Білий дім про позицію Берліну щодо Leopard: Німеччина працює над власним процесом, але українці мають реальну потребу в додаткових танках саме зараз

Німеччина працює над власним процесом щодо танків Leopard.

Коментуючи результати зустрічі в Рамштайні в інтерв’ю "Голосу Америки", координатор стратегічної комунікації Білого дому з питань національної безпеки і оборони Джон Кірбі сказав, що у питанні надання танків Україні "Німеччина проходить через свій власний процес щодо танків Leopard", передає Цензор.НЕТ.

"Ми не викручуємо руки, не штовхаємо та не вмовляємо. Ми хочемо, щоб країни давали те, що вони можуть, коли вони можуть і де вони можуть, і в тому розмірі та масштабі, які їх влаштовують. І це вирішувати Німеччині", – наголосив Кірбі.

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"Ми знаємо, що Німеччина працює над власним процесом щодо танків Leopard, які є чудовими танками, дуже потужними, не вимагатимуть від українців надмірної кількості підготовки, якщо Німеччина захоче рухатися в цьому напрямку. Але це питання є ключовим. Це є рішення Німеччини", – сказав він.

Він додав, що Німеччина збільшила свої внески, які вона почала робити ще на початку війни, і є "одним із провідних у світі фінансових донорів України з точки зору саме фінансової допомоги" і союзники це "високо цінують".

"Ми вважаємо, що важливо, щоб кожна нація, яка може підтримати Україну в її захисті, робила це саме зараз. Однією з критичних потреб Збройних сил України цієї зими і, ймовірно, навесні буде бронетехніка. Через види бойових дій, які вони ведуть на Донбасі, які можуть включати танки, але не обов’язково, хоча українці мають реальну потребу у додаткових танках", – сказав Кірбі.