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Новини Агресія Росії проти України
16 030 18

Російські військові зайшли в оперативний глухий кут, - британська розвідка

герасимов,валерій

Генерал Валерій Герасимов, начальник Генерального штабу Росії та новопризначений головнокомандувач в Україні, ймовірно, розпочав свою діяльність із прагнення покращити повсякденну дисципліну розгорнутих військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Міністерства оборони Великобританії.

Як зазначається у зведенні, відколи Герасимов прийняв командування, офіцери намагалися заборонити неформальну форму, поїздки на цивільних автомобілях, використання мобільних телефонів і нестандартні стрижки.

За даними британської розвідки, подібні заходи зустріли скептично. Однак найбільше глузувань викликали спробами покращити стандарти гоління солдатів. Офіційні особи т.зв. "ДНР" назвали розстановку пріоритетів "фарсом". Власник групи "Вагнера" Євген Пригожин розкритикував військове керівництво, заявивши, що "війна - час активних та сміливих, а не голених".

"Російські сили продовжують стикатися з оперативним глухим кутом і тяжкими втратами. Те, що Герасимов приділяє першорядну увагу в основному другорядним нормативним актам, ймовірно, підтвердить побоювання багатьох його скептиків у Росії. Разом з міністром оборони Сергієм Шойгу його все частіше вважають відірваним від реальності й на презентації, а не на суті справи", - наголошують у Міноборони Британії.

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Автор: 

армія рф (17207) розвідка (3856) Герасимов Валерій (51)


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Топ коментарі
+17
Правильно герасимов делает. Траву красить. Ломом подметать. По полю строевым шагать.👍)
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23.01.2023 09:49
+4
А-а-а, то вони просто не так підстрижені були. 🤔
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23.01.2023 10:02
+4
Це добре для нас, але найголовніше - це життя і здоров'я наших хлопців. А для цього мало радіти помилкам ворога. Треба постійно вдосконалювати ВСУ, про що невтомно повторює пан Бутусов! І він має рацію.
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23.01.2023 10:41
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Правильно герасимов делает. Траву красить. Ломом подметать. По полю строевым шагать.👍)
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23.01.2023 09:49 Відповісти
не можу погодитися - не маю часу
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23.01.2023 09:54 Відповісти
Ось тому зайшли в глухий кут що нестандартно стрижуться.
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23.01.2023 09:59 Відповісти
А-а-а, то вони просто не так підстрижені були. 🤔
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23.01.2023 10:02 Відповісти
Це вони не зайшли, це в них такий "образ жизни" - шукають в кутку паРашу
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23.01.2023 10:04 Відповісти
Російська назва того місця, куди потрапила 2га армія світу, " пєтушиний угол". Тому і засоби задіяні відповідні.
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23.01.2023 10:13 Відповісти
Тіктокерів теж заставлять голитися ?
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23.01.2023 10:18 Відповісти
Для тіктокерів.... 😁😁😁
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23.01.2023 10:26 Відповісти
Вони бабло і на цьому рубають... 😁
За ретуальні послуги теж платити треба... А так гарні і побриті, і пострижені... 🤦‍♂️
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23.01.2023 10:24 Відповісти
Це добре для нас, але найголовніше - це життя і здоров'я наших хлопців. А для цього мало радіти помилкам ворога. Треба постійно вдосконалювати ВСУ, про що невтомно повторює пан Бутусов! І він має рацію.
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23.01.2023 10:41 Відповісти
Эту чепуху еще кто-нибудь читает?
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23.01.2023 10:48 Відповісти
стрижка должна бить короткой что бы не портила чёрный пластиковый пакет для повторного использования!
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23.01.2023 11:45 Відповісти
Ты точно брал Киев за два дня...продвигатель...а Херсон твой?👹
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23.01.2023 13:28 Відповісти
я о общей динамике в настоящее время
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23.01.2023 17:20 Відповісти
Генерал Жюков за 13 месяцев штурма маленького городка Ржев накосил миллион сальдат РККА...Герасим отстаёт...надо повторить...подвиг дедываевалов...,иначе то не подвиг...
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23.01.2023 13:25 Відповісти
 
 