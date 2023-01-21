Готовятся документы для увольнения Лозинского, - Мининфраструктуры о задержании чиновника

Министерство инфраструктуры в ответ на задержание и.о. министра развития громад и территорий Украины Василия Лозинского заявило, что готовит увольнение чиновника.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке министерства инфраструктуры.

В сообщении отмечается: "Сегодня стало известно о задержании Василия Лозинского и.о. Министра развития громад и территорий Украины из-за хищения бюджетных средств.

По информации СМИ, НАБУ провело обыски и задержало замминистра. Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины оказывает полное содействие следствию.

Василий Лозинский будет уволен с занимаемой должности. Соответствующее распоряжение о подготовке необходимых документов уже предоставлено вице-премьер-министром по восстановлению Украины Александром Кубраковым".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, и.о. министра развития громад и территорий Украины Василия Лозинского задержало НАБУ при получении взятки в размере 400 тыс. долларов.

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