Тимошенко увольняется с должности заместителя главы Офиса Президента, - заявление. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении от должности.
Об этом он отметил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Благодарю Президента Украины Владимира Зеленского за доверие и возможность делать добрые дела каждый день и каждую минуту. Спасибо каждому главе областных военных администраций. Мы с вами смогли построить самую мощную команду в стране. Вы действительно крутые. Вы настоящие воины света! Спасибо мэрам городов. За конструктив в спорах. Спасибо крутой команде Директората по вопросам региональной политики Офиса Президента Без вас ничего бы не было. Спасибо всем украинцам за доверие к нашему делу. Спасибо ВСУ - что уберегли и защищаете нашу страну. Спасибо жене и сыну за понимание и поддержку ", - написал Тимошенко и опубликовал заявление на увольнение.
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президенту.... ЗСУ, маленькому сину та ... кицьці (?)
УРОД 😕
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має сидіти у тюрьмі. потвора
яку ти падло, маєш честь? їздити на гуманітарному тахое, доки хлопці на руках виносять ранених побратимів бо немаэ транспорту? чи може честь - це купити нового порше, доки люди по 10,15,50 грн збирають на дрони? сук@, ненавиджу це зелене кодло...
🏛️А вы обратили внимание насколько нескучной стала жизнь у заместителя Ермака и куратора "Большого строительства" Кирила Тимошенко? Если нет, то напомним.
🚗Для начала Тимошенко поймали ездящим на джипе "Шевроле Таху", переданном компанией "Дженерал Моторс" для гуманитарных операций. Скандал вышел некрасивый.
🏬Пресса с радостью подхватила тему Тимошенко, появились материалы о его особняке и прочей недвижимости. О том что Тимошенко живет не по средствам, известно давно. Его образ жизнии и раньше вызывал много вопросов.
🤦🏼И вот 1 декабря в ход пошла тяжелая артилерия. Издание "Украинская правда" сообщило, что Тимошенко прямо во время войны пересел на новенький "Порш Кайен" и теперь на нем рассекает по столице. Историю попытались просто замолчать, однако к делу подключилось Национальное агенство по противодействию коррупции. Его глава Александр Новиков сообщил что ведомство проверяет информацию о машинах Тимошенко.
⚖️В последнее время НАПК развернула бурную деятельность. Например, агенство заявило что Юрий Витренко незаконно занимал пост главы "Нафтогаза". После такого заявления как минимум должно быть открыто расследование. Далее НАПК обвинило еще одного заместителя Ермака, Андрея Смирнова в том что он несколько месяцев не передавал на подпись президенту 10 решений СНБО (!!!) о введении антироссийских санкций. Такое обвинение тянет уже не на уголовку, а на преступление против государственной безопасности. Не удивительно, что реакцией Смирнова была форменная истерика с обвинением руководства НАПК что ему, мол заняться нечем.
😮Предрекаем. Кроме НАПК у господина Тимошенко скоро усилятся проблемы с НАБУ. Проблемы уже есть, всего лишь в октябре НАБУ провело обыск по делу о расхищении гуманитарной помощи у Елены Симоненко, советника Тимошенко. Характерно что Симоненко работала так же на Юрия Голика, одного из кураторов "Большого строительства". Как говорится, лиха беда начало.
🇺🇸Видите ли, НАПК и НАБУ, это как раз антикорупционные органы созданные прсле Революции Достоинства, при активном участии структур Запада. Запад не раз демонстрировал, что своего влияния на эти структуры он не потерял. Однако.
😢Еще недавно чиновники высокого ранга на все дела антикорупционных органов плевать хотели. Все обвинения они разбивали в судах по уже отработанной технологии. Однако. Санкции США введенные против печально известного судьи Павла Вовка и последовавшее за ними голосование Рады о ликвидации Окружного административного суда, который возглавляет Вовк, среди судейских породили полноценную панику. Всем стало понятно, под санкции завтра попасть может каждый.
🤠И вот ведь что интересно. Свое раздражение присутсвием Тимошенко в ОП Зеленскому не раз высказывали послы Британии и США. Зеленский их слова игнорировал и вот за Тимошенко взялись НАПК и НАБУ. А там дойдет и до судов, которые резко станут несговорчивыми. Господину Тимошенко прямо намекают, что пора покинуть финансовые потоки и уходить в отставку. А то...
🤷🏻♂️И это намек не только Тимошенко. Мы писали, что пожелание уйти в отставку госпожа Нуланд вместе с послом Бринк высказали в лицо Андрею Ермаку. Сейчас руководитель ОП на примере Тимошенко наблюдает что случится вскоре с ним самим. Если не прислушается.
🤔Продолжение следует, как говорится.