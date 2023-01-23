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Главы МИД стран ЕС обсудят сегодня передачу танков Украине, - Боррель

леопард

Министры иностранных дел стран Евросоюза сегодня обсудят военную поддержку Украины. В частности, на повестке дня передача танков.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозепа Борреля перед заседанием министров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что сегодняшнее заседание Европейского совета по внешним делам будет посвящено военной помощи для Украины.

"Мы начнем с украинской войны. Мы начнем с того, как продолжить военную поддержку Украины", - сказал Боррель.

Дипломат добавил, что министры будут обсуждать новый транш военной помощи, а также уровень поддержки с учетом обязательств, которые страны ЕС взяли на себя во время встречи в Рамштайне. По словам Борреля, в обсуждении примет участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Глава европейской дипломатии считает, что последняя встреча в формате "Рамштайн" была весь продуктивной. Он подчеркнул, что на ней обсуждали не только передачу танков, но этот вопрос сегодня будет на повестке дня заседания глав МИД.

Боррель надеется, что политическое решение по танкам будет принято, а формальное - согласуют позднее.

Автор: 

оружие (10198) помощь (7763) танк (2248) Кулеба Дмитрий (2880) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+3
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23.01.2023 10:34
+3
Беня КАЛомойский Европе не интересен, эту бородатую свинью хотят штаты заполучить. Но идея в целом очень даже неплохая. Я-бы в довесок к КАЛомойскому отдал-бы всех этих Камельчуков, Марианну, короче, всю эту ЗЕбанутую шелупонь из ВР.
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23.01.2023 10:39
+3
Все гаразд:
- німці й казали "хай штати дадуть "абрамсів" і тоді відразу ми(німці) "леопардів"

Тобто:
1. Коломойського !!!
2. на"Абрамсів"
3. і бінго = "Леопарди"
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23.01.2023 11:27
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23.01.2023 10:34 Ответить
Беня КАЛомойский Европе не интересен, эту бородатую свинью хотят штаты заполучить. Но идея в целом очень даже неплохая. Я-бы в довесок к КАЛомойскому отдал-бы всех этих Камельчуков, Марианну, короче, всю эту ЗЕбанутую шелупонь из ВР.
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23.01.2023 10:39 Ответить
беня к. винен платникам податків США 50 мільярдів долярів !!! цікаво скільки хоча б за половину цієї суми уряд США надасть танків, бтр, хімарсів, петріо тів та інших ништчяків для ЗСУ ??? підкажіть хтось це вофці зе ...
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23.01.2023 10:50 Ответить
Все гаразд:
- німці й казали "хай штати дадуть "абрамсів" і тоді відразу ми(німці) "леопардів"

Тобто:
1. Коломойського !!!
2. на"Абрамсів"
3. і бінго = "Леопарди"
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23.01.2023 11:27 Ответить
Танки з кожної праски.
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23.01.2023 10:38 Ответить
Дать или не дать, вот в чем вопрос...
Достойно ль Смиряться под ударами судьбы, Иль надо оказать сопротивленье И в смертной схватке с целым морем бед Покончить с ними? Умереть. Забыться.
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23.01.2023 10:48 Ответить
Когда говорите о леопардах - уточняйте, что речь про леопард 2, а не просто про леопард.
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23.01.2023 11:05 Ответить
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23.01.2023 11:19 Ответить
Ukraine war: Germany won't block export of its Leopard 2 tanks

Published

30 minutes ago
BBC
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23.01.2023 11:33 Ответить
щас посыпятся танки , еще будем говорить - хватит
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23.01.2023 11:37 Ответить
Дійсно, куди поспішати? Війна всього лише 9 (дев'ять!) років тягнеться... Ще не 100-річна і, навіть, не 30-річна!
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23.01.2023 12:01 Ответить
.
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23.01.2023 12:10 Ответить
давай !
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23.01.2023 12:38 Ответить
 
 