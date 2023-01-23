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Новости Война
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Херсону нужны десятки бетонных укрытий, - Соболевский

укриття

Херсону нужны бетонные укрытия, поскольку их пока очень мало, а обстрелы города не прекращаются.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

"Я надеюсь, что у нас значительно увеличится количество устанавливаемых бетонных укрытий, потому что их сейчас очень мало. Они уже должны быть установлены в совсем ином количестве", - сказал он.

По его словам, должно быть десятки таких бетонных конструкций, которые дают шанс человеку сохранить жизнь во время обстрела.

Как акцентировал Соболевский, враг обстреливает Херсонщину из РСЗО, артиллерийских и минометных систем, есть ракетные обстрелы и локации, которые враг обстреливает из танков.

В то же время, добавил он, многие населенные пункты области расположены непосредственно на берегу Днепра.

"Считайте, серая зона – Днепр, километр-полтора – там уже враг, он бьет в зоне 15-20 километров – с этой дистанции обстреливает", - добавил Соболевский.

Соответственно, очень короткий срок с момента вылета до прилета и время на реакцию у людей, чтобы успеть перейти в укрытие, фактически отсутствует.

Он отметил, что в настоящее время из-за обстрелов сохраняется сложная ситуация относительно безопасности . В последние дни было зафиксировано меньше прилетов, однако есть пострадавшие. Так, за последние три дня десять человек получили ранения, в том числе тяжелые. После стабилизации раненых их пытаются максимально быстро эвакуировать в другие регионы страны для дальнейшего оказания медицинской помощи, отметил Соболевский.

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Херсон (2796) укрытие (129) Соболевский Юрий (46)


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Топ комментарии
+4
Нічого людина не розуміє!
Треба в «пунктах незламності» (палатка з генератором та твердопаливним котлом, облаштована старлінком і телевізором 50´в якому сяє пика зеленського, за ціною Lexus 570), укриватися!
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23.01.2023 15:42
+2
Всій Херсонщині потрібна повна деокупація.
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23.01.2023 15:42
+2
"Я сподіваюся, що у нас значно збільшиться кількість тих бетонних укриттів, які встановлюють, тому що їх зараз дуже мало. Вони вже мають бути встановлені у зовсім іншій кількості", - сказав він.

это говорит зам.главы ОГА!

так организуй закупку и установку. или тоже ждут, когда Британия это сделает.
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23.01.2023 15:55
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Херсону насправді потрібно пару хаймарсів і десяток безпілотників для координації знищення кацапів які стріляють в сторону міста. В будь якій ситуації є два виходи - вихід сили і вихід слабкості. "Бетонні укриття" це позиція слабких і немічних...
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23.01.2023 15:41 Ответить
Всій Херсонщині потрібна повна деокупація.
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23.01.2023 15:42 Ответить
Нічого людина не розуміє!
Треба в «пунктах незламності» (палатка з генератором та твердопаливним котлом, облаштована старлінком і телевізором 50´в якому сяє пика зеленського, за ціною Lexus 570), укриватися!
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23.01.2023 15:42 Ответить
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23.01.2023 15:43 Ответить
"Я сподіваюся, що у нас значно збільшиться кількість тих бетонних укриттів, які встановлюють, тому що їх зараз дуже мало. Вони вже мають бути встановлені у зовсім іншій кількості", - сказав він.

это говорит зам.главы ОГА!

так организуй закупку и установку. или тоже ждут, когда Британия это сделает.
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23.01.2023 15:55 Ответить
Херсон визволили вже більш як 2 місяця тому.Обстрілють місто кожен день с періодичністю в 3-4 години, півтори неділі тому встановили одне укриття.Обломки від обстрілів валяються більше місяця в центрі міста я вже не кажу про інші райони.Благаю приберіть цю тварину Лугову та дайте людям порядне керівництво!Таке враження що на місті поставили хрест!
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23.01.2023 16:47 Ответить
Какой там хрест, до этого в той же роли выступал Николаев - его полгода долбили и артой и ракетами и реактивными. И это будет до освобождения левобережной Херсонщины аж до Чонгара. А Харьков уже год почти долбят. И это до конца войны будет и точка.
И укрытия те по факту до задницы. Десятки их = защитят если успеют сотни людей, Сотни укрытий = тысячи людей. А в городах сотни тысяч живут. И ничего с этим не сделать.
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23.01.2023 16:59 Ответить
Нічого неможна зробити з вивозом сміття і розкраданням гуманітарки?Я десь писав про те щоб влада зупинила обстріли?!Я розумію що це не від них залежить, але коли в Миколаєві були обстріли на наступний день наслідки вже прибирали і не лежали тролейбусні лінії місяцями на землі!Чи ти в очі довбишся, бот на зарплаті Лугової?
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23.01.2023 17:12 Ответить
Не хами Саша. Я тебе написал лишь об обстрелах и о укрытиях. И ни о чем другом. Чи ты в очи довбишься?
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23.01.2023 17:17 Ответить
То ти тут спец по обстрілам і укриттям?Тобто укриття не потрібні!?В Херсоні не облаштоване жодне бомбосховище і я вважаю що так бетонне бомбосховище було б не зайве!А про обстріли можеш мені не розповідати я 20 серій Чорнобаївки через своє вікно спостерігав яке знаходилось в 6 км від аеропорту!І я вважаю, якщо навіть десяток укриттів врятують хоча б одне життя то іх потрібно ставити, так що не мели нісенітницю Діма!
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23.01.2023 17:49 Ответить
повторяю еще раз, эти укрыття практически бесполезны и деньги на их строительство лучше направить на что-то более полезное. Чтобы ты понял Саша, это как носить марлевые повязки при ковиде. Вот ровно тоже самое. Одно життя возможно и спасут, но глобально - до задницы.
И если ты реально был под обстрелами, как и я был тоже, ты прекрасно должен понимать о чем я говорю. Это всегда внезапно, это часто неожиданно, это многократно среди ночи и постоянно невовремя.
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24.01.2023 14:24 Ответить
От же Ізраїльтяни дурні, понаставляли укриттів по всій Країні, потрібно ж було Діму послухати, спеціаліста не тільки по укриттям та обстрілам а ще й по вірусам.В нього ж є статистика по доцільності використання укриттів та масок, він уже все порахував, та все знає.
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25.01.2023 09:37 Ответить
как это может сработать? я тебе обьясню. Если - 1. есть точные данные когда будет обстрел и эти данные доводятся до людей ВОВРЕМЯ, 2. есть огромное, реально ОГРОМНОЕ количество укрытий способных защитить огромное количество людей. 3. люди готовы при КАЖДОЙ угрозе обстрела "нырять" в эти укрытия немедленно и сидеть там столько сколько нужно.
Это три минимальных условия, а теперь прочти и подумай, как это происходит в реальности в том же Херсоне или происходили в Николаеве, или в Харькове происходит, или в Запорожье или в Днепре? А происходит это так, точных данных нет, бывает прилёты до, бывают после тревоги, бывают без тревог вовсе. Укрытий огромного числе нет и быть не может, по идее нужно в каждом доме их иметь, но в условиях многоквартирных и многоэтажных домов это нереально. Ну и наконец людям уже пофиг, поскольку нет возможности на это все реагировать каждый раз. Остались единицы, кто прячутся во время каждой тревоги к примеру, поскольку их этих тревог было уже несколько тысяч.
Итого... что можно сделать? Расставить по улицам десятки тысяч бетонных остановок-укрытий и вот тогда возможно они кого-то и спасут, кто окажется рядом в нужный момент и решит там спрятаться. Но этого не будет я думаю. А будут десятки бетонных коробок на миллионные города, которые, как я и написал будут до жопы.
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24.01.2023 14:32 Ответить
 
 