2 405 7
Остін тиснутиме на нового очільника Міноборони Німеччини Пісторіуса щодо Leopard для України, - Reuters
Глава Пентагону Ллойд Остін зустрінеться із новим міністром оборони Німечччини Борисом Пісторіусом та переконуватиме його у передачі танків Leopard 2 Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.
"На зустрічі Остін тиснутиме на Пісторіуса, щоб він дозволив передати Україні танки Leopard німецького виробництва", - зазначає видання.
Танки Leopard 2 є у розпорядженні кількохкраїн НАТО і можуть бути швидко доставлені до України.
Нагадаємо, раніше канцлер ФРН Олаф Шольц, коментуючи передачу танків Leopard Україні, заявив, що Німеччина ніколи не робитиме щось сама.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Журнашлюхи на Западе так пишут или ради громкого заголовка, или они простимулированы ху йлом. Можно по-человечески написать "США будет убеждать Германию", а не "давить".
https://www.reuters.com/world/europe/berlin-sets-condition-us-exports-german-tanks-ukraine-source-2023-01-18/
Проливы Босфор и Дарданеллы нам...
На Балканах Югославия Греция и острова нам...в Северном море наши базы..,румынская нефть нам.. .и прочие прибамбасы тоже нам...
Переговоры Молотова и Гитлера..закончились планом Барбаросса 29 ноября 1940 года...
Молотов вернулся на Мацковию с Дулей от Гитлера...👹👺🦍😛а ещё союзничек назывался...😁