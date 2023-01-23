РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5907 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
16 030 18

Российские военные зашли в оперативный тупик, - британская разведка

герасимов,валерій

Генерал Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба России и новый главнокомандующий в Украине, вероятно, начал свою деятельность со стремления улучшить повседневную дисциплину развернутых войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Министерства обороны Великобритании.

Как отмечается в сводке, когда Герасимов принял командование, офицеры пытались запретить неформальную форму, поездки на гражданских автомобилях, использование мобильных телефонов и нестандартные стрижки.

По данным британской разведки, подобные мероприятия были встречены скептически. Однако больше всего насмешек вызвали попытки улучшить стандарты бритья солдат. Официальные лица т.н. "ДНР" назвали расстановку приоритетов "фарсом". Владелец группы "Вагнера" Евгений Пригожин подверг критике военное руководство, заявив, что "война - время активных и смелых, а не бритых".

Российские силы продолжают сталкиваться с оперативным тупиком и тяжелыми потерями. То, что Герасимов уделяет первостепенное внимание в основном второстепенным нормативным актам, вероятно, подтвердит опасения многих его скептиков в России. Вместе с министром обороны Сергеем Шойгу его все чаще считают оторванным от реальности и на презентации, а не по сути дела", - отмечают в Минобороны Британии.

Читайте также: Путин поручил Герасимову захватить Донбасс до марта, - ГУР

Автор: 

армия РФ (19057) разведка (4170) Герасимов Валерий (47)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+17
Правильно герасимов делает. Траву красить. Ломом подметать. По полю строевым шагать.👍)
показать весь комментарий
23.01.2023 09:49
+4
А-а-а, то вони просто не так підстрижені були. 🤔
показать весь комментарий
23.01.2023 10:02
+4
Це добре для нас, але найголовніше - це життя і здоров'я наших хлопців. А для цього мало радіти помилкам ворога. Треба постійно вдосконалювати ВСУ, про що невтомно повторює пан Бутусов! І він має рацію.
показать весь комментарий
23.01.2023 10:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Правильно герасимов делает. Траву красить. Ломом подметать. По полю строевым шагать.👍)
показать весь комментарий
23.01.2023 09:49 Ответить
не можу погодитися - не маю часу
показать весь комментарий
23.01.2023 09:54 Ответить
Ось тому зайшли в глухий кут що нестандартно стрижуться.
показать весь комментарий
23.01.2023 09:59 Ответить
А-а-а, то вони просто не так підстрижені були. 🤔
показать весь комментарий
23.01.2023 10:02 Ответить
Це вони не зайшли, це в них такий "образ жизни" - шукають в кутку паРашу
показать весь комментарий
23.01.2023 10:04 Ответить
Російська назва того місця, куди потрапила 2га армія світу, " пєтушиний угол". Тому і засоби задіяні відповідні.
показать весь комментарий
23.01.2023 10:13 Ответить
Тіктокерів теж заставлять голитися ?
показать весь комментарий
23.01.2023 10:18 Ответить
Для тіктокерів.... 😁😁😁
показать весь комментарий
23.01.2023 10:26 Ответить
Вони бабло і на цьому рубають... 😁
За ретуальні послуги теж платити треба... А так гарні і побриті, і пострижені... 🤦‍♂️
показать весь комментарий
23.01.2023 10:24 Ответить
Це добре для нас, але найголовніше - це життя і здоров'я наших хлопців. А для цього мало радіти помилкам ворога. Треба постійно вдосконалювати ВСУ, про що невтомно повторює пан Бутусов! І він має рацію.
показать весь комментарий
23.01.2023 10:41 Ответить
Эту чепуху еще кто-нибудь читает?
показать весь комментарий
23.01.2023 10:48 Ответить
стрижка должна бить короткой что бы не портила чёрный пластиковый пакет для повторного использования!
показать весь комментарий
23.01.2023 11:45 Ответить
Ты точно брал Киев за два дня...продвигатель...а Херсон твой?👹
показать весь комментарий
23.01.2023 13:28 Ответить
я о общей динамике в настоящее время
показать весь комментарий
23.01.2023 17:20 Ответить
Генерал Жюков за 13 месяцев штурма маленького городка Ржев накосил миллион сальдат РККА...Герасим отстаёт...надо повторить...подвиг дедываевалов...,иначе то не подвиг...
показать весь комментарий
23.01.2023 13:25 Ответить
 
 