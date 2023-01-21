Белый дом о позиции Берлина относительно Leopard: Германия работает над собственным процессом, но у украинцев реальная потребность в дополнительных танках именно сейчас

Германия работает над собственным процессом по танкам Leopard

Комментируя результаты встречи в Рамштайне в интервью "Голосу Америки", координатор стратегической коммуникации Белого дома по вопросам национальной безопасности и обороны Джон Кирби сказал, что в вопросе предоставления танков Украине "Германия проходит через свой собственный процесс по танкам Leopard", передает Цензор. НЕТ.

"Мы не выкручиваем руки, не толкаем и не уговариваем. Мы хотим, чтобы страны давали то, что они могут, когда они могут и где они могут, и в том размере и масштабе, который их устраивают. И это решать Германии", – подчеркнул Кирби.

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"Мы знаем, что Германия работает над собственным процессом по танкам Leopard, которые являются отличными танками, очень мощными, не потребуют от украинцев чрезмерной подготовки, если Германия захочет двигаться в этом направлении. Но этот вопрос является ключевым. Это решение Германии", – сказал он.

Он добавил, что Германия увеличила свои взносы, которые она начала делать еще в начале войны, и является "одним из ведущих в мире финансовых доноров Украины с точки зрения финансовой помощи" и союзники это "высоко ценят".

"Мы считаем, что важно, чтобы каждая нация, которая может поддержать Украину в ее защите, делала это сейчас. Одной из критических потребностей Вооруженных сил Украины этой зимой и, вероятно, весной будет бронетехника. Из-за видов боевых действий, которые они ведут на Донбассе, которые могут включать танки, но не обязательно, хотя украинцы нуждаются в дополнительных танках", – сказал Кирби.