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Новости Политика Украины
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Тимошенко увольняется с должности заместителя главы Офиса Президента, - заявление. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении от должности.

Об этом он отметил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Благодарю Президента Украины Владимира Зеленского за доверие и возможность делать добрые дела каждый день и каждую минуту. Спасибо каждому главе областных военных администраций. Мы с вами смогли построить самую мощную команду в стране. Вы действительно крутые. Вы настоящие воины света! Спасибо мэрам городов. За конструктив в спорах. Спасибо крутой команде Директората по вопросам региональной политики Офиса Президента Без вас ничего бы не было. Спасибо всем украинцам за доверие к нашему делу. Спасибо ВСУ - что уберегли и защищаете нашу страну. Спасибо жене и сыну за понимание и поддержку ", - написал Тимошенко и опубликовал заявление на увольнение.

Тимошенко увольняется с должности заместителя главы Офиса Президента, - заявление 01

Также читайте: ОП удовлетворил просьбу Арестовича об увольнении
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Топ комментарии
+52
Честь маєш?
Та якби не Борис Джонсон ти б і далі ЗСУ обкрадав і державі гидив
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24.01.2023 08:07
+36
Теперь можно и в кругосветное путешествие на честно заработанном Порше.
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24.01.2023 08:08
+33
Жертвуют пешками , Запад скорее всего жестко надавил за бардак и мародерство.
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24.01.2023 08:11
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До суду !!!!
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24.01.2023 08:42 Ответить
Кириле , маю запитаннячко , де наразі харчуватися будеш ?🤣
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24.01.2023 08:49 Ответить
до Баканова поїде
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24.01.2023 09:26 Ответить
Нічого страшного таке ЗЕгівно не тоне - ось побачите що дуже скоро воно випливе на якісь "жирненькій" посаді!
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24.01.2023 08:53 Ответить
А вони ОП настільки тупі, що не можуть, навіть, ділову заяву написати без квартальних вибриків!
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24.01.2023 08:57 Ответить
странный стиль написания официальной бумаги. 95 квартал жив.
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24.01.2023 08:57 Ответить
Не розумію : в заяві вказано за власним бажанням. Заява від 23.01.23, указ про звільнення також від 23.01.23. Згідно КЗПП у разі звільнення за власним бажанням треба попередити за 2 тижні або мати поважну причину для розірвання трудового договору у строк, про якій просить працівник. У заяві строк не зазначений. Указ Президента суперечить КЗПП ?
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24.01.2023 08:58 Ответить
за власним бажанням(((((((( А ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫГНАН С ПОЗОРОМ И ПОСАЖЕН В ТЮРЬМУ ...А так ему еще и награды будут за непосильный вклад
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24.01.2023 09:00 Ответить
Тю, та тож офіс Вони про таке навіть не чули.
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24.01.2023 09:08 Ответить
Не зря в Киев директор ЦРУ приезжал, не зря. Ди и Борис Джонсон так же на днях с Вовой пообщался. Видимо физиотерапия проведённая ими Вове, путём натягиванию его глаза на его же седалище даёт позитивный эффект. Ещё пару сеансов и дЕрьмак покинет пост президента Украины.
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24.01.2023 08:58 Ответить
я работал в новый год на линии и на путевке написал З новим роком и сдал диспетчеру. было мне новый год, и старый и премия нах. такие дела.
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24.01.2023 08:59 Ответить
не переймайся друже, нах_ й ту премію! З Новим роком! Разом до Перемоги!
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24.01.2023 12:04 Ответить
А тепер на море, Тахо повернуть!!!
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24.01.2023 09:00 Ответить
Недоторканні кореша-риги на місцях.

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24.01.2023 09:01 Ответить
З ОПи звільнився, але в створенних схемах, по розкраданню - ЗАЛИШИВСЯ... джекпот по-українськи...
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24.01.2023 09:05 Ответить
Просте дебільне запитання недолугої людини - що це дасть? Коли діє проросійський нарратив - царь хароший, это бояре плохие? Замість Тимошенка, буде якийсь Степаненко, який буде закупати яйця уже по 34 грн за штуку, скаже інфляція бакса, Ви ж не понімаєте?
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24.01.2023 09:06 Ответить
це створюе у мудрого нарида видчуття перемогы
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24.01.2023 10:01 Ответить
аби не татарова...
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24.01.2023 09:09 Ответить
Просто якесь східне лизоблюдство...Сказав би просто - іду бо вже накрався по самі вуха і боюсь шо посадять...
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24.01.2023 09:11 Ответить
А як же "людина року"?
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24.01.2023 09:27 Ответить
Когда такой хорек пишет под документом- "честь имею" - это все равно как признаться , что он все наврал.
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24.01.2023 09:30 Ответить
Ніхера ти не маєш...тьфу ***....
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24.01.2023 09:33 Ответить
а тюрьма?
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24.01.2023 09:36 Ответить
А ермак когда
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24.01.2023 09:37 Ответить
тільки разом з членограєм
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24.01.2023 11:09 Ответить
а чому заява президенту?Президент і прибиральниць особисто звільняє?
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24.01.2023 09:55 Ответить
мамачки, а какое было теплое место
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24.01.2023 10:05 Ответить
...Дякую Президенту України Володимиру Зеленському за довіру і можливість робити добрі справи кожного дня і кожної хвилини... починаючи з великого крадівництва, спізжених авто та ін.. Кишені наповнив добряче
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24.01.2023 10:19 Ответить
А в якому місті в нього честь?
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24.01.2023 10:21 Ответить
Ну це не точно.Буданов грузиняку звільнив і шо?Десь там між ніг бовтається,арестович те саме.
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24.01.2023 10:22 Ответить
Дякую, дякую, щиро дякую

президенту.... ЗСУ, маленькому сину та ... кицьці (?)

УРОД 😕

.
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24.01.2023 10:24 Ответить
що таке заільняється?
має сидіти у тюрьмі. потвора
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24.01.2023 10:33 Ответить
За Законом, якщо не вказує дату, з якої хоче звільнитися, має право працювати ще два тижні від дати написання заяви. Так що через рік може поновитися на посаді і отримати заробітну платню.
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24.01.2023 10:58 Ответить
Ви, напевно не в курсі, але за КЗПП подавати заяву на звільнення можна й в УСНІЙ формі. Тобто просто заявити роботодавцю "Я пійшов, до побачення!" И все. Робототавець зобов'язаний в самий день видати труд.книжку й провести розрахунок з/п.
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24.01.2023 12:15 Ответить
Ну да, я, напевно, не в курсі. Роботодавець повинен видати трудову книжку і зробити розрахунок у день звільнення, а не у день, коли працівник сказав, що він пішов. Звільнення - за наказом, згідно поданої заяви. На протязі двох тижнів працівник може відкликати заяву про звільнення і залишитися працювати. А якщо керівник звільнить працівника в день, коли він щось сказав, то через пів року може його зустріти на робочому місці з претензіями, чому йому не виплачують зарплату, хоча пів року і не працював. Суд поновить на роботі з виплатою зарплати, у кращому випадку за рахунок підприємства, в гіршому - за рахунок керівника.
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24.01.2023 17:09 Ответить
"честь маю" від кірюхи звучить як посилнакуй!

яку ти падло, маєш честь? їздити на гуманітарному тахое, доки хлопці на руках виносять ранених побратимів бо немаэ транспорту? чи може честь - це купити нового порше, доки люди по 10,15,50 грн збирають на дрони? сук@, ненавиджу це зелене кодло...
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24.01.2023 11:07 Ответить
А що сталося?! Невже хочеться відпочити за кордоном?
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24.01.2023 11:15 Ответить
Та його ще може замість козаченка головою ова дніпропетровщини (до речі, так і не перейменували область) призначать - він же родом звідти
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24.01.2023 11:28 Ответить
А слабо було написати "йду в ЗСУ!"? Хоча, воно б і там крало...
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24.01.2023 11:25 Ответить
Воно подякувало своїм кураторам з розкрадання.
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24.01.2023 12:37 Ответить
Однажды лебедь, рак да щука затеяли сыграть квартет. Поставили мартышку раком, ****, ****, а толку нет.
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24.01.2023 14:51 Ответить
Тікають криси з корабля.
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24.01.2023 20:21 Ответить
Толі еще будет ой ей ей.
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24.01.2023 20:23 Ответить
​​Печерский холм 13 декабря 2022
🏛️А вы обратили внимание насколько нескучной стала жизнь у заместителя Ермака и куратора "Большого строительства" Кирила Тимошенко? Если нет, то напомним.

🚗Для начала Тимошенко поймали ездящим на джипе "Шевроле Таху", переданном компанией "Дженерал Моторс" для гуманитарных операций. Скандал вышел некрасивый.

🏬Пресса с радостью подхватила тему Тимошенко, появились материалы о его особняке и прочей недвижимости. О том что Тимошенко живет не по средствам, известно давно. Его образ жизнии и раньше вызывал много вопросов.

🤦🏼И вот 1 декабря в ход пошла тяжелая артилерия. Издание "Украинская правда" сообщило, что Тимошенко прямо во время войны пересел на новенький "Порш Кайен" и теперь на нем рассекает по столице. Историю попытались просто замолчать, однако к делу подключилось Национальное агенство по противодействию коррупции. Его глава Александр Новиков сообщил что ведомство проверяет информацию о машинах Тимошенко.

⚖️В последнее время НАПК развернула бурную деятельность. Например, агенство заявило что Юрий Витренко незаконно занимал пост главы "Нафтогаза". После такого заявления как минимум должно быть открыто расследование. Далее НАПК обвинило еще одного заместителя Ермака, Андрея Смирнова в том что он несколько месяцев не передавал на подпись президенту 10 решений СНБО (!!!) о введении антироссийских санкций. Такое обвинение тянет уже не на уголовку, а на преступление против государственной безопасности. Не удивительно, что реакцией Смирнова была форменная истерика с обвинением руководства НАПК что ему, мол заняться нечем.

😮Предрекаем. Кроме НАПК у господина Тимошенко скоро усилятся проблемы с НАБУ. Проблемы уже есть, всего лишь в октябре НАБУ провело обыск по делу о расхищении гуманитарной помощи у Елены Симоненко, советника Тимошенко. Характерно что Симоненко работала так же на Юрия Голика, одного из кураторов "Большого строительства". Как говорится, лиха беда начало.

🇺🇸Видите ли, НАПК и НАБУ, это как раз антикорупционные органы созданные прсле Революции Достоинства, при активном участии структур Запада. Запад не раз демонстрировал, что своего влияния на эти структуры он не потерял. Однако.

😢Еще недавно чиновники высокого ранга на все дела антикорупционных органов плевать хотели. Все обвинения они разбивали в судах по уже отработанной технологии. Однако. Санкции США введенные против печально известного судьи Павла Вовка и последовавшее за ними голосование Рады о ликвидации Окружного административного суда, который возглавляет Вовк, среди судейских породили полноценную панику. Всем стало понятно, под санкции завтра попасть может каждый.

🤠И вот ведь что интересно. Свое раздражение присутсвием Тимошенко в ОП Зеленскому не раз высказывали послы Британии и США. Зеленский их слова игнорировал и вот за Тимошенко взялись НАПК и НАБУ. А там дойдет и до судов, которые резко станут несговорчивыми. Господину Тимошенко прямо намекают, что пора покинуть финансовые потоки и уходить в отставку. А то...

🤷🏻‍♂️И это намек не только Тимошенко. Мы писали, что пожелание уйти в отставку госпожа Нуланд вместе с послом Бринк высказали в лицо Андрею Ермаку. Сейчас руководитель ОП на примере Тимошенко наблюдает что случится вскоре с ним самим. Если не прислушается.

🤔Продолжение следует, как говорится.
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24.01.2023 20:57 Ответить
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