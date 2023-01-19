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Остин будет давить на нового главу Минобороны Германии Писториуса относительно Leopard для Украины, - Reuters
Глава Пентагона Ллойд Остин встретится с новым министром обороны Германии Борисом Писториусом и будет убеждать его в передаче танков Leopard 2 Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
"На встрече Остин будет давить на Писториуса, чтобы он разрешил передать Украине танки Leopard немецкого производства", – отмечает издание.
Танки Leopard 2 находятся в распоряжении нескольких стран НАТО и могут быть быстро доставлены в Украину.
Напомним, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя передачу танков Leopard Украине, заявил, что Германия никогда не будет что-либо делать сама.
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Журнашлюхи на Западе так пишут или ради громкого заголовка, или они простимулированы ху йлом. Можно по-человечески написать "США будет убеждать Германию", а не "давить".
https://www.reuters.com/world/europe/berlin-sets-condition-us-exports-german-tanks-ukraine-source-2023-01-18/
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На Балканах Югославия Греция и острова нам...в Северном море наши базы..,румынская нефть нам.. .и прочие прибамбасы тоже нам...
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