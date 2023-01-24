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Агрессия РФ началась не в 2022, а в 2014 году, - резолюция ПАСЕ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

пасе

Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила отчет и резолюцию под названием "Сексуальное насилие во времена конфликтов", посвященную среди прочего вопросу российской агрессии против Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Украинскую правду".

Документ, подготовленный австрийской депутатом Петрой Байр, содержал лишь побочные упоминания о российской агрессии, однако его удалось существенно изменить с помощью поправок, поданных украинскими депутатами и парламентариями из стран-партнеров.

Также читайте: Перейдя границы Украины, Россия также перешла наши "красные линии", - президент ПАСЕ Кокс

Среди поправок, поданных в документ, больше споров вызвала поправка 4, которая изменяла описание ситуации в Европе. Вместо размытой и фактически некорректной фразы "2022 война вернулась на наш континент", депутаты предлагали записать: "С февраля 2014 Российская Федерация ведет агрессивную войну против Украины, которую она возобновила 24 февраля 2022 массированным вторжением в Украину".

Докладчица и профильный комитет по равенству выступили против. Петр Байр и ряд депутатов настаивали на том, что "вооруженная агрессия РФ против Украины началась в 2022 году". Однако украинским парламентариям удалось убедить депутатов в обратном. "Я лично знаю женщин, которые стали жертвами насилия во время российской оккупации Крыма, а затем нападения на Донецкую и Луганскую область", - доказывала членам ПАСЕ во время дискуссии Евгения Кравчук.

Также читайте: Третьей мировой войны не будет. Украина прекратит российскую агрессию на нашей земле, - Зеленский

Исправление было одобрено с небольшим преимуществом: 47 за, 43 против.

В результате резолюцию с этой нормой утвердили единогласно: 126 депутатов проголосовали за.
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Топ комментарии
+25
Так, війна почалася у 2014 році, хоча чомусь на марафоні та інших ресурсах просувують наратив, що війна почалася у лютому 2022 року. Ні війна росії проти України розпочалася ще у лютому 2014 року, з моменту захоплення Криму. Чи то Крим захопили США?
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24.01.2023 13:53
+16
Тільки нашому гідранту це не кажить, бо опять скаже що нагнітають
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24.01.2023 13:47
+15
Зелені саботажники це замовчують
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24.01.2023 13:53
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А ще - Крима нема.. ніде там не "прошляпили"..
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24.01.2023 13:45 Ответить
Вона почалася з 24 серпня 1991року.
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24.01.2023 13:46 Ответить
Вона почалася 300 років тому.
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24.01.2023 14:18 Ответить
пойди свинорыл поцелуй иконку товарисча...
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24.01.2023 15:43 Ответить
ты свиноцабака думаешь что тут тебе рады...?
естественно Админ не может за вами *********** сам уследить...
а ты я вижу иконку товарисча поцеловал...!
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24.01.2023 15:59 Ответить
О, Лягушонок, привет!
Как жизнь молодая?
Колесо судьбы свершило свой оборот?
Палочка от Леденца Рошен наконец нашла Печеньку Нуланд?
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24.01.2023 16:08 Ответить
ну ваши 120 000 уже хорошие дохлые свиноцабаки...\тебя свинорыла когда уже могилизируют...?\
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24.01.2023 16:10 Ответить
Тільки нашому гідранту це не кажить, бо опять скаже що нагнітають
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24.01.2023 13:47 Ответить
Зелені саботажники це замовчують
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24.01.2023 13:53 Ответить
Так, війна почалася у 2014 році, хоча чомусь на марафоні та інших ресурсах просувують наратив, що війна почалася у лютому 2022 року. Ні війна росії проти України розпочалася ще у лютому 2014 року, з моменту захоплення Криму. Чи то Крим захопили США?
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24.01.2023 13:53 Ответить
В зеленій голові війна (з його слів у 2019) давно закінчилася
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24.01.2023 14:02 Ответить
Так попередня влада назвала війну з 2014 - АТО. За 5 років так і не спромоглися війну назвати війною.
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24.01.2023 14:33 Ответить
Lana... речь Порошенко в Конгрессе США 18 сентября..2014 года...там прямо сказано..что это война...
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24.01.2023 14:37 Ответить
А він там не казав, що ввів воєнний стан у зв'язку з тим, що війна?
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24.01.2023 14:45 Ответить
Коли він ввів воєнний стан, ви всі ревли, що це лише заради узурпації влади! Забув?
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24.01.2023 17:04 Ответить
Так чому офіційно влада України не скасувала АТО і не назвало війну війною?
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24.01.2023 14:45 Ответить
а в нас офіційно війна?Україна обявила війну московії офіційно?
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24.01.2023 15:00 Ответить
Україні війну "офіційно оголошувать" не треба - вона вступила у війну "по факту агресії на її територію" Все у відповідності з положеннями Гаагької конвенції
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24.01.2023 17:57 Ответить
а чого ти мені це пишеш?бот Lana Svet вважає,що попередня влада мала б оголосити війну офіційно
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24.01.2023 18:17 Ответить
Ти запитав? Я тобі вказав джерело інформації
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24.01.2023 18:18 Ответить
я ж не в тебе питав-це я розважався з ботом)))але за ще один важливий аргумент дякую,це цікава інфа
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24.01.2023 18:24 Ответить
Тому, шо мінськи домовленості були заточені так, шоб Україна, Франція та Німечина наі..пали( у цьому і Меркель нещодавно заявила, та й до ***** це дійшло шо його трахнули) рашку. І тіки зелені недолуги каркали шо мінськ це погано. Нема масла в голові у боневтіка і його посіпак.
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24.01.2023 15:05 Ответить
Ви вчора народились чи що? Було купа пояснень в тому числі й статті на цьому сайті, чому нам вигідно щоб офіційно було АТО а не повноцінна війна. З економічної точки зору введення воєнного стану остаточно б добило нашу економіку повністю розкрадену овощем. До того ж президент отримував би надто багато сили, чим би скористалося опзж й російська пропаганда.
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24.01.2023 15:18 Ответить
Kollega Daimler Vladlenovich, тоді не потрібно й закиди кидати, що війна з 2014 року, коли так Україні це було не вигідно. А то так можна і забрехатись. А то ми весь світ просимо казати, що війна з 2014, а влада України з 2014 року це називали АТО.
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24.01.2023 15:40 Ответить
за такої логіки війни і досі нема,бо ніхто її не оголошував
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24.01.2023 15:55 Ответить
владимир Мозговой, а хіба 24 лютого 2022 року в Україні не ввели військовий стан? Це і є оголошення війни.
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24.01.2023 16:23 Ответить
а чого ти вирішили,що війсковий стан є оголошенням війни?війсковий стан можливо вводити не тількі у випадку війни,а і у внутрішніх процесах для збереження правопорядку або природніх яи техногених катаклізмах!ти постійно триндиш про війну і що її не оголошували раніше,де офіційне оголошення війни проти московії?
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24.01.2023 16:42 Ответить
владимир Мозговой, на якій це ти мові свої дурниці пишеш? *Владимир* все ясно, перекладач підвів....
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24.01.2023 17:30 Ответить
ти по факту відповідь дасиш?чи тобі тільки за "повоняти" гроші капають?де офіційне оголошення війни?
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24.01.2023 17:41 Ответить
владимир Мозговой недоумку давати віцдповідь? вовка, за сруцьким кораблем іди на х.й
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24.01.2023 17:50 Ответить
недоумку? вас прямо з вулиць набирають чи по знайомству на тепле місце влаштували?мабудь по знайомству,бо дуже ти тупе,навіть для вуличного набору.
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24.01.2023 18:03 Ответить
вовка, що ж ти ніяк не вгамуєшся? таке наплів, що аж росмішив . Я ж кажу, телепень....
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24.01.2023 18:12 Ответить
ок, мізками природа вас обділила. Усе керівництво усюди називали це війною з 2014 року. Лише формально не вводили військовий стан, щоб не зазнати поразки. А ви собі вигадуйте що хочете в голові й живіть у цбому вигаданому світі.
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24.01.2023 17:03 Ответить
Kollega Daimler Vladlenovich, ну а якже, що ще гнида може сказати, як комусь вказати на мізки, які в нього з народженні віждсутні. Це такі як ви, живите в своєму брехливому світі)
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24.01.2023 17:16 Ответить
На законодавчому рівні це мала б сказати Верховна Рада, бо в нас парламентсько-президентська республіка, в якій на той момент менше ста депутатів було від фракції Порошенко, а для прийняття рішення потрібно 226 голосів. Чи Ви так сказали, аби сказати і всі мають вірити на слово? Чи Ви все переплутали з росією, де все вирішує президент пуйло?
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24.01.2023 15:03 Ответить
Анатолий Ви про що? З 2014 в Верховній Раді була коаліція - Солідарність, Народний Фронт, Батьківщина та Самопоміч. При чому тут одна Солідарність?

До речі, правовою основою введення воєнного стану в Україні є Конституція України, Закон України «Про правовий режим воєнного стану» (від 12.05.2015 № 389-VIII)та указ Президента України про введення воєнного стану
Запровадження воєнного стану пропонується РНБО, погоджується Президентом, і затверджується рішенням Верховної Ради України.
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24.01.2023 15:14 Ответить
Пані Лана. Я добре розумію, як це має робитися і в якій послідовності. Тільки потрібно пам'ятати, що із коаліції зразу хтось вийшов і постійно блокували тритуеу, що Порошенко не прийняв той стан, щоб "не узурпував владу". Ви забуклися, а я ні!
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24.01.2023 17:48 Ответить
Анатолий , не ідеалізйте попередню владу. На жаль в Україні за всі 31 рік Незалежності не було справжньої Української влади, тільки Чорновіл та Народний Рух при владі були справжніми Патріотами України, а всі інші, як для мене, використовували та використовують владу для особистих інетересів ( а ще гірше - працють на ворога)
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24.01.2023 15:20 Ответить
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24.01.2023 17:07 Ответить
А я буду ідеалізувати владу, яка відвойовувала і відбудовувала Україну, а це було з 2014 і по 2019 рік. При цій владі важко, але проходили реформи, наприклад "Децентралізація" і "Прозоро", та інші, які звичайно теперішня влада відмінила, все заграбала і створила корупцію вищого гатунку. При тій владі відродилася армія, прийняті "мовний" закон, отримали Томос. В Конституції закріпили руї в ЄС і НАТО. Отримали безвіз, згідно якого велика кількість молодих поїхали в Європу, а заробітчани привозили за рік до 12 мільярдів доларів і являлися самими великими інвесторами України, економіка мала ріст на 4,4% кожного місяця..., але наріду захотілося поржать. Ржіть, ще не наржалися?
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24.01.2023 17:55 Ответить
Анатолій, це ви кому пишете *Ржіть, ще не наржалися*? Вам написали шанувальники зелені чи як?
Зелене лайно мене не цікавить, вони такі ж вороги України, як і москалі.
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24.01.2023 18:08 Ответить
Дякую.
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24.01.2023 18:20 Ответить
Анатолій і Вам дякую за розмову. У нас Єдина Країна, Єдина майбутня Перемога. У нас ворог спільний, і не тільки зовній, а і внутрішній. У наших воїнів війна на фронті, а у нас в тилу інша війна. І ми повинні теж цю війну виграти. Слава Україні!
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24.01.2023 18:27 Ответить
Оттиск на медальке выдал мавзолейных Шизофреников...за возврат Крыма и дата 20 февраля 2014 года...,именно это и есть дата начала войны....
Кто был президентом тогда?
Правильно дважды не судимый Индюкович. Вихтар Хвидарович..типа легитимный гарант ..
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24.01.2023 14:05 Ответить
"17 листопада 1918 у Москві створено Тимчасовий Робітничо-Селянський Уряд України, який з допомогою частин Червоної армії на чолі з В. Антоновим-Овсієнко, Й. Сталіном і В. Затонським, без оголошення війни, у грудні 1918 почав з Курська наступ на Україну." - тому треба офіційно, на міжнародному рівні, оголосити дату початку тієї війни та визнати 1918 - 1991 роки роками російської окупації України, а цю війну - продовженням тієї війни.
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24.01.2023 14:22 Ответить
Лига Наций 24 ноября 1920 года признала Незаконной оккупацию Украины тогдашней мавзолейной бандой...,ещё раньше после подписания Брестского мира Мавзолейных Обезьян призвали вывести все краснопузые войска с территории Украины...
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24.01.2023 14:32 Ответить
Статья номер 6 Брестского договора...
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24.01.2023 14:34 Ответить
Якщо про це постійно не нагадувати, то цього наче й не було. Для того й існують пам'ятні дати. Треба офіційно визначити, якого саме числа у грудні 1918 року почалась військова російська агресія проти України.
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24.01.2023 14:47 Ответить
ось вона європейська толєрастія...тому і санкції з 2014 року смішні та дуті
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24.01.2023 15:08 Ответить
ага.. тільки ви цього вперто не помічали. Поки кацапи не збили МH17.
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24.01.2023 15:57 Ответить
Агресія РФ почалася не у 2022, а в 2014 році, - резолюція ПАРЄ Джерело: https://censor.net/ua/n3395352

І ЧОМУ ВИ УРОДИ ТОДІ НА НЕЇ НЕ ВІДРЕАГУВАЛИ
Свою озабочєность можете собі до одного місця поткнути
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24.01.2023 16:11 Ответить
А как же Тузла, угрозы в 93-ем и еще ряд событий?

Война началась в августе 1991-го, когда имея возможность расправиться с гэбней и уничтожить гниду, народ просто забил на них, поплевать в машинисток и дал пинков под зад.

Именно гэбня начинала войны. Первая Чеченская началась именно гэбней. С другой стороны тоже гэбни хватало, кто устраивала самые агрессивные похищения и нападения, они там все поголовно были грушниками. И затем гэбня через своих командиров отправляет танки в Ичкерию, их уничтожают, слабому Ельцину подсовывают информацию, что наших танкистов уничтожили и надо действовать. Это все гэбня и начала и продолжает до сих пор.

Спецслужбы и их тайные операции - это мировое зло. Налогоплательщики не хотят тратить свои деньги непонятно куда и именно эти спецслужбы сами и создают конфликты и войны, чтобы народ побежал давать им деньги.

В частности большинство европейских политиканов завербовали именно спецслужбы. Шантажом как правило, деньги это только пряник, всегда был кнут. Если бы КГБ уничтожили в 91-ом, ничего бы этого не было.
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24.01.2023 16:15 Ответить
Агресія почалась при недорозвинутому рахітному пєті першому
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24.01.2023 16:25 Ответить
однією з причин чого українці відвернулися від порошенка було судове рішення, згідно якого ніякої війни в 14 році не почалося.

що ж, українська історія це суміш героїзму та ганьби.
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24.01.2023 16:43 Ответить
примітка.судячи по напливу "зелених" по цій темі "початок війни",це питання на особливому контролі в ОПі
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24.01.2023 16:53 Ответить
 
 