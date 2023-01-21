Перед звільненням з посади міністра оборони ФРГ Ламбрехт заборонила перевірку запасів танків у Німеччині, - ЗМІ

Ексміністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, яка пішла у відставку за кілька днів до восьмої зустрічі у форматі "Рамштайн", перед звільненням нібито дала вказівку не проводити інвентаризацію бойових танків Leopard та Leopard 2.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Business Insider, посилаючись на декілька неназваних джерел у Міноборони Німеччини.

Новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у день "Рамштайну" сказав, що про постачання танків в Україну домовитися не вдалося, проте він доручив перевірити запаси Leopard 2 у Німеччині.

"У зв'язку з цим постає питання: чому його попередниця Крістін Ламбрехт не зробила цього давним-давно? За інформацією Business Insider, це була не помилка, а розрахунок", – сказано в матеріалі.

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Посилаючись на свої джерела, журналісти заявили, що Ламбрехт нібито побоювалася, що перевірку запасів можна було б інтерпретувати так, ніби Берлін ладен поставити танки, тому вона заборонила інвентаризацію.

Ламбрехт нібито дала чиновникам вказівку не проводити інвентаризацію танків Бундесверу Leopard та Leopard 2 менш ніж за тиждень до звільнення.

Коментуючи можливі причини, у Міноборони Німеччини сказали, що нібито на канцлера Олафа Шольца "не слід чинити додатковий тиск" у питанні постачання.

У п'ятницю ввечері журналісти відправили запит Ламбрехт із цього приводу, але поки що він залишився без відповіді.

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Втім, за інформацією Spiegel, у Міноборони Німеччини все ж таки мається докладний список різних моделей Leopard, які є у військах з початку літа 2022 року.

За словами джерел журналістів у Бундесвері, у списку також зазначено, які моделі підходять для постачань в Україну. Цілком можливо, що Бундесвер міг би передати 19 моделей Leopard 2A5, які використовуються лише для навчань.

Очікується, що пізніше ніж на початку Бундестаг попросить Пісторіуса прозвітувати про результати перевірки. Ламбрехт пішла у відставку 16 січня.

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