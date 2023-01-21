Готуються документи для звільнення Лозинського, - Мінінфраструктури про затримання посадовця
Міністерство інфраструктури у відповідь на затримання в.о. міністра розвитку громад та територій України Василя Лозинського, заявило що готує звільнення урядовця.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці міністерства інфраструктури.
У повідомленні зазначається: "Сьогодні стало відомо про затримання Василя Лозинського в.о. Міністра розвитку громад та територій України через розкрадання бюджетних коштів.
За інформацією ЗМІ, НАБУ провело обшуки та затримало заступника міністра. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України надає повне сприяння слідству.
Василь Лозинский буде звільнений із займаної посади. Відповідне розпорядження щодо підготовки необхідних документів вже надано віцепремʼєр-міністром з відновлення України Олександром Кубраковим".
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, в.о. міністра розвитку громад та територій України Василя Лозинського затримало НАБУ під час одержання хабаря у розмірі 400 тис. доларів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На половину взятки организовать корпоратив для правительства в Трускавце,где Безуглая станцует приватный танец краба для министра.
особо крупный размер
военное положение
- во волк!......"
БО МАБУТЬ ВТОМИВСЯ, ЯК АРЕСТОВИЧ.
Викидати їх потрібно швидко нахер бо ми так все просеремо.
Не буде ні зброї ні допомоги. Це питання вже національної безпеки.
В чиїх інтересах це падло "промишляло" для СБУ не думає з'ясувати?
А проКУРВАтура?
А контора МВС?
Взагалі, мабуть "мудрому нарІду" POHUY на владу, якщо йому так сруть на голову та сцють у вічі...
Затуркані вівці Зє-банатської влади.
А я ж то думаю, чому сусідам на вулиці, яким у хати прилітали "гради", досі баблоси на відновлення житла не дали.
А ось баблоси!
Жоден з міністрів та замів або держсекретарів та їх заступників не відповів за вчинення подібних дійабо скоїв прикре самогубство!!!
Бо так виписано у Законі України «Про кабмін…»….
Одного Іващенка В. посадили…
Треба буде якось попросити Пороха, щоб він засвітив накладні, з ціною, за яку він закупає генератори.
ГОТУЮТЬСЯ ДОКУМЕНТИ...
А ПОТІМ СЛІДСТВО...
А ПОТІМ ЗАБУТТЯ...
А ПОТІМ БЕЗБІДНЕ ІСНУВАННЯ