либо делать сама.

Читайте также: Моравецкий о передаче Leopard-2 Украине: Мы либо быстро получим согласие Германии, либо начнем действовать сами

Автор: 

Германия (6950) США (26611) танк (2253) Остин Ллойд (420) Писториус Борис (206)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Такие статьи играют на руку кремлядской пропаганде. Что США на кого-то там "давит". Это может ударять по национальной гордости стран, на которые якобы кто-то там "давит".
Журнашлюхи на Западе так пишут или ради громкого заголовка, или они простимулированы ху йлом. Можно по-человечески написать "США будет убеждать Германию", а не "давить".
показать весь комментарий
19.01.2023 10:55 Ответить
Німеччині на чолі з Шодьцом важко вже втратити «національну гордість». Фактично перша екоміка ЄС не здатна, на зараз, бути лідером союзу
показать весь комментарий
19.01.2023 11:01 Ответить
Вибачте,але це тільки тлумач, бо там іде не про тиск а про інше
показать весь комментарий
19.01.2023 11:02 Ответить
Там нема слова *тиснутиме*
https://www.reuters.com/world/europe/berlin-sets-condition-us-exports-german-tanks-ukraine-source-2023-01-18/
показать весь комментарий
19.01.2023 11:33 Ответить
Молотов тоже давил на Гитлера 25 ноября 1940 года...
Проливы Босфор и Дарданеллы нам...
На Балканах Югославия Греция и острова нам...в Северном море наши базы..,румынская нефть нам.. .и прочие прибамбасы тоже нам...
Переговоры Молотова и Гитлера..закончились планом Барбаросса 29 ноября 1940 года...
Молотов вернулся на Мацковию с Дулей от Гитлера...👹👺🦍😛а ещё союзничек назывался...😁
показать весь комментарий
19.01.2023 11:28 Ответить
Цей Пісторіус ледве встиг стати міністром оборони, а його вже пісторять з усіх боків, і поляки, і американці 😂
показать весь комментарий
19.01.2023 12:13 Ответить
на ливерную колбасу дави, причем тут писториус
показать весь комментарий
19.01.2023 12:25 Ответить
 
 