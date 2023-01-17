ОП удовлетворил просьбу Арестовича об увольнении
Офис Президента 17 января удовлетворил просьбу Алексея Арестовича об увольнении и отправил внештатного советника в отставку.
Это подтвердил Суспільному пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.
Уточняющей информации о причинах увольнения нет.
Напомним, вечером 14 января Арестович заявил о российской ракете, попавшей в многоэтажку в Днепре, следующее: "Ее сбили, она (ракета. - Ред.) упала на подъезд. Она взорвалась, когда упала".
Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук обнародовал заявление о том, что Воздушные силы сейчас не могут сбивать ракеты Х-22. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат уточнил, что если сообщения об уничтожении силами украинской ПВО таких ракет появлялись раньше, то они были ошибочными.
После этого Арестович отказался от своих слов, а впоследствии – написал заявление на увольнение.
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00:58
Ведуча: «Вьі что издеваетесь? Вот вьі посоветовали людям разобрать чемоданчики, люди и разобрали чемоданчики...»
Арестович: «Ну и правильно сделали... Если переходить на сер'ьезньій язьік, то мьі с вами понимаем, штооо єто фсьооо - туфта.»;
01:38
Арестович: «Кха-кха. А что касается євакуации посольств и сорвавшейся с цепи машиньі западной прессьі, которая работает на запугивание Украиньі... Я знаю, што єто страшная спецоперация, которая проводится против кремля...»;
19:06
Ведуча: «Ну Вьі не думаете, что сначала военная операция, провокация...»
Арестович: «Военньій сценарий не исключен, тем более - он весьма вероятен. Я к тому говорю, что тревожньіе чемоданчики, помните? Главньій стержневой принцип нашей беседьі - тревожньіе чемоданчики можно разбирать спокойно, даже если начнется военная операция на Востоке.».
Ведуча: «Тоесть бомбить Киев...?»
Арестович: «Если начнут бомбить, то я сразу побегу в войско, в армию. Я обещаю своим зрителям записать и вьіложить сюжет. Я скажу, што я глубако ашибалса и што меня больше не нада слушать.».