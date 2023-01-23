Враг продолжает наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины относительно российского вторжения по состоянию на 18.00 23.01.2023.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в фейсбуке.

"Слава Украине! 334 сутки российского широкомасштабного вторжения. Захватчики в течении суток нанесли 4 ракетных удара по населенным пунктам (2 ракеты было уничтожено силами ПВО) и 18 авиационных ударов. Так же враг совершил 24 обстрела из реактивных систем залпового огня. Угроза российских авиационых и ракетных ударов сохраняется по всей стране.

Враг продолжает наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях для захвата всей Донецкой области, несмотря на многочисленные потери со своей стороны. На Купянском направлении вел безуспешные наступательные действия, все атаки противника отражены.

На Лиманском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях захватчики обороняются. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском – обстановка без существенных изменений, наступательных группирований противника не обнаружено.

В то же время обстрелам подверглись районы населенных пунктов Нововасильевка, Бояро-Лежачи и Стукаловка Сумской области, а также Гурьев Казачок, Слобожанское, Зеленое, Терновая, Старица, Волчанск, Землянки, Каменка и Красное Первое в Харьковской области.

На Купянском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Купянск, Кисловка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области. На Лиманском направлении огневого поражения получили районы Макеевки, Площанки, Кременной, Дибровы и Кузьминого Луганской области.

На Бахмутском направлении обстреляны Спорное, Выемка, Берестово, Белогоровка, Веселое, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк. На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Бердичи, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. На Новопавловском направлении под вражеский огонь попали Никольское, Угледар, Пречистовка, Нескучное и Большая Новоселка Донецкой области.

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На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали, в частности, Камышеваха Донецкой области, а также Красное, Гуляйполе, Волшебное, Новоданиловка и Орехов Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты ежедневно обстреливают гражданское население. В очередной раз под огневой удар РСЗО попали Антоновка и Херсон.

Российские оккупанты продолжают безславно умирать в Украине. В течение 20-21 января враг проводил наступательные действия на Запорожском направлении вблизи Малых Щербаков. По уточненным данным, в результате боевого столкновения с подразделениями Сил обороны потери захватчиков в этот период составили более 50 человек, 16 из них – безвозвратные. Кроме того, уничтожены 9 единиц вооружения и военной техники разного типа (танк, 6 единиц БМП и бронеавтомобиль "Тигр"). Еще 4 единицы повреждены.

С начала января этого года значительно увеличилось количество раненых военнослужащих противника на временно оккупированной части Херсонской области. Местные больницы переполнены. Все тяжелые раненые концентрируются по медицинским учреждениям региона. Только небольшое количество отправляют в временно оккупированный Крым для дальнейшего лечения.

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В ряде населенных пунктов Северодонецкого района Луганской области российские оккупанты всячески пытаются информационно изолировать местное население, в частности, украинское телевидение и мобильная связь недоступны.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 5 ударов по районам сосредоточения захватчиков. Также, наши защитники сбили 2 вражеских самолета Су-25, вертолет Ка-52, беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины, в то же время атаковали 3 района сосредоточения оккупантов и вражеский логистический склад.

Верьте в Вооруженные Силы! Вместе победим! Слава Украине!", - говорится в информации Генштаба ВСУ.