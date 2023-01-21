Готуються документи для звільнення Лозинського, - Мінінфраструктури про затримання посадовця

Міністерство інфраструктури у відповідь на затримання в.о. міністра розвитку громад та територій України Василя Лозинського, заявило що готує звільнення урядовця.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці міністерства інфраструктури.

У повідомленні зазначається: "Сьогодні стало відомо про затримання Василя Лозинського в.о. Міністра розвитку громад та територій України через розкрадання бюджетних коштів.

За інформацією ЗМІ, НАБУ провело обшуки та затримало заступника міністра. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України надає повне сприяння слідству.

Василь Лозинский буде звільнений із займаної посади. Відповідне розпорядження щодо підготовки необхідних документів вже надано віцепремʼєр-міністром з відновлення України Олександром Кубраковим".

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, в.о. міністра розвитку громад та територій України Василя Лозинського затримало НАБУ під час одержання хабаря у розмірі 400 тис. доларів.

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