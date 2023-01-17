ОП удовлетворил просьбу Арестовича об увольнении

Офис Президента 17 января удовлетворил просьбу Алексея Арестовича об увольнении и отправил внештатного советника в отставку.

Это подтвердил Суспільному пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.

Уточняющей информации о причинах увольнения нет.

Напомним, вечером 14 января Арестович заявил о российской ракете, попавшей в многоэтажку в Днепре, следующее: "Ее сбили, она (ракета. - Ред.) упала на подъезд. Она взорвалась, когда упала".

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Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук обнародовал заявление о том, что Воздушные силы сейчас не могут сбивать ракеты Х-22. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат уточнил, что если сообщения об уничтожении силами украинской ПВО таких ракет появлялись раньше, то они были ошибочными.

После этого Арестович отказался от своих слов, а впоследствии – написал заявление на увольнение.