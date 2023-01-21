Готовятся документы для увольнения Лозинского, - Мининфраструктуры о задержании чиновника
Министерство инфраструктуры в ответ на задержание и.о. министра развития громад и территорий Украины Василия Лозинского заявило, что готовит увольнение чиновника.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке министерства инфраструктуры.
В сообщении отмечается: "Сегодня стало известно о задержании Василия Лозинского и.о. Министра развития громад и территорий Украины из-за хищения бюджетных средств.
По информации СМИ, НАБУ провело обыски и задержало замминистра. Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины оказывает полное содействие следствию.
Василий Лозинский будет уволен с занимаемой должности. Соответствующее распоряжение о подготовке необходимых документов уже предоставлено вице-премьер-министром по восстановлению Украины Александром Кубраковым".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, и.о. министра развития громад и территорий Украины Василия Лозинского задержало НАБУ при получении взятки в размере 400 тыс. долларов.
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На половину взятки организовать корпоратив для правительства в Трускавце,где Безуглая станцует приватный танец краба для министра.
особо крупный размер
военное положение
- во волк!......"
БО МАБУТЬ ВТОМИВСЯ, ЯК АРЕСТОВИЧ.
Викидати їх потрібно швидко нахер бо ми так все просеремо.
Не буде ні зброї ні допомоги. Це питання вже національної безпеки.
В чиїх інтересах це падло "промишляло" для СБУ не думає з'ясувати?
А проКУРВАтура?
А контора МВС?
Взагалі, мабуть "мудрому нарІду" POHUY на владу, якщо йому так сруть на голову та сцють у вічі...
Затуркані вівці Зє-банатської влади.
А я ж то думаю, чому сусідам на вулиці, яким у хати прилітали "гради", досі баблоси на відновлення житла не дали.
А ось баблоси!
Жоден з міністрів та замів або держсекретарів та їх заступників не відповів за вчинення подібних дійабо скоїв прикре самогубство!!!
Бо так виписано у Законі України «Про кабмін…»….
Одного Іващенка В. посадили…
Треба буде якось попросити Пороха, щоб він засвітив накладні, з ціною, за яку він закупає генератори.
ГОТУЮТЬСЯ ДОКУМЕНТИ...
А ПОТІМ СЛІДСТВО...
А ПОТІМ ЗАБУТТЯ...
А ПОТІМ БЕЗБІДНЕ ІСНУВАННЯ