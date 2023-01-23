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Новости Война
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"Никаких условий для переговоров с Украиной сейчас нет ни де-факто, ни де-юре", - Песков

пєсков

Спикер Путина Дмитрий Песков опроверг возможность переговоров и заявил, что пока никаких условий для этого нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС.

"Никаких условий для переговоров с Украиной сейчас нет ни де-факто, ни де-юре", - сказал спикер российского диктатора.

По словам Пескова, все страны, "накачивающие Киев вооружениями", несут за это ответственность.

Также представитель Путина сказал, что народ Украины будет "расплачиваться за псевдоподдержку Западу в виде поставок вооружений".

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Песков Дмитрий (1857) россия (95381) переговоры с Россией (945)


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Топ комментарии
+44
Здохни,придурок.
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23.01.2023 11:50
+36
І не буде переговорів, тварюки вонючі.

Хіба що про репарації і якою баландою в тюрмі годувати *****, якщо воно звичайно доживе.
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23.01.2023 11:48
+30
ПНХ ху.ловская затычка.
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23.01.2023 11:50
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Сортировать:
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І не буде переговорів, тварюки вонючі.

Хіба що про репарації і якою баландою в тюрмі годувати *****, якщо воно звичайно доживе.
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23.01.2023 11:48 Ответить
Ну и Слава Богу !
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23.01.2023 11:49 Ответить
Здохни,придурок.
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23.01.2023 11:50 Ответить
3.14ська есть 3.14ська.
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23.01.2023 16:24 Ответить
ПНХ ху.ловская затычка.
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23.01.2023 11:50 Ответить
Самі кацапи "мотиватор" зробили

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23.01.2023 14:30 Ответить
и о погоде.
///
На заводе компании «Молирен» в городе Рошале Московской области произошёл взрыв.
Об этом 23 января сообщили в экстренных службах.
Также уточняется, что в настоящее время данных о пострадавших ещё не поступало.
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23.01.2023 11:52 Ответить
"...на заводє проізошла тєхнологичєская вспишка алюмінієвой пилі."

Пилять, вспишка. Тєхнологічєская. Тепер так кожну бавовну на параші називатимуть 😁😂

P.S. Вася, подяка за регулярні гарні новини
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23.01.2023 12:02 Ответить
Даже мучная пыль взрывается , а люминивая пыль очень хорошо взрывается ,потужно
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23.01.2023 13:04 Ответить
сам радію...а радіти наодинці, це як бухати наодинці))))) тому радіємо всі разом !!!
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23.01.2023 13:11 Ответить
За рік, не буде того, хто оце, з переляку, перднув
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23.01.2023 11:52 Ответить
піськов не повідомляє русні, що нести відповідальність за напад на Україну буде кожна рашистська потвора включно з самим піськовим.
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23.01.2023 11:52 Ответить
То хочуть переговорів, то вже не хочуть.
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23.01.2023 11:54 Ответить
І не кажіть. Якась навка балувана
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23.01.2023 11:57 Ответить
Шо иому ше казати -- ума то нєту .
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23.01.2023 11:56 Ответить
Блльная мразь
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23.01.2023 12:00 Ответить
Рабсеянське диво: гаварящій йоршик!
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23.01.2023 12:01 Ответить
.
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23.01.2023 12:06 Ответить
І це саме чудове що воно могло промичати..
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23.01.2023 12:04 Ответить
Які переговори? Нема, то й нема...
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23.01.2023 12:06 Ответить
Ми з п*дарасами не розмовляємо...
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23.01.2023 12:08 Ответить
Бугагагааа
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23.01.2023 12:11 Ответить
😂 https://m.facebook.com/lvivcompany/videos/-%D1%8F-%D0%B7-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8E-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%88-telegram-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB-httpstmelvivnewstop/118988486764924/ відео
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23.01.2023 12:44 Ответить
Нам пофіг російська федерація і факто і юре
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23.01.2023 12:10 Ответить
дайте пісюкову сельодку
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23.01.2023 12:16 Ответить
Що *****нув?
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23.01.2023 12:19 Ответить
Речник Путіна ДмитроПєсков заперечив можливість переговорів та заявив, що наразі жодних умов для цього немає. Джерело:
Це ж саме раніше заявляв і Зе .
Піськов , ти шо , працюєш у Зелі папугою .?? Чому вслід за ним - повторюєш його слова . ??
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23.01.2023 12:20 Ответить
Підставою переговорів є вчинений вами злочин. Невмотивований, напад на незалежну, суверену країну. Захід не керується вашою брехнею. Захід не вірить, що на вас Україна збиралася напасти. Захід вмовляв, не розпочинати війну. А ви в хокей! 70 років діду?! Про вічне час думати. Не має розуму ні в діда, ні в його слуг. Не розуміють, що далі, для народу, який ви обдурили, буде гірше, гірше. Не про збереження "лица" думайте. Думайте про власний народ. Ліца приходять і відходять. Народ залишається.
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23.01.2023 12:50 Ответить
Песков нервничает? Когда доберутся до его ********* он еще больше занервничает. Беслан ему, кстати, никто не прощал.
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23.01.2023 12:22 Ответить
Що буде у разі припинення опору ми вже бачили по Херсонський і Запорізький областях - пвсевдореферендум і росія тут на завжди.
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23.01.2023 12:23 Ответить
Вони нам нах не потрібні.
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23.01.2023 12:25 Ответить
Хоть раз шото полезное сказал..)
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23.01.2023 12:40 Ответить
вопрос о "денацификации". "демилитаризации" и "денуклеаризации" россии идет по плану.


у немецких нацистов была своя свастика у нынешних своя ZZZ. как говорил когда то Уинстон Черчиль, "В будущем фашисты, будут называть антифашистами" как в воду глядел. тогда мир объединился в антигитлеровскую коалицию, сегодня он объединился в антипутинскую. осталось только две буковки крест накрест соединить
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23.01.2023 12:46 Ответить
"за псевдопідтримку Заходу у вигляді постачання озброєнь Джерело:

Мало зброї, і повільно дають, більше за того гинуть українці, це правда, треба визнавати і гірку правду, яка б вона не була.
Але як це виправдовує Пескова?
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25.01.2023 13:48 Ответить
Так вам же анало говнетчикам должно быть пох на какое то там оружие, догоняют то вас
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23.01.2023 13:01 Ответить
Вова спрятался в бункере вот и приходится убогому за него отдуваться.
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23.01.2023 14:22 Ответить
Не обращайте на швабру внимание.
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23.01.2023 14:25 Ответить
.переговоры-выходите з Ukrainy,без оружия и поднятыми руками...В Гаагском военном Трибунале переговорим твари с болот мацковии
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23.01.2023 14:34 Ответить
так иди ***** *************** собака...................
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23.01.2023 14:36 Ответить
"Жодних умов для переговорів з Україною зараз немає ні де-факто, ні де-юре", - сказав речник російського диктатора" - це чи не єдине правдиве твердження піськова
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23.01.2023 14:38 Ответить
Жопа с усами) О Гааге надо думать)
Дебил на дебиле...
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23.01.2023 14:53 Ответить
не было и не будет!пока вы твари не развалитесь!
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23.01.2023 21:14 Ответить
"усі країни, які "накачують Київ озброєннями", несуть за це відповідальність. Джерело:

Це вже попередження Німеччині Польщі Прибалтике, прецедент, мовляв, давали зброю з якої по нам стріляли, тож, коли ми прийдемо до вас , не дивуйтеся та не питайте за що. Зброю давали, готуйтеся, будемо вас за це до відповідальності приводити.
Це слова зовсім не наляканого Гаагой чиновника.
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25.01.2023 13:38 Ответить
 
 