Остін тиснутиме на нового очільника Міноборони Німеччини Пісторіуса щодо Leopard для України, - Reuters

Глава Пентагону Ллойд Остін зустрінеться із новим міністром оборони Німечччини Борисом Пісторіусом та переконуватиме його у передачі танків Leopard 2 Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

"На зустрічі Остін тиснутиме на Пісторіуса, щоб він дозволив передати Україні танки Leopard німецького виробництва", - зазначає видання.

Танки Leopard 2 є у розпорядженні кількохкраїн НАТО і можуть бути швидко доставлені до України.

Нагадаємо, раніше канцлер ФРН Олаф Шольц, коментуючи передачу танків Leopard Україні, заявив, що Німеччина ніколи не робитиме щось сама.

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