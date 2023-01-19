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Остін тиснутиме на нового очільника Міноборони Німеччини Пісторіуса щодо Leopard для України, - Reuters

остін,ллойд

Глава Пентагону Ллойд Остін зустрінеться із новим міністром оборони Німечччини Борисом Пісторіусом та переконуватиме його у передачі танків Leopard 2 Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

"На зустрічі Остін тиснутиме на Пісторіуса, щоб він дозволив передати Україні танки Leopard німецького виробництва", - зазначає видання.

Танки Leopard 2 є у розпорядженні кількохкраїн НАТО і можуть бути швидко доставлені до України.

Нагадаємо, раніше канцлер ФРН Олаф Шольц, коментуючи передачу танків Leopard Україні, заявив, що Німеччина ніколи не робитиме щось сама.

Також читайте: Моравецький про передачу Leopard-2 Україні: Ми або швидко отримаємо згоду Німеччини, або почнемо діяти самі

Автор: 

Німеччина (7349) США (22769) танк (2064) Остін Ллойд (521) Пісторіус Борис (254)


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Такие статьи играют на руку кремлядской пропаганде. Что США на кого-то там "давит". Это может ударять по национальной гордости стран, на которые якобы кто-то там "давит".
Журнашлюхи на Западе так пишут или ради громкого заголовка, или они простимулированы ху йлом. Можно по-человечески написать "США будет убеждать Германию", а не "давить".
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19.01.2023 10:55 Відповісти
Німеччині на чолі з Шодьцом важко вже втратити «національну гордість». Фактично перша екоміка ЄС не здатна, на зараз, бути лідером союзу
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19.01.2023 11:01 Відповісти
Вибачте,але це тільки тлумач, бо там іде не про тиск а про інше
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19.01.2023 11:02 Відповісти
Там нема слова *тиснутиме*
https://www.reuters.com/world/europe/berlin-sets-condition-us-exports-german-tanks-ukraine-source-2023-01-18/
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19.01.2023 11:33 Відповісти
Молотов тоже давил на Гитлера 25 ноября 1940 года...
Проливы Босфор и Дарданеллы нам...
На Балканах Югославия Греция и острова нам...в Северном море наши базы..,румынская нефть нам.. .и прочие прибамбасы тоже нам...
Переговоры Молотова и Гитлера..закончились планом Барбаросса 29 ноября 1940 года...
Молотов вернулся на Мацковию с Дулей от Гитлера...👹👺🦍😛а ещё союзничек назывался...😁
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19.01.2023 11:28 Відповісти
Цей Пісторіус ледве встиг стати міністром оборони, а його вже пісторять з усіх боків, і поляки, і американці 😂
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19.01.2023 12:13 Відповісти
на ливерную колбасу дави, причем тут писториус
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19.01.2023 12:25 Відповісти
 
 