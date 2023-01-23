Главы МИД стран ЕС обсудят сегодня передачу танков Украине, - Боррель

Министры иностранных дел стран Евросоюза сегодня обсудят военную поддержку Украины. В частности, на повестке дня передача танков.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозепа Борреля перед заседанием министров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что сегодняшнее заседание Европейского совета по внешним делам будет посвящено военной помощи для Украины.

"Мы начнем с украинской войны. Мы начнем с того, как продолжить военную поддержку Украины", - сказал Боррель.

Дипломат добавил, что министры будут обсуждать новый транш военной помощи, а также уровень поддержки с учетом обязательств, которые страны ЕС взяли на себя во время встречи в Рамштайне. По словам Борреля, в обсуждении примет участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Глава европейской дипломатии считает, что последняя встреча в формате "Рамштайн" была весь продуктивной. Он подчеркнул, что на ней обсуждали не только передачу танков, но этот вопрос сегодня будет на повестке дня заседания глав МИД.

Боррель надеется, что политическое решение по танкам будет принято, а формальное - согласуют позднее.