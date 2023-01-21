Перед звільненням з посади міністра оборони ФРГ Ламбрехт заборонила перевірку запасів танків у Німеччині, - ЗМІ
Ексміністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, яка пішла у відставку за кілька днів до восьмої зустрічі у форматі "Рамштайн", перед звільненням нібито дала вказівку не проводити інвентаризацію бойових танків Leopard та Leopard 2.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Business Insider, посилаючись на декілька неназваних джерел у Міноборони Німеччини.
Новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у день "Рамштайну" сказав, що про постачання танків в Україну домовитися не вдалося, проте він доручив перевірити запаси Leopard 2 у Німеччині.
"У зв'язку з цим постає питання: чому його попередниця Крістін Ламбрехт не зробила цього давним-давно? За інформацією Business Insider, це була не помилка, а розрахунок", – сказано в матеріалі.
Посилаючись на свої джерела, журналісти заявили, що Ламбрехт нібито побоювалася, що перевірку запасів можна було б інтерпретувати так, ніби Берлін ладен поставити танки, тому вона заборонила інвентаризацію.
Ламбрехт нібито дала чиновникам вказівку не проводити інвентаризацію танків Бундесверу Leopard та Leopard 2 менш ніж за тиждень до звільнення.
Коментуючи можливі причини, у Міноборони Німеччини сказали, що нібито на канцлера Олафа Шольца "не слід чинити додатковий тиск" у питанні постачання.
У п'ятницю ввечері журналісти відправили запит Ламбрехт із цього приводу, але поки що він залишився без відповіді.
Втім, за інформацією Spiegel, у Міноборони Німеччини все ж таки мається докладний список різних моделей Leopard, які є у військах з початку літа 2022 року.
За словами джерел журналістів у Бундесвері, у списку також зазначено, які моделі підходять для постачань в Україну. Цілком можливо, що Бундесвер міг би передати 19 моделей Leopard 2A5, які використовуються лише для навчань.
Очікується, що пізніше ніж на початку Бундестаг попросить Пісторіуса прозвітувати про результати перевірки. Ламбрехт пішла у відставку 16 січня.
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Prussia does not exist anymore.
Prussia became huge,
mainly because of incorporating large parts of Poland.
Then by inter-german wars against Austria and Hannover,
thus incorporation of Northrhein-Westfalia.
Northrhein-Westfalia had those Krupp metal works.
Then 1870/71 Germany united under Prussian leadership, called the 2nd Realm.
Roughly so.
Now, even in small towns,
there is no "famous German food" anymore,
but mostly kebap available.
Germany became a bazaar country,
with bazaar merchant's attitudes.
Просто так совпало, случайно.
Тут даже расследование не нужно, все и так очевидно.
бо для самих себе важно знати скільки там і чого і наскільки воно справне..
чи ні? куди поділась німецька педантичність, акуратність і пунктуальність ?
до іміджу- плюс проблема запчастин, не кажучи вже про необхідність модернізації 2А4. ті ж турки хотіли даже до півтора десятків чисто на запчасті докупить. якби ще в бундесі й крупну корупційну складову не нарили, коли начнуть учёт проводить. буде ще й хароша прибавка до падіння іміджа. як то не "по доброму" вони з реекспортом та поставками рогом впираються. шось там ще є в темному "закуліссі". шо точно ми канешно ніколи не взнаєм.
https://ru.bellingcat.com/novosti/mena/2017/02/21/*********-shield-losses-ru/
...там тоже и ВОРрупция и Коррупция...ещё с времён Шредера...,у нас скомуниздили все всего два чувака Лебедев и Саламатин...но они не Штирлицы путлера..а два раза не судимого Индюковича 😁
Луценко і Гриценко/Єхануров мали право лише списувати зброю - продавалась вона через структуру, підконтрольну Ющенкові. І так, міністри силового блоку підзвітні лише президентові, а не прем'єр-міністрові.
Шольц не хоче.
Новиі міністер оборони е іого висуванець,
та друг Шредера…
Питання, е?
В мене аж слюнки потекли!
Правда, они могут загрызть насмерть во сне.
До речі: частина зарубіжних танків вже в меншій мірі гроб на гусеницях. Бо там снаряди знаходяться за межами башти. Але я навіть не хочу уявляти вибух снарядів поруч хай навіть за броньованою перегородкою.