Агрессия РФ началась не в 2022, а в 2014 году, - резолюция ПАСЕ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила отчет и резолюцию под названием "Сексуальное насилие во времена конфликтов", посвященную среди прочего вопросу российской агрессии против Украины.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Украинскую правду".
Документ, подготовленный австрийской депутатом Петрой Байр, содержал лишь побочные упоминания о российской агрессии, однако его удалось существенно изменить с помощью поправок, поданных украинскими депутатами и парламентариями из стран-партнеров.
Среди поправок, поданных в документ, больше споров вызвала поправка 4, которая изменяла описание ситуации в Европе. Вместо размытой и фактически некорректной фразы "2022 война вернулась на наш континент", депутаты предлагали записать: "С февраля 2014 Российская Федерация ведет агрессивную войну против Украины, которую она возобновила 24 февраля 2022 массированным вторжением в Украину".
Докладчица и профильный комитет по равенству выступили против. Петр Байр и ряд депутатов настаивали на том, что "вооруженная агрессия РФ против Украины началась в 2022 году". Однако украинским парламентариям удалось убедить депутатов в обратном. "Я лично знаю женщин, которые стали жертвами насилия во время российской оккупации Крыма, а затем нападения на Донецкую и Луганскую область", - доказывала членам ПАСЕ во время дискуссии Евгения Кравчук.
Исправление было одобрено с небольшим преимуществом: 47 за, 43 против.
В результате резолюцию с этой нормой утвердили единогласно: 126 депутатов проголосовали за.
Пожалуйста, подождите...
естественно Админ не может за вами *********** сам уследить...
а ты я вижу иконку товарисча поцеловал...!
Как жизнь молодая?
Колесо судьбы свершило свой оборот?
Палочка от Леденца Рошен наконец нашла Печеньку Нуланд?
До речі, правовою основою введення воєнного стану в Україні є Конституція України, Закон України «Про правовий режим воєнного стану» (від 12.05.2015 № 389-VIII)та указ Президента України про введення воєнного стану
Запровадження воєнного стану пропонується РНБО, погоджується Президентом, і затверджується рішенням Верховної Ради України.
Зелене лайно мене не цікавить, вони такі ж вороги України, як і москалі.
Кто был президентом тогда?
Правильно дважды не судимый Индюкович. Вихтар Хвидарович..типа легитимный гарант ..
І ЧОМУ ВИ УРОДИ ТОДІ НА НЕЇ НЕ ВІДРЕАГУВАЛИ
Свою озабочєность можете собі до одного місця поткнути
Война началась в августе 1991-го, когда имея возможность расправиться с гэбней и уничтожить гниду, народ просто забил на них, поплевать в машинисток и дал пинков под зад.
Именно гэбня начинала войны. Первая Чеченская началась именно гэбней. С другой стороны тоже гэбни хватало, кто устраивала самые агрессивные похищения и нападения, они там все поголовно были грушниками. И затем гэбня через своих командиров отправляет танки в Ичкерию, их уничтожают, слабому Ельцину подсовывают информацию, что наших танкистов уничтожили и надо действовать. Это все гэбня и начала и продолжает до сих пор.
Спецслужбы и их тайные операции - это мировое зло. Налогоплательщики не хотят тратить свои деньги непонятно куда и именно эти спецслужбы сами и создают конфликты и войны, чтобы народ побежал давать им деньги.
В частности большинство европейских политиканов завербовали именно спецслужбы. Шантажом как правило, деньги это только пряник, всегда был кнут. Если бы КГБ уничтожили в 91-ом, ничего бы этого не было.
що ж, українська історія це суміш героїзму та ганьби.