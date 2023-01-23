Херсону нужны десятки бетонных укрытий, - Соболевский
Херсону нужны бетонные укрытия, поскольку их пока очень мало, а обстрелы города не прекращаются.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.
"Я надеюсь, что у нас значительно увеличится количество устанавливаемых бетонных укрытий, потому что их сейчас очень мало. Они уже должны быть установлены в совсем ином количестве", - сказал он.
По его словам, должно быть десятки таких бетонных конструкций, которые дают шанс человеку сохранить жизнь во время обстрела.
Как акцентировал Соболевский, враг обстреливает Херсонщину из РСЗО, артиллерийских и минометных систем, есть ракетные обстрелы и локации, которые враг обстреливает из танков.
В то же время, добавил он, многие населенные пункты области расположены непосредственно на берегу Днепра.
"Считайте, серая зона – Днепр, километр-полтора – там уже враг, он бьет в зоне 15-20 километров – с этой дистанции обстреливает", - добавил Соболевский.
Соответственно, очень короткий срок с момента вылета до прилета и время на реакцию у людей, чтобы успеть перейти в укрытие, фактически отсутствует.
Он отметил, что в настоящее время из-за обстрелов сохраняется сложная ситуация относительно безопасности . В последние дни было зафиксировано меньше прилетов, однако есть пострадавшие. Так, за последние три дня десять человек получили ранения, в том числе тяжелые. После стабилизации раненых их пытаются максимально быстро эвакуировать в другие регионы страны для дальнейшего оказания медицинской помощи, отметил Соболевский.
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Треба в «пунктах незламності» (палатка з генератором та твердопаливним котлом, облаштована старлінком і телевізором 50´в якому сяє пика зеленського, за ціною Lexus 570), укриватися!
это говорит зам.главы ОГА!
так организуй закупку и установку. или тоже ждут, когда Британия это сделает.
И укрытия те по факту до задницы. Десятки их = защитят если успеют сотни людей, Сотни укрытий = тысячи людей. А в городах сотни тысяч живут. И ничего с этим не сделать.
И если ты реально был под обстрелами, как и я был тоже, ты прекрасно должен понимать о чем я говорю. Это всегда внезапно, это часто неожиданно, это многократно среди ночи и постоянно невовремя.
Это три минимальных условия, а теперь прочти и подумай, как это происходит в реальности в том же Херсоне или происходили в Николаеве, или в Харькове происходит, или в Запорожье или в Днепре? А происходит это так, точных данных нет, бывает прилёты до, бывают после тревоги, бывают без тревог вовсе. Укрытий огромного числе нет и быть не может, по идее нужно в каждом доме их иметь, но в условиях многоквартирных и многоэтажных домов это нереально. Ну и наконец людям уже пофиг, поскольку нет возможности на это все реагировать каждый раз. Остались единицы, кто прячутся во время каждой тревоги к примеру, поскольку их этих тревог было уже несколько тысяч.
Итого... что можно сделать? Расставить по улицам десятки тысяч бетонных остановок-укрытий и вот тогда возможно они кого-то и спасут, кто окажется рядом в нужный момент и решит там спрятаться. Но этого не будет я думаю. А будут десятки бетонных коробок на миллионные города, которые, как я и написал будут до жопы.