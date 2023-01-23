Російські військові зайшли в оперативний глухий кут, - британська розвідка

Генерал Валерій Герасимов, начальник Генерального штабу Росії та новопризначений головнокомандувач в Україні, ймовірно, розпочав свою діяльність із прагнення покращити повсякденну дисципліну розгорнутих військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Міністерства оборони Великобританії.

Як зазначається у зведенні, відколи Герасимов прийняв командування, офіцери намагалися заборонити неформальну форму, поїздки на цивільних автомобілях, використання мобільних телефонів і нестандартні стрижки.

За даними британської розвідки, подібні заходи зустріли скептично. Однак найбільше глузувань викликали спробами покращити стандарти гоління солдатів. Офіційні особи т.зв. "ДНР" назвали розстановку пріоритетів "фарсом". Власник групи "Вагнера" Євген Пригожин розкритикував військове керівництво, заявивши, що "війна - час активних та сміливих, а не голених".

"Російські сили продовжують стикатися з оперативним глухим кутом і тяжкими втратами. Те, що Герасимов приділяє першорядну увагу в основному другорядним нормативним актам, ймовірно, підтвердить побоювання багатьох його скептиків у Росії. Разом з міністром оборони Сергієм Шойгу його все частіше вважають відірваним від реальності й на презентації, а не на суті справи", - наголошують у Міноборони Британії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін доручив Герасимову захопити Донбас до березня, - ГУР