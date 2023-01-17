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Новости Война
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ОП удовлетворил просьбу Арестовича об увольнении

олексій,арестович

Офис Президента 17 января удовлетворил просьбу Алексея Арестовича об увольнении и отправил внештатного советника в отставку.

Это подтвердил Суспільному пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.

Уточняющей информации о причинах увольнения нет.

Напомним, вечером 14 января Арестович заявил о российской ракете, попавшей в многоэтажку в Днепре, следующее: "Ее сбили, она (ракета. - Ред.) упала на подъезд. Она взорвалась, когда упала".

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Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук обнародовал заявление о том, что Воздушные силы сейчас не могут сбивать ракеты Х-22. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат уточнил, что если сообщения об уничтожении силами украинской ПВО таких ракет появлялись раньше, то они были ошибочными.

После этого Арестович отказался от своих слов, а впоследствии – написал заявление на увольнение.

Днепр (4408) увольнение (2675) Офис Президента (1796) Арестович Алексей (332) Сергей Никифоров (153)


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Топ комментарии
+39
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17.01.2023 15:36
+33
Люся спалилась і повинна здриснути...
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17.01.2023 15:26
+31
І це все, ніякого покарання... А цей довбойоб продовжує:
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17.01.2023 15:29
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А я еще в школе экскурсии вел , у нас был музей киевского подполья! Директор школы меня главным экскурсоводом назначила что бы я учился пи****ь перед толпой и не стесняться! Ну я и научился. Причем это самое со звездочками можно делать и ничего не зная и не понимая , главное с умным видом и уверенно! Опыт есть. В дальнейшем очень в жизни помогло , правда совесть не позволяла пургу нести и говорил в основном то в чем был уверен , но навыки помогали быть убедительным.Видно этого компонента - совести у Абюрыстовича то и нет! Ее наличие может конечно помешать моей карьере , но может и помочь говорить более толково и не зарываться! Можу це робити і українською , бо це все ж рідна мова , гадаю неділі безперервного пиз***у буде достатньо для того щоб освоітись і без ляпів українською це робити! З англійською треба практикуватись більше , бо не було з ким спілкуватись. А взагалі місце козирне ( по перше -під крилом і Козиря , а по друге - відповідальності ніякої)!
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17.01.2023 17:17 Ответить
Росія добилася чергової перемоги на інформаційному фронті. Вже лавно канал Фейган -лайф, де постійно виступав Аристович, був їй кісткою в горлі. Мені особисто Аристович не дуже подобався але це моє особиста думка. Але він свою справу робив непогано а може навіть добре. Так, зараз він може поспішив з коментарем. Але всі чогось забули, що Зеленський , Єрмак та багато коментаторів робили ще більші помилки. Ну і що? А нічого? А тут росія побачила шанс не лише звалити все на Україну (можна подумати, що якби Аристович не виступив, то росія визнала б атаку і посипала б собі голову попелом) а і придавити канал Фейгана. І тут наша наша бидломаса поєдналась з російською і кинулась топити не лише Аристовича а і Фейгана. А особливо бридко, коли цей зрадник і янеко-російсько-сраколиз Тарасик Чорновіл аж зі стільця падає так вислуговується перед росією, клянучи Аристовича та Фейгана. В росії просто відкривають шампанське. Ура, українці! Продовжуйте в тому ж стилі і перемога росії не за горами.
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17.01.2023 17:28 Ответить
Про якого фейгана ти тут торочиш?
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17.01.2023 17:46 Ответить
классика, ******** арестович, но виноваты кто-то другие...
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17.01.2023 18:14 Ответить
Вже відтрещав Микола з польським проксі. Суб"єкт з невизначеною політичною оррієнтацією, але з індивідуальними вподобаннями. Що тут поробиш- ну подобається йому люся і все тут. Ну а всі решта бякі.
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17.01.2023 17:53 Ответить
Да он намямлил (невнятная скороговорка с глотанием согласных и не разделением слов) не на одну отставку)
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17.01.2023 18:09 Ответить
Ой, та кацапи з нього вже гіройа-мучініка намагаються зробити. Мовляв, "мальчік ф трусіках"(тм) перший раз сказав "нікамфортнуйю правду" і поплатився за це. Що не зробить, все кацапам на користь
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17.01.2023 18:11 Ответить
А мне почему то жаль Люсю. Одно из самых ярких лиц на украинском информациооном фоне было.
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17.01.2023 18:16 Ответить
Пишеш лежачи в ліжку лікарні?
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17.01.2023 19:02 Ответить
Еле сдерживаю слёзы...
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17.01.2023 18:20 Ответить
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17.01.2023 18:30 Ответить
Зараз Люся передислокується до 95кварталу, Лисий вже поляну накрив.
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17.01.2023 18:32 Ответить
На виході арестовича чекав воєнком з приписом З'явитися до воєнкомату і в Соледар (дуже розповідав як він вміє краще за всіх)
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17.01.2023 18:51 Ответить
туда ему и дорога!!*****!!
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17.01.2023 18:55 Ответить
На решті ******........вся!!!! А тепер цього " полковника" на фронт, і коробку підгузників, мислю на пару годин йому вистачить!!!!
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17.01.2023 19:12 Ответить
А кто автор ипсо про конфликт Залужного и Зеленского? Мне кажется эту помойку ботов надо уволить в унитаз.
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17.01.2023 19:43 Ответить
Відео від 15.02.2022: https://youtu.be/j2vrwdz0hic

00:58

Ведуча: «Вьі что издеваетесь? Вот вьі посоветовали людям разобрать чемоданчики, люди и разобрали чемоданчики...»

Арестович: «Ну и правильно сделали... Если переходить на сер'ьезньій язьік, то мьі с вами понимаем, штооо єто фсьооо - туфта.»;

01:38

Арестович: «Кха-кха. А что касается євакуации посольств и сорвавшейся с цепи машиньі западной прессьі, которая работает на запугивание Украиньі... Я знаю, што єто страшная спецоперация, которая проводится против кремля...»;

19:06
Ведуча: «Ну Вьі не думаете, что сначала военная операция, провокация...»

Арестович: «Военньій сценарий не исключен, тем более - он весьма вероятен. Я к тому говорю, что тревожньіе чемоданчики, помните? Главньій стержневой принцип нашей беседьі - тревожньіе чемоданчики можно разбирать спокойно, даже если начнется военная операция на Востоке.».

Ведуча: «Тоесть бомбить Киев...?»

Арестович: «Если начнут бомбить, то я сразу побегу в войско, в армию. Я обещаю своим зрителям записать и вьіложить сюжет. Я скажу, што я глубако ашибалса и што меня больше не нада слушать.».
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17.01.2023 19:46 Ответить
Ну, раз такі особи займають місця в ОП, ще й зарплату нехілу отримують, то ще кудись пристроять біля корита
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18.01.2023 01:36 Ответить
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18.01.2023 07:59 Ответить
Арестович несет прорлсийскую пропаганду. Пояему ним не занимается СБУ ?
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11.02.2023 09:22 Ответить
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