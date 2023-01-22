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Фінляндія продовжила тимчасовий захист для українців до 2024 року

біженці

Імміграційна служба Фінляндії оголосила, що всі дозволи на проживання, надані українцям для тимчасового захисту, будуть автоматично продовжені до 4 березня 2024 року.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Усі посвідки на проживання, надані на підставі тимчасового захисту українцям, автоматично продовжать до зазначеної дати.

"Зазвичай ті, хто хоче продовжити дозвіл на проживання, повинні подати заяву. Тепер, коли до закону щодо цих дозволів внесено зміни, ми можемо продовжити дозволи, не вимагаючи від них жодних дій", - заявила Мінна Серрадж, регіональний керівник відділу надання притулку.

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Особи, які відповідають вимогам, будуть проінформовані щодо продовження дозволу на проживання. Картки дозволу на проживання, які були видані для тимчасового захисту, можуть бути використані для підтвердження законного перебування українців у Фінляндії та надання йому права на роботу.

Зазвичай картку дозволу на проживання потрібно продовжувати після закінчення терміну її дії, але зараз цього робити не потрібно. Особи, які мають право на дозвіл на проживання під тимчасовим захистом, також можуть безкоштовно подати заявку на отримання такої картки. Крайній термін подачі заявок - до 25 січня 2023 року. Заяву потрібно подати до Enter Finland.

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Також особи, які отримали статус тимчасового захисту, можуть подати заяву на проживання в муніципалітеті на підставі одного року проживання в країні. Такі заявки можна подавати з 1 березня. Ті, хто проживає в муніципалітеті, матимуть більше доступу до послуг, ніж ті, хто проживає в центрі притулку.

Раніше влада Фінляндії оголосила про готовність прийняти українських біженців, якім не вистачає місць у Естонії. Фінляндія готова приймати від 50 до 100 українців на тиждень, щоб допомогти естонській владі впоратися з труднощами, спричиненими великою кількістю біженців.

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Автор: 

біженці (1858) українці (2537) Фінляндія (1296)


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22.01.2023 15:45 Відповісти
сподіваюсь що поміж ними нема *біженців* зі Львіва, Дрогобича, Хуста, Яремчі та інших * постраждалих* від війни западенських міст, здаючих квартири втридорога справжнім біженцям зі сходу України
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22.01.2023 16:42 Відповісти
Справа не у біженцях з України - це нормально вивезти жінку з дітьми з будь-якого регіону України на час війни, там справа в іншому - манкурти, які до війни багато років жили у польщах-чехіях-парашиях, проклинали Україну, тепер стали основними біженцями у США, Британії, Німеччині, Швейцарії та ін країнах.
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22.01.2023 18:33 Відповісти
Особливо багацько їх понаїхало в США та Канаду.
В мене в однокласника синок ще до війни поїхав до США ,та й там залишився-написавши про утиски "рускаязычного населения".І це в Черкасах.І батько такий самий тітушка ,як і синок.Зараз притих,але до цього так гнав на Україну,що вуха пухли.
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22.01.2023 20:09 Відповісти
 
 