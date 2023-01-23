"Никаких условий для переговоров с Украиной сейчас нет ни де-факто, ни де-юре", - Песков
Спикер Путина Дмитрий Песков опроверг возможность переговоров и заявил, что пока никаких условий для этого нет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС.
"Никаких условий для переговоров с Украиной сейчас нет ни де-факто, ни де-юре", - сказал спикер российского диктатора.
По словам Пескова, все страны, "накачивающие Киев вооружениями", несут за это ответственность.
Также представитель Путина сказал, что народ Украины будет "расплачиваться за псевдоподдержку Западу в виде поставок вооружений".
Топ комментарии
+44 Garry Grant
показать весь комментарий23.01.2023 11:50
+36 Вадим Думи
показать весь комментарий23.01.2023 11:48
+30 Саша Пончик
показать весь комментарий23.01.2023 11:50
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хіба що про репарації і якою баландою в тюрмі годувати *****, якщо воно звичайно доживе.
///
На заводе компании «Молирен» в городе Рошале Московской области произошёл взрыв.
Об этом 23 января сообщили в экстренных службах.
Также уточняется, что в настоящее время данных о пострадавших ещё не поступало.
Пилять, вспишка. Тєхнологічєская. Тепер так кожну бавовну на параші називатимуть 😁😂
P.S. Вася, подяка за регулярні гарні новини
Це ж саме раніше заявляв і Зе .
Піськов , ти шо , працюєш у Зелі папугою .?? Чому вслід за ним - повторюєш його слова . ??
у немецких нацистов была своя свастика у нынешних своя ZZZ. как говорил когда то Уинстон Черчиль, "В будущем фашисты, будут называть антифашистами" как в воду глядел. тогда мир объединился в антигитлеровскую коалицию, сегодня он объединился в антипутинскую. осталось только две буковки крест накрест соединить
Мало зброї, і повільно дають, більше за того гинуть українці, це правда, треба визнавати і гірку правду, яка б вона не була.
Але як це виправдовує Пескова?
Дебил на дебиле...
Це вже попередження Німеччині Польщі Прибалтике, прецедент, мовляв, давали зброю з якої по нам стріляли, тож, коли ми прийдемо до вас , не дивуйтеся та не питайте за що. Зброю давали, готуйтеся, будемо вас за це до відповідальності приводити.
Це слова зовсім не наляканого Гаагой чиновника.