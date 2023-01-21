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Новости Борьба с коррупцией
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Готовятся документы для увольнения Лозинского, - Мининфраструктуры о задержании чиновника

василь,лозинський

Министерство инфраструктуры в ответ на задержание и.о. министра развития громад и территорий Украины Василия Лозинского заявило, что готовит увольнение чиновника.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке министерства инфраструктуры.

В сообщении отмечается: "Сегодня стало известно о задержании Василия Лозинского и.о. Министра развития громад и территорий Украины из-за хищения бюджетных средств.

По информации СМИ, НАБУ провело обыски и задержало замминистра. Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины оказывает полное содействие следствию.

Василий Лозинский будет уволен с занимаемой должности. Соответствующее распоряжение о подготовке необходимых документов уже предоставлено вице-премьер-министром по восстановлению Украины Александром Кубраковым".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, и.о. министра развития громад и территорий Украины Василия Лозинского задержало НАБУ при получении взятки в размере 400 тыс. долларов.

Также читайте: Бутусов о задержании на взятке и.о. министра Лозинского: Такое позорное и циничное преступление должно привести к отставке правительства

взятка (6151) Мининфраструктуры (941) Лозинский Василий (16)


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Топ комментарии
+25
Какое страшное наказание во время войны,да зебилы?
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21.01.2023 20:41
+25
І фсьо ...????????!!!!!!!!!!!!!!!!
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21.01.2023 20:41
+21
З вихідною допомогою ?
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21.01.2023 20:42
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Какое страшное наказание во время войны,да зебилы?
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21.01.2023 20:41 Ответить
Агентура і казнокради... Казнокради і агентура
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21.01.2023 20:46 Ответить
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21.01.2023 21:27 Ответить
Доволi часто казнокради = агентура, бо казнокрадiв дуже легко завербувати.
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21.01.2023 21:31 Ответить
Це просто неможливо собі даже представити нормальній людині! Під час війни, коли країна просить весь світ про допомогу, коли громадяни України віддають останню копійку армії … ці тварі крадуть! І нічого їм за це не буде! А де наші прокурори, в яких захмарні зарплати та пенсії? Чому ніхто не бачить цього ?
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22.01.2023 00:19 Ответить
І фсьо ...????????!!!!!!!!!!!!!!!!
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21.01.2023 20:41 Ответить
Ще погрозять пальчиком, у відповідь побачать теж пальчик - середній.
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21.01.2023 20:52 Ответить
А мо ще онлайн покерує із камери поки випустять.
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22.01.2023 04:07 Ответить
З вихідною допомогою ?
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21.01.2023 20:42 Ответить
Аякже! Адже вироку нема. І мабуть не буде. Тому мінімум 400 тисяч отримає. Але гривень. А потім пенсію тисяч 40...
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21.01.2023 20:48 Ответить
а у зеленомордих виродків війни немає- в них як завжди повістка денна-побільше вкрасти!
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21.01.2023 20:43 Ответить
Кубракова теж за ним гнати потрібно "в шию"
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21.01.2023 20:43 Ответить
должны уже готовиться документы о захоронении а не увольнения
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21.01.2023 20:45 Ответить
виписав собі 400 тис баксів.бо його "зе слуги" повідомили.що звільнять за це.а не посадять
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21.01.2023 20:45 Ответить
А документи на звільнення Зеленського ще не готуються ? В Україні розкрадається кожна копійка в держ.казні.
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21.01.2023 20:46 Ответить
пошлють по етапу в заслання! послом в ..... болгарію!!
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21.01.2023 20:47 Ответить
Що може бути гірше рашистів? Свої гниди
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21.01.2023 20:49 Ответить
если быстро уволить, желательно задним числом, то зашквар правительства не считается.
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21.01.2023 20:49 Ответить
Что значит уволить?Превратить этот зашквар в достижение и наградить поездкой в санаторий на оздоровление.Сами посудите-если в.о. министра развития общин и территорий Украины получает такие взятки,значит общины и территории развиваются хорошо и министра надо поощрить.
На половину взятки организовать корпоратив для правительства в Трускавце,где Безуглая станцует приватный танец краба для министра.
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21.01.2023 21:05 Ответить
как вариант - можно отправить в Марбелью. Замгенпрокурора Симоненко только вернулся из тамошнего санатория. Рассказывает - всё было душевно, по домашнему.
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21.01.2023 21:23 Ответить
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21.01.2023 22:32 Ответить
Да оно то поняно,что в Испании вода теплее и сангрия вкуснее,но Трускавецкие курсы зедепутатов-альма матер нашей власти.Нельзя так резко,с мясом, рвать пуповину.Так что пусть пока поедет в Трускавец,попьет "Нафтуси",глядя на эротические танцы Безуглой.
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21.01.2023 22:51 Ответить
Звільнення само собою - а тюрма .
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21.01.2023 20:50 Ответить
вовремя не занес, или жаба задушила..... к таким режим гидранта беспощаден......
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21.01.2023 20:54 Ответить
а модно было бы и к стенке
особо крупный размер
военное положение
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21.01.2023 20:55 Ответить
"... только лично вот андрею бориссычу велел передать, что он за всю компанию хомут волоч не желает. ему одному в болгарию послом ехать скучно. если не захотят его верные друзья отбить, то он с чистой душой всю андрухину шайку......
- во волк!......"
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21.01.2023 20:59 Ответить
А шо з міністром оборони та його кураторами з ОП? Вже занесли?
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21.01.2023 21:01 Ответить
что то не то с этими лозинскими...то один,то второй...рок какой то...
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21.01.2023 21:04 Ответить
довго готувати будете зелені запроданці???
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21.01.2023 21:14 Ответить
Риба гниє з голови! Єрмак не брав хабарів за призначення, терехов не возив торби з грошима та не хотів розчинитись в лісі, голови ОВА не гендлювали гуманітаркою та не віддавали підряди на дороги своїм коханкам і т.д... Не лише в лозинському справа.
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21.01.2023 21:15 Ответить
Круговая порука.. ни при какой власти не садили.. может пристрелить получится
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21.01.2023 21:17 Ответить
а який же це за такий безіменний автор підписав замість в.о міністра, який зараз дає покази слідаку?
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21.01.2023 21:18 Ответить
Логіка проривається? Це тішить. Бо у всіх тільки зрада. А Монастирського ніхто до Лозинського не прив'язує? А дарма...
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21.01.2023 22:44 Ответить
не плутай, адвокатишко ти хабарне...
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22.01.2023 03:11 Ответить
ТРЕБА ЙОГО НАПРАВИТИ НА ЛІКУВАННЯ В АВСТРІЮ ЧИ НІЦЦУ ВІД СТРЕСУ 😁
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21.01.2023 21:19 Ответить
НЕГАЙНО.
БО МАБУТЬ ВТОМИВСЯ, ЯК АРЕСТОВИЧ.
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22.01.2023 04:34 Ответить
Звільнення через повішення ?
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21.01.2023 21:26 Ответить
Це вже якась зелена банда в парламенті кабміні і ОПі.. Догнали і перегнали Януковича.
Викидати їх потрібно швидко нахер бо ми так все просеремо.
Не буде ні зброї ні допомоги. Це питання вже національної безпеки.
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21.01.2023 21:32 Ответить
А не цікаво, що цей "шнурок"- підлеглий Верещучки?
В чиїх інтересах це падло "промишляло" для СБУ не думає з'ясувати?
А проКУРВАтура?
А контора МВС?
Взагалі, мабуть "мудрому нарІду" POHUY на владу, якщо йому так сруть на голову та сцють у вічі...
Затуркані вівці Зє-банатської влади.
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21.01.2023 21:45 Ответить
Як він може бути її підлеглим? Когнітивний дисонанс?
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21.01.2023 22:34 Ответить
Шикардос!
А я ж то думаю, чому сусідам на вулиці, яким у хати прилітали "гради", досі баблоси на відновлення житла не дали.
А ось баблоси!
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21.01.2023 21:46 Ответить
Клоуны
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21.01.2023 21:48 Ответить
Скільки за 3.5 роки такого лайна, як оця привладна істота, розкрадали Держбюджет, ДОЗ, гроші з держпрограм, держмайно, землю, медичні маски….
Жоден з міністрів та замів або держсекретарів та їх заступників не відповів за вчинення подібних дійабо скоїв прикре самогубство!!!
Бо так виписано у Законі України «Про кабмін…»….
Одного Іващенка В. посадили…
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21.01.2023 22:14 Ответить
Суда ще не було - яке звільнення? Він потім через суд повернеться.
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21.01.2023 23:08 Ответить
Як я і думав,покарання вжахнуло всю Україну!
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21.01.2023 23:11 Ответить
Хтось думав,що ті,хто прийшли до влади красти і брати хабарі,перестануть це робити під час війни? Ось вам приклад.І це на вищому рівні.А що там на нижніх поверхах,можна лише уявити.
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21.01.2023 23:23 Ответить
НАБУ народ Украины с вами. Только вы реально боритесь с корупцией. А не болтуны с Рады
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22.01.2023 02:26 Ответить
https://t.me/berezoview/21918 в соцмережах пишуть, що цей хабар - за держбюджетну проплату "своїй" фірмі ₴1'800'000'000 за генератори .
Треба буде якось попросити Пороха, щоб він засвітив накладні, з ціною, за яку він закупає генератори.
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22.01.2023 02:41 Ответить
Це злочин у военний час! Не звільнити, а судити за корупцію! Строк та конфіскація повінни бути!
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22.01.2023 03:31 Ответить
ШЛЯХ МОЖНОВЛАДЦЯ:
ГОТУЮТЬСЯ ДОКУМЕНТИ...
А ПОТІМ СЛІДСТВО...
А ПОТІМ ЗАБУТТЯ...
А ПОТІМ БЕЗБІДНЕ ІСНУВАННЯ
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22.01.2023 04:33 Ответить
після "готуються документи" слід вписати "втеча" а решта по списку...
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22.01.2023 05:33 Ответить
И ОТРУБИТЕ ЕМУ ЧЛЕН ЧТОБ НЕ ПРОИЗВОДИЛ СЕБЕ ПОДОБНЫХ
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22.01.2023 06:06 Ответить
я надіюсь він в камері
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22.01.2023 08:01 Ответить
 
 