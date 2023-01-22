Финляндия продлила временную защиту для украинцев до 2024 года

Иммиграционная служба Финляндии объявила, что все виды жительства, предоставленные украинцам для временной защиты, будут автоматически продлены до 4 марта 2024 года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина.

Все виды на жительство, предоставленные на основании временной защиты украинцам, автоматически продлят до указанной даты.

"Обычно те, кто хочет продлить вид на жительство, должны подать заявление. Теперь, когда в закон об этих разрешениях внесены изменения, мы можем продлить разрешения, не требуя от них никаких действий", – заявила Минна Серрадж, региональный руководитель отдела предоставления убежища.

Читайте также: Финляндия передаст Украине тяжелую артиллерию и боеприпасы

Лица, отвечающие требованиям, будут проинформированы о продлении разрешения на проживание. Карты вида на жительство, выданные для временной защиты, могут быть использованы для подтверждения законного пребывания украинцев в Финляндии и предоставления ему права на работу.

Обычно карточку вида на жительство нужно продлевать по истечении срока ее действия, но сейчас этого делать не нужно. Лица, имеющие право на разрешение на проживание под временной защитой, также могут бесплатно подать заявку на получение такой карты. Крайний срок подачи заявок – до 25 января 2023 года. Заявление нужно подать в Enter Finland.

Читайте также: Если бы Украина была в НАТО, то не было бы войны, - премьер Финляндии Марин

Также лица, получившие статус временной защиты, могут подать заявление на проживание в муниципалитете на основании одного года проживания в стране. Такие заявки можно подавать с 1 марта. Те, кто проживает в муниципалитете, будут иметь больше доступа к услугам, чем проживающие в центре приюта.

Ранее власти Финляндии объявили о готовности принять украинских беженцев, которым не хватает мест в Эстонии. Финляндия готова принимать от 50 до 100 украинцев в неделю, чтобы помочь эстонским властям справиться с трудностями, вызванными большим количеством беженцев.

Читайте также: Конфискация замороженных российских средств может изменить ход войны - премьер Финляндии Марин