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Новини Боротьба з корупцією
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Готуються документи для звільнення Лозинського, - Мінінфраструктури про затримання посадовця

василь,лозинський

Міністерство інфраструктури у відповідь на затримання в.о. міністра розвитку громад та територій України Василя Лозинського, заявило що готує звільнення урядовця.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці міністерства інфраструктури. 

У повідомленні зазначається: "Сьогодні стало відомо про затримання Василя Лозинського в.о. Міністра розвитку громад та територій України через розкрадання бюджетних коштів.

За інформацією ЗМІ,  НАБУ провело обшуки та затримало заступника міністра. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України надає повне сприяння слідству.

Василь Лозинский буде звільнений із займаної посади. Відповідне розпорядження щодо підготовки необхідних документів вже надано віцепремʼєр-міністром з відновлення України Олександром Кубраковим".

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, в.о. міністра розвитку громад та територій України Василя Лозинського затримало НАБУ під час одержання хабаря у розмірі 400 тис. доларів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов про затримання на хабарі в.о. міністра Лозинського: Такий ганебний та цинічний злочин має призвести до відставки уряду

Автор: 

хабар (4692) Мінінфраструктури (2060) Лозинський Василь (28)


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Топ коментарі
+25
Какое страшное наказание во время войны,да зебилы?
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21.01.2023 20:41
+25
І фсьо ...????????!!!!!!!!!!!!!!!!
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21.01.2023 20:41
+21
З вихідною допомогою ?
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21.01.2023 20:42
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Какое страшное наказание во время войны,да зебилы?
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21.01.2023 20:41 Відповісти
Агентура і казнокради... Казнокради і агентура
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21.01.2023 20:46 Відповісти
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21.01.2023 21:27 Відповісти
Доволi часто казнокради = агентура, бо казнокрадiв дуже легко завербувати.
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21.01.2023 21:31 Відповісти
Це просто неможливо собі даже представити нормальній людині! Під час війни, коли країна просить весь світ про допомогу, коли громадяни України віддають останню копійку армії … ці тварі крадуть! І нічого їм за це не буде! А де наші прокурори, в яких захмарні зарплати та пенсії? Чому ніхто не бачить цього ?
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22.01.2023 00:19 Відповісти
І фсьо ...????????!!!!!!!!!!!!!!!!
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21.01.2023 20:41 Відповісти
Ще погрозять пальчиком, у відповідь побачать теж пальчик - середній.
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21.01.2023 20:52 Відповісти
А мо ще онлайн покерує із камери поки випустять.
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22.01.2023 04:07 Відповісти
З вихідною допомогою ?
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21.01.2023 20:42 Відповісти
Аякже! Адже вироку нема. І мабуть не буде. Тому мінімум 400 тисяч отримає. Але гривень. А потім пенсію тисяч 40...
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21.01.2023 20:48 Відповісти
а у зеленомордих виродків війни немає- в них як завжди повістка денна-побільше вкрасти!
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21.01.2023 20:43 Відповісти
Кубракова теж за ним гнати потрібно "в шию"
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21.01.2023 20:43 Відповісти
должны уже готовиться документы о захоронении а не увольнения
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21.01.2023 20:45 Відповісти
виписав собі 400 тис баксів.бо його "зе слуги" повідомили.що звільнять за це.а не посадять
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21.01.2023 20:45 Відповісти
А документи на звільнення Зеленського ще не готуються ? В Україні розкрадається кожна копійка в держ.казні.
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21.01.2023 20:46 Відповісти
пошлють по етапу в заслання! послом в ..... болгарію!!
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21.01.2023 20:47 Відповісти
Що може бути гірше рашистів? Свої гниди
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21.01.2023 20:49 Відповісти
если быстро уволить, желательно задним числом, то зашквар правительства не считается.
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21.01.2023 20:49 Відповісти
Что значит уволить?Превратить этот зашквар в достижение и наградить поездкой в санаторий на оздоровление.Сами посудите-если в.о. министра развития общин и территорий Украины получает такие взятки,значит общины и территории развиваются хорошо и министра надо поощрить.
На половину взятки организовать корпоратив для правительства в Трускавце,где Безуглая станцует приватный танец краба для министра.
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21.01.2023 21:05 Відповісти
как вариант - можно отправить в Марбелью. Замгенпрокурора Симоненко только вернулся из тамошнего санатория. Рассказывает - всё было душевно, по домашнему.
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21.01.2023 21:23 Відповісти
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21.01.2023 22:32 Відповісти
Да оно то поняно,что в Испании вода теплее и сангрия вкуснее,но Трускавецкие курсы зедепутатов-альма матер нашей власти.Нельзя так резко,с мясом, рвать пуповину.Так что пусть пока поедет в Трускавец,попьет "Нафтуси",глядя на эротические танцы Безуглой.
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21.01.2023 22:51 Відповісти
Звільнення само собою - а тюрма .
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21.01.2023 20:50 Відповісти
вовремя не занес, или жаба задушила..... к таким режим гидранта беспощаден......
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21.01.2023 20:54 Відповісти
а модно было бы и к стенке
особо крупный размер
военное положение
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21.01.2023 20:55 Відповісти
"... только лично вот андрею бориссычу велел передать, что он за всю компанию хомут волоч не желает. ему одному в болгарию послом ехать скучно. если не захотят его верные друзья отбить, то он с чистой душой всю андрухину шайку......
- во волк!......"
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21.01.2023 20:59 Відповісти
А шо з міністром оборони та його кураторами з ОП? Вже занесли?
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21.01.2023 21:01 Відповісти
что то не то с этими лозинскими...то один,то второй...рок какой то...
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21.01.2023 21:04 Відповісти
довго готувати будете зелені запроданці???
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21.01.2023 21:14 Відповісти
Риба гниє з голови! Єрмак не брав хабарів за призначення, терехов не возив торби з грошима та не хотів розчинитись в лісі, голови ОВА не гендлювали гуманітаркою та не віддавали підряди на дороги своїм коханкам і т.д... Не лише в лозинському справа.
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21.01.2023 21:15 Відповісти
Круговая порука.. ни при какой власти не садили.. может пристрелить получится
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21.01.2023 21:17 Відповісти
а який же це за такий безіменний автор підписав замість в.о міністра, який зараз дає покази слідаку?
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21.01.2023 21:18 Відповісти
Логіка проривається? Це тішить. Бо у всіх тільки зрада. А Монастирського ніхто до Лозинського не прив'язує? А дарма...
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21.01.2023 22:44 Відповісти
не плутай, адвокатишко ти хабарне...
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22.01.2023 03:11 Відповісти
ТРЕБА ЙОГО НАПРАВИТИ НА ЛІКУВАННЯ В АВСТРІЮ ЧИ НІЦЦУ ВІД СТРЕСУ 😁
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21.01.2023 21:19 Відповісти
НЕГАЙНО.
БО МАБУТЬ ВТОМИВСЯ, ЯК АРЕСТОВИЧ.
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22.01.2023 04:34 Відповісти
Звільнення через повішення ?
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21.01.2023 21:26 Відповісти
Це вже якась зелена банда в парламенті кабміні і ОПі.. Догнали і перегнали Януковича.
Викидати їх потрібно швидко нахер бо ми так все просеремо.
Не буде ні зброї ні допомоги. Це питання вже національної безпеки.
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21.01.2023 21:32 Відповісти
А не цікаво, що цей "шнурок"- підлеглий Верещучки?
В чиїх інтересах це падло "промишляло" для СБУ не думає з'ясувати?
А проКУРВАтура?
А контора МВС?
Взагалі, мабуть "мудрому нарІду" POHUY на владу, якщо йому так сруть на голову та сцють у вічі...
Затуркані вівці Зє-банатської влади.
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21.01.2023 21:45 Відповісти
Як він може бути її підлеглим? Когнітивний дисонанс?
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21.01.2023 22:34 Відповісти
Шикардос!
А я ж то думаю, чому сусідам на вулиці, яким у хати прилітали "гради", досі баблоси на відновлення житла не дали.
А ось баблоси!
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21.01.2023 21:46 Відповісти
Клоуны
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21.01.2023 21:48 Відповісти
Скільки за 3.5 роки такого лайна, як оця привладна істота, розкрадали Держбюджет, ДОЗ, гроші з держпрограм, держмайно, землю, медичні маски….
Жоден з міністрів та замів або держсекретарів та їх заступників не відповів за вчинення подібних дійабо скоїв прикре самогубство!!!
Бо так виписано у Законі України «Про кабмін…»….
Одного Іващенка В. посадили…
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21.01.2023 22:14 Відповісти
Суда ще не було - яке звільнення? Він потім через суд повернеться.
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21.01.2023 23:08 Відповісти
Як я і думав,покарання вжахнуло всю Україну!
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21.01.2023 23:11 Відповісти
Хтось думав,що ті,хто прийшли до влади красти і брати хабарі,перестануть це робити під час війни? Ось вам приклад.І це на вищому рівні.А що там на нижніх поверхах,можна лише уявити.
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21.01.2023 23:23 Відповісти
НАБУ народ Украины с вами. Только вы реально боритесь с корупцией. А не болтуны с Рады
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22.01.2023 02:26 Відповісти
https://t.me/berezoview/21918 в соцмережах пишуть, що цей хабар - за держбюджетну проплату "своїй" фірмі ₴1'800'000'000 за генератори .
Треба буде якось попросити Пороха, щоб він засвітив накладні, з ціною, за яку він закупає генератори.
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22.01.2023 02:41 Відповісти
Це злочин у военний час! Не звільнити, а судити за корупцію! Строк та конфіскація повінни бути!
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22.01.2023 03:31 Відповісти
ШЛЯХ МОЖНОВЛАДЦЯ:
ГОТУЮТЬСЯ ДОКУМЕНТИ...
А ПОТІМ СЛІДСТВО...
А ПОТІМ ЗАБУТТЯ...
А ПОТІМ БЕЗБІДНЕ ІСНУВАННЯ
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22.01.2023 04:33 Відповісти
після "готуються документи" слід вписати "втеча" а решта по списку...
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22.01.2023 05:33 Відповісти
И ОТРУБИТЕ ЕМУ ЧЛЕН ЧТОБ НЕ ПРОИЗВОДИЛ СЕБЕ ПОДОБНЫХ
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22.01.2023 06:06 Відповісти
я надіюсь він в камері
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22.01.2023 08:01 Відповісти
 
 