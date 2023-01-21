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Перед звільненням з посади міністра оборони ФРГ Ламбрехт заборонила перевірку запасів танків у Німеччині, - ЗМІ

ламбрехт

Ексміністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, яка пішла у відставку за кілька днів до восьмої зустрічі у форматі "Рамштайн", перед звільненням нібито дала вказівку не проводити інвентаризацію бойових танків Leopard та Leopard 2.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Business Insider, посилаючись на декілька неназваних джерел у Міноборони Німеччини.

Новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у день "Рамштайну" сказав, що про постачання танків в Україну домовитися не вдалося, проте він доручив перевірити запаси Leopard 2 у Німеччині.

"У зв'язку з цим постає питання: чому його попередниця Крістін Ламбрехт не зробила цього давним-давно? За інформацією Business Insider, це була не помилка, а розрахунок", – сказано в матеріалі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мельник - міністру оборони Німеччини Пісторіусу: Що вам ще потрібно перевірити? Постачайте танки

Посилаючись на свої джерела, журналісти заявили, що Ламбрехт нібито побоювалася, що перевірку запасів можна було б інтерпретувати так, ніби Берлін ладен поставити танки, тому вона заборонила інвентаризацію.

Ламбрехт нібито дала чиновникам вказівку не проводити інвентаризацію танків Бундесверу Leopard та Leopard 2 менш ніж за тиждень до звільнення.

Коментуючи можливі причини, у Міноборони Німеччини сказали, що нібито на канцлера Олафа Шольца "не слід чинити додатковий тиск" у питанні постачання.

У п'ятницю ввечері журналісти відправили запит Ламбрехт із цього приводу, але поки що він залишився без відповіді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голова оборонного комітету бундестагу Ціммерман розкритикувала Шольца за рішення не надавати танки Україні

Втім, за інформацією Spiegel, у Міноборони Німеччини все ж таки мається докладний список різних моделей Leopard, які є у військах з початку літа 2022 року.

За словами джерел журналістів у Бундесвері, у списку також зазначено, які моделі підходять для постачань в Україну. Цілком можливо, що Бундесвер міг би передати 19 моделей Leopard 2A5, які використовуються лише для навчань.

Очікується, що пізніше ніж на початку Бундестаг попросить Пісторіуса прозвітувати про результати перевірки. Ламбрехт пішла у відставку 16 січня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністром оборони Німеччини замість Ламбрехт стане Пісторіус, - ARD

Автор: 

Німеччина (7323) танк (2059) Ламбрехт Крістін (57)


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Топ коментарі
+28
Что за бред? педантичные немцы не знают сколько у них танков?
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21.01.2023 20:36
+16
На каждую единицу хранимой техники должна быть учётная карточка, в том числе и в электроном виде, с которой можно ознакомиться не выходя из кабинета, при допуске естественно. Поэтому "инвентаризация" танков в Бундесвере - это как вы до сих пор не разобрались, сколько у вас в квартире или доме комнат...
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21.01.2023 21:03
+15
німецька педантичність, акуратність і пунктуальність прєвращается в счет в щвейцарском банкє
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21.01.2023 21:20
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Что за бред? педантичные немцы не знают сколько у них танков?
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21.01.2023 20:36 Відповісти
Не той тепер Миргород...
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21.01.2023 20:40 Відповісти
ее Ангела очень просила.
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21.01.2023 20:51 Відповісти
Може не просила, а наказала? Як офіцер більш старший по званню. Хоча хто знає, як в ніх там в КГБ заведено.
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21.01.2023 21:52 Відповісти
Штазі
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22.01.2023 05:36 Відповісти
Її життєвий шлях мабуть такий як і у меркелиці- алкоголь, лєсбі, молодой комсомол, вєрбовка КДБ, агентурна робота на московитів, відставка, ганьба і презирство, очікування реінкарнації у хробака
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21.01.2023 20:53 Відповісти
На каждую единицу хранимой техники должна быть учётная карточка, в том числе и в электроном виде, с которой можно ознакомиться не выходя из кабинета, при допуске естественно. Поэтому "инвентаризация" танков в Бундесвере - это как вы до сих пор не разобрались, сколько у вас в квартире или доме комнат...
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21.01.2023 21:03 Відповісти
Угу, тільки всі бронемашини Бундесверу на останніх навчаннях НАТО виявилися несправними, за що, власне, ту курву і вигнали.
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21.01.2023 21:24 Відповісти
знають канешно. педанти. не важко найти - всього було під 3 сотні, в боєготовності пошти півтори сотні. різницю треба приводити до ума.
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21.01.2023 21:59 Відповісти
The pedantics were the Prussians.

Prussia does not exist anymore.

Prussia became huge,
mainly because of incorporating large parts of Poland.

Then by inter-german wars against Austria and Hannover,
thus incorporation of Northrhein-Westfalia.

Northrhein-Westfalia had those Krupp metal works.

Then 1870/71 Germany united under Prussian leadership, called the 2nd Realm.

Roughly so.

Now, even in small towns,
there is no "famous German food" anymore,
but mostly kebap available.

Germany became a bazaar country,
with bazaar merchant's attitudes.
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21.01.2023 22:19 Відповісти
Спасибо, я неплохо знаком с историей но я не о том, думаю Вы прекрасно знаете стереотип о педантичности немцев...
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21.01.2023 22:41 Відповісти
"стала базарною країною"- класно сказано...
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22.01.2023 06:02 Відповісти
мало того шо розбарахолили, так ще й попродавали запасы?
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21.01.2023 20:36 Відповісти
Може там і танків немає?
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21.01.2023 20:38 Відповісти
як мінімум, 19 є і готові нищити кацапів, хоч завтра.
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21.01.2023 21:02 Відповісти
Зато ее банковский счет внезапно очень сильно увеличился после частного визита граждан, свободно говорящих по-русски.
Просто так совпало, случайно.
Тут даже расследование не нужно, все и так очевидно.
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21.01.2023 20:40 Відповісти
а як часто має бути інвентаризація? хіба не 1 на рік?? кожен рік...
бо для самих себе важно знати скільки там і чого і наскільки воно справне..
чи ні? куди поділась німецька педантичність, акуратність і пунктуальність ?
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21.01.2023 20:40 Відповісти
німецька педантичність, акуратність і пунктуальність прєвращается в счет в щвейцарском банкє
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21.01.2023 21:20 Відповісти
та все там посчитано. по отчётах, в них було під 3 сотні всього. боєготових під 150. решта під ремонт та то. скільки в реалі тих і тих насчитають, може й скажуть. подивимось.
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21.01.2023 22:03 Відповісти
даже дані по других находяться: польша - 250 Leopard 2A4 та Leopard 2A5, туркам були продали 354 Leopard 2A4 ..... похоже в турції собака й зарита по цій возні, шо зараз іде за поставку в Україну. там туркам були оговорки німців, шо проти курдських повстанців їх не будуть юзать. а 2016 году, ті їх таки в сирію й кинули під Эль-Баб. там тоді (по даних інету), 10 леопардів повстанці!! й замочили.... так. коротко. имхо, бояться "іміджевих втрат" найкращого танка світу, вже в цій війні. все є в інеті.
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21.01.2023 22:46 Відповісти
Саме про це писали німецькі генерали ще два роки тому - бронетехніка у бундесвері не те що не ремонтується а й не ремонтується - нема коштів Меркель відпрацьовувала німецький варіант "реформ Зеленського" - заганяла Німеччину у російський газовий зашморг та ослаблювала армію
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21.01.2023 23:12 Відповісти
ось шо тоді по цьому Bellingcat по слідах нарив (якшо откриється у вас там)
до іміджу- плюс проблема запчастин, не кажучи вже про необхідність модернізації 2А4. ті ж турки хотіли даже до півтора десятків чисто на запчасті докупить. якби ще в бундесі й крупну корупційну складову не нарили, коли начнуть учёт проводить. буде ще й хароша прибавка до падіння іміджа. як то не "по доброму" вони з реекспортом та поставками рогом впираються. шось там ще є в темному "закуліссі". шо точно ми канешно ніколи не взнаєм.
https://ru.bellingcat.com/novosti/mena/2017/02/21/*********-shield-losses-ru/
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21.01.2023 23:46 Відповісти
Та у ху йла на всіх німців компромату повно
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21.01.2023 20:42 Відповісти
СМИ, как много в этом звуке...В нем есть абсолютно все: фантазии, фантастика, фантасмагория и измышления больного воображения, отчаяние блоггера, на которого ложила труба(почти канализационная) вместе со всем ее содержимым. Чего только не прячется под этой аббревиатурой, что под ней только не найдется. Там нет только одного: реальности. Но она мало кому нужна, а потому эта потеря остается почти незаметной и, похоже, так оно будет и впредь.
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21.01.2023 20:43 Відповісти
Що за дика маячня? Кількість танків, їх стан і місце розташування до метра відомо військовому командуванню Німеччини. Все це схоже на спробу тупо відморозитись
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21.01.2023 20:46 Відповісти
реестры и отчеты потерялись в суете выборов канцлера, а копии в архиве изгрызли мыши (мышей в Архиве убивать нельзя - это не гуманно. Это почти как убивать росиян.)
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21.01.2023 20:55 Відповісти
Бундесвер разоружили ещё фрау шМеркель...осталься учёный полигон Рамштайн и пара рабочих танков и один сдвоенный пулемет

...там тоже и ВОРрупция и Коррупция...ещё с времён Шредера...,у нас скомуниздили все всего два чувака Лебедев и Саламатин...но они не Штирлицы путлера..а два раза не судимого Индюковича 😁
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21.01.2023 20:51 Відповісти
А скільки зброї продала тільки Юлька з Грициком?
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21.01.2023 21:39 Відповісти
Юлька ні скільки не продала, вона не мала до цього відношення.
Луценко і Гриценко/Єхануров мали право лише списувати зброю - продавалась вона через структуру, підконтрольну Ющенкові. І так, міністри силового блоку підзвітні лише президентові, а не прем'єр-міністрові.
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21.01.2023 22:45 Відповісти
Бла-бла-бла… для довірливих.

Шольц не хоче.
Новиі міністер оборони е іого висуванець,
та друг Шредера…

Питання, е?
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21.01.2023 20:56 Відповісти
якщо він махав колишню дружину Шрьодера( з якою вже розбігся) то не значить що він його доуг
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21.01.2023 21:04 Відповісти
успела )
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21.01.2023 20:56 Відповісти
так в чому проблема? Новий міністр хай дозволить)))
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21.01.2023 21:03 Відповісти
Ахах... Ну хер з цією ламбрехт. Нехай із нею розбереться СБН.
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21.01.2023 21:07 Відповісти
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21.01.2023 21:23 Відповісти
А ще вони сказали що знають де живуть онуки, діти
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21.01.2023 21:33 Відповісти
А как интересно с финансовыми счетами у этой девушки. Особенно интересуют офшоры.
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21.01.2023 21:49 Відповісти
Броня крєпка і танки німців зникли.
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21.01.2023 22:08 Відповісти
ведьма кашолка баварская
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21.01.2023 22:21 Відповісти
ОГО - Leopard 2A5?

В мене аж слюнки потекли!
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21.01.2023 22:38 Відповісти
Пусть мадам Ламбрехт аккуратно ходит в зоопарк: леопарды могут покусать.
Правда, они могут загрызть насмерть во сне.
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21.01.2023 23:44 Відповісти
В любом магазине будь то ларёк или гипермаркет проходит несколько видов инвентаризаций практически ежедневно, а также месячная, квартальная, полугодовая и годовая. А танки менее важны чем водопроводные краники или банки со сгущенкой? Зачем нужен отдельный указ?
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22.01.2023 00:25 Відповісти
укрмедіа подають відсутність німецьких чи американських танків як вже таку найбільшу перепону у нашому військовому успіху. Тоді коли авіація, проти радарні засоби (проти глушилок також), далекобійні ракети, точна далекобійна артилерія і дрони-безпілотники мають значно більшу вагу у війні, ніж самі лише танки. Бо знову ж: танки легко паляться наявними у кацапів засобами. А що це значить? - а це значить, що ті засоби або не повинні наближатися до наших танків на певну відстань, або ми повинні раніше їх знищувати. Може й саме танковими пострілами. Але це повинні бути стовідсотково результативні постріли. Тобто вся апаратура танка повинна бути в рази краща (точніша, швидша) ніж у кацапів. Танк повинен прикриватися не стільки піхотою, а й авіацією. А де в нас в такій кількості авіація? Щоб розуміли всякі цензорівські ко-ко: танк - гроб на колесах. Дуже вже лакома ціль для противника. І тому не може використовуватися як у фільмі чотири танкіста і собака - їздить десь собі по німецьким тилам, ганяє піхоту. Лише у комплексі із іншими видами озброєння, злажено і керовано в онлайні.
До речі: частина зарубіжних танків вже в меншій мірі гроб на гусеницях. Бо там снаряди знаходяться за межами башти. Але я навіть не хочу уявляти вибух снарядів поруч хай навіть за броньованою перегородкою.
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22.01.2023 01:17 Відповісти
Та шо тут удивляться-эта тётка ламбрехт не могла звания в Бундесвере запомнить,а её,бывшую министерку по вопросам пенсионеров,молодёжи и соцполитики сделали министром обороны.министр внутренних дел-тоже мутная тётка.слава Богу хоть эту Кристин убрали
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22.01.2023 11:59 Відповісти
Ламбрехливая фрау оказалась!
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22.01.2023 13:08 Відповісти
 
 